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Медведев – о слухах про Лунёва: «В „Зените“ нет бухающих»

23 июля 2020, 16:08

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о том, что голкипер команды Андрей Лунёв испытывает проблемы с алкоголем.

Времена, когда в футболе были пьяницы, давно закончились. Никто не бегает за забор с базы. Те, кто хотят быть в спорте высоких достижений, не имеют право отвлекаться на такие вещи, как спиртное. В «Зените» нет бухающих.

Недавно стало известно, что Лунёв из-за травмы пропустит матчи «Зенита» и сборной России до сентября. 

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oFANATo
oFANATo
23 июля в 22:35, ред.
Ахаха....в зените нет бухающих?
А как же Кокорин, когда был в зените так набухался, что начал стулом бить человека.

Или Бухаров.....
Нападающий «Зенита» Александр Бухаров устроил в аэропорту «Пулково» пьяный дебош
Форвард "Зенита" Александр Бухаров был задержан за хулиганство в VIP-зале аэропорта "Пулково".
Супервайзер
Супервайзер
23 июля в 21:27
Медведев явно претендует на славу Машки Захаровой по числу озвученных публичных глупостей. Впрочем у него есть конкурент- Володин.
димон 37
димон 37
23 июля в 18:36
лунев, бухаров и ионов усмехнулись
cska vperiod
cska vperiod
23 июля в 18:11
Конечно нет, и даже бухих с размахивающими стульями тоже не было и нет.
RIR68
RIR68
23 июля в 18:09
вот тут верю. сам такой. никогда не признаюсь)))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
23 июля в 18:08
Бухают, бухают. Нечего сказки рассказывать. Дзюба вообще выглядит, как будто неделю бухал. Он скорее всего зачинщик и организатор пьянок, просто хитрый "герой". Он то навряд ли попадется. В такую тушу литр вольешь, Кер опьянеет, а Лунёв, как герой Вицина, понюхал пробку, все готов.
112910415
112910415
23 июля в 17:19
и это очевидно !
богатые люди не бухают, а со вкусом проводят время ...
LOpp
LOpp
23 июля в 17:19
Все бояться пить с Дзюбой.
VAN ARM
VAN ARM
23 июля в 17:11
неужто одни нарики?)))))))))))))))))))
bosun
bosun
23 июля в 17:10
Пассажиры самолета сообщили о пьяном дебоше футболиста и бывшего мужа Бузовой
Пассажиры сообщили, что бывший футболист сборной России Дмитрий Тарасов устроил пьяный дебош в самолете. Об этом сообщается в *****-канале. Пассажиры рейса, следовавшего из Казани в Москву, заявили, что Тарасов вместе с другим игроком «Рубина» Николаем Поярковым употреблял спиртные напитки и вел себя неприлично. Сам футболист свою вину отрицает.

В мае Тарасов заявил, что высокие зарплаты российских футболистов заслуженны. По его мнению, игроки зарабатывают хорошие деньги, но тратят здоровье.

В феврале хавбек подписал контракт с «Рубином», а через три дня после этого получил на тренировке перелом малоберцовой кости. В активе 33-летнего Тарасова восемь матчей и один забитый мяч в составе национальной команды России.
Abverin
Abverin
23 июля в 17:05
Свиньи бромантановку алкоголем не считают.
Данила Кравцов
Данила Кравцов
23 июля в 16:30
до корретирования сми в оригинале фраза звучала так.......фффф зеееее...ик...ните нет уха..щих...ик...
ALEX26659
ALEX26659 ответ STVA 1 (раскрыть)
23 июля в 16:30
    ДСА
    ДСА
    23 июля в 16:27
    Пьют все, даже якобы не пьющие, только втихаря.
    Footbolista
    Footbolista
    23 июля в 16:21
    Бухающие никогда в этом не признаются...врачи подтвердят...
    Alean
    Alean
    23 июля в 16:19, ред.
    Особенно если не вспоминать что Кокорин по пьяни на 1,5 закрылся, а не так давно вратарь не бухающей команды в аэропорту дебоширил )))
    Питерские гоблины
    Питерские гоблины
    23 июля в 16:18
    Алиев с Милевским улыбнулись))
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    23 июля в 16:15
    Жаргон "уважаемого" господина Медведева оставляет желать лучшего!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    23 июля в 16:13
    Или спорт или спирт...
    makkie
    makkie
    23 июля в 16:12
    Нет и не было... Лунёв, Бухаров, Ионов, Аршавин, Широков и прочие не в счёт :)
    Александр Алексатов
    Александр Алексатов
    23 июля в 16:12
      STVA 1
      STVA 1
      23 июля в 16:11
      Только пьющие есть))
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