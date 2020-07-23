Медведев – о слухах про Лунёва: «В „Зените“ нет бухающих»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о том, что голкипер команды испытывает проблемы с алкоголем.

Времена, когда в футболе были пьяницы, давно закончились. Никто не бегает за забор с базы. Те, кто хотят быть в спорте высоких достижений, не имеют право отвлекаться на такие вещи, как спиртное. В «Зените» нет бухающих.