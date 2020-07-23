Медведев – о слухах про Лунёва: «В „Зените“ нет бухающих»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о том, что голкипер команды Андрей Лунёв испытывает проблемы с алкоголем.
Времена, когда в футболе были пьяницы, давно закончились. Никто не бегает за забор с базы. Те, кто хотят быть в спорте высоких достижений, не имеют право отвлекаться на такие вещи, как спиртное. В «Зените» нет бухающих.
Недавно стало известно, что Лунёв из-за травмы пропустит матчи «Зенита» и сборной России до сентября.
А как же Кокорин, когда был в зените так набухался, что начал стулом бить человека.
Или Бухаров.....
Нападающий «Зенита» Александр Бухаров устроил в аэропорту «Пулково» пьяный дебош
Форвард "Зенита" Александр Бухаров был задержан за хулиганство в VIP-зале аэропорта "Пулково".
А как же Кокорин, когда был в зените так набухался, что начал стулом бить человека.
Или Бухаров.....
Нападающий «Зенита» Александр Бухаров устроил в аэропорту «Пулково» пьяный дебош
Форвард "Зенита" Александр Бухаров был задержан за хулиганство в VIP-зале аэропорта "Пулково".
богатые люди не бухают, а со вкусом проводят время ...
богатые люди не бухают, а со вкусом проводят время ...
Пассажиры сообщили, что бывший футболист сборной России Дмитрий Тарасов устроил пьяный дебош в самолете. Об этом сообщается в *****-канале. Пассажиры рейса, следовавшего из Казани в Москву, заявили, что Тарасов вместе с другим игроком «Рубина» Николаем Поярковым употреблял спиртные напитки и вел себя неприлично. Сам футболист свою вину отрицает.
В мае Тарасов заявил, что высокие зарплаты российских футболистов заслуженны. По его мнению, игроки зарабатывают хорошие деньги, но тратят здоровье.
В феврале хавбек подписал контракт с «Рубином», а через три дня после этого получил на тренировке перелом малоберцовой кости. В активе 33-летнего Тарасова восемь матчей и один забитый мяч в составе национальной команды России.
Пассажиры сообщили, что бывший футболист сборной России Дмитрий Тарасов устроил пьяный дебош в самолете. Об этом сообщается в *****-канале. Пассажиры рейса, следовавшего из Казани в Москву, заявили, что Тарасов вместе с другим игроком «Рубина» Николаем Поярковым употреблял спиртные напитки и вел себя неприлично. Сам футболист свою вину отрицает.
В мае Тарасов заявил, что высокие зарплаты российских футболистов заслуженны. По его мнению, игроки зарабатывают хорошие деньги, но тратят здоровье.
В феврале хавбек подписал контракт с «Рубином», а через три дня после этого получил на тренировке перелом малоберцовой кости. В активе 33-летнего Тарасова восемь матчей и один забитый мяч в составе национальной команды России.