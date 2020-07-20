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Егоров: «Парфёнов жёстко ответил на претензии президента „Урала“»

20 июля 2020, 19:11

Журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале рассказал о разногласиях между экс-тренером «Урала» Дмитрием Парфёновым и президентом клуба Григорием Ивановым.

Конфликт у Дмитрия Парфёнова и Григория Иванова произошел еще в перерыве матча «Урал» – «Арсенал».

Тогда Парфёнов получил претензии, и ответил на них предельно жестко – так с Ивановым из тренеров еще никто (или уже очень давно) не говорил.

Парфёнова попросили повторить сказанное – он повторил слово в слово.

И классно, что после всего происшедшего тренера поддержала часть команды. Но после поражения от «Химок» тренер был обречен.

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Все комментарии
Стас Середовский
Стас Середовский
22 июля в 16:37
В Урале дело не в главном тренере - нужно усиление и в защите (2х центральных защитников заменить на защитников сборных как раньше было или вернуть Арояна), на правом фланге не хватает скоростного Димитрова - найти подобного игрока вместо Кухарчика; в атаке играть двумя-тремя нападающими Биквалфи-Погребняк-Панюков. Слева оставить Эль Кабира. Еще для конкуренции в атаке купить дорогого топового нападающего типа Кокорина. У Урала сильное нападение было в первой половине чемпионата - много голов забивали. Команда плохо физически подготовилась к концовке сезона - не играли контрольных матчей, не наигрывали состав, что вы хотите в итоге? Парфенов получился как в поговорке- козел отпущения. Обидно за Урал, должен был и 6 место занять и в финал кубка выходить. Побитое им Динамо с 6 места скорее всего в лигу Европы пойдет.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
21 июля в 02:55
Если все так, как пишет журналист, то правда за Парфеновым. Иванов не внушает доверия. Темная личность.
Арбалет
Арбалет
21 июля в 00:58
Жестко физрука и погнали.
ZjzoRe
ZjzoRe ответ Caniggia (раскрыть)
20 июля в 23:15, ред.
Иванов добывает деньги для клуба, местный крупный бизнес еще с 90х (если вы понимаете о чем я) с ним знаком, помогает клубу. Так что без него возможно Урал как раз сразу отправится в ФНЛ...
ZjzoRe
ZjzoRe ответ Leha-ha50 (раскрыть)
20 июля в 23:14
Иванов живет Уралом. Ну вот такой он.
Я играл в Екатеринбурге в молодежной команде, так он даже на матчи юниоров Урала и детей (до 14 лет) приходил, так же сидел на скамейке, общался
ЮЗИК
ЮЗИК
20 июля в 22:41
Парфенов красавчик, Урал потом пожалеет
Vredinka_online
Vredinka_online
20 июля в 22:06
Парфенов найдет команду. А с чем по итогу останется Урал не понятно.
Leha-ha50
Leha-ha50
20 июля в 20:18
Этот Иванов сидит на лавке рядом с тренером, стоит по сути над душой. Это же какие нервы надо иметь , чтоб терпеть это безобразие??? Даже по трансляции видно , как он скачет, дает советы, встречает и провожает заменяемых. Зачем он это делает??? Понятно , что любой уважающий себя тренер в данной ситуации будет чувствовать себя некомфортно.
Ну если он такой умный, то пусть сам и тренирует!!! А коли не может , то пусть идет на трибуну и наслаждается игрой. А уж после матча можно и тренера выслушать.
Ведь никто, кроме Иванова , так себя не ведет.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
20 июля в 20:15
Иванова можно понять, Урал слился не пойми кому у себя дома, за один тайм и перед домашним финалом, многое было на кону, любой бы психанул..
Caniggia
Caniggia
20 июля в 20:02
Этот кретин Иванов вечно суёт нос в тренерские дела, да ещё смеет давать свои тупые советы, что категорически не имеет права делать! Ни один тренер его долго не вытерпит и пошлёт. Вот и Парфёнова достал, что тот его послал и правильно сделал. Пока Иванов в Урале большего, чем статус "середняк", команда не добьётся.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 июля в 19:48
Если так и было, тренеру уважуха.
Не каждый может поставить на место зарвавшееся начальство.
А команду жалко, пролетели мимо домашнего финала. Возможно, сыграла свою роль упомянутая стычка. Удачи Уралу...
Lazurny
Lazurny
20 июля в 19:38
Парфенов обыкновенный физрук, пора найти команду по своим способностям, а не работать на свиней.
Аpбитр
Аpбитр ответ ВРЕМЯ (комментарий удален) (раскрыть)
20 июля в 19:30
Здравствуйте. К сожалению превышен лимит банов.
Вопрос закрыт.
VAN ARM
VAN ARM
20 июля в 19:30
это домыслы)))где текст сказанного?)))
Байкал-38
Байкал-38 ответ Иван Тасминский (раскрыть)
20 июля в 19:27
вроде как 100 банов и постоянный троллинг уже основания для пожизненного бана.
А у него их очень много. Скорее всего исчерпал свой лимит.
Иван Тасминский
Иван Тасминский ответ ВРЕМЯ (комментарий удален) (раскрыть)
20 июля в 19:20
Тоже интересно, если честно. Учитывая, что тут в комментах творится, чтобы получить пожизненный бан нужно очень сильно постараться
Байкал-38
Байкал-38 ответ ВРЕМЯ (комментарий удален) (раскрыть)
20 июля в 19:20
Мои поздравления!
Aris
Aris
20 июля в 19:20
Дмитрий Парфенов молодец, Он прав и не стал лизать и вставать на цирлы…. Иванов никогда не был человеком с людьми.
Garrincha58
Garrincha58
20 июля в 19:19
а Иванов всегда лезет не в своё дело, никогда Урал не станет классной командой пока этот Иванов у руля
Сп62
Сп62
20 июля в 19:19
Значит Иванов достал.
Байкал-38
Байкал-38
20 июля в 19:18
Я всегда нормально относился к Дмитрию, ещё когда он был игроком, а тут я прям зауважал его! Все знают, что Григорий Иванов быдло из 90-х. Дмитрий видать всё чётко сказал и впоследствии от своих слов не отказался, МУЖИК!!!
cska vperiod
cska vperiod
20 июля в 19:13
Что сказал то, ведь интересно.
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