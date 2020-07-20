Егоров: «Парфёнов жёстко ответил на претензии президента „Урала“»

Журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале рассказал о разногласиях между экс-тренером «Урала» Дмитрием Парфёновым и президентом клуба Григорием Ивановым.
Конфликт у Дмитрия Парфёнова и Григория Иванова произошел еще в перерыве матча «Урал» – «Арсенал».
Тогда Парфёнов получил претензии, и ответил на них предельно жестко – так с Ивановым из тренеров еще никто (или уже очень давно) не говорил.
Парфёнова попросили повторить сказанное – он повторил слово в слово.
И классно, что после всего происшедшего тренера поддержала часть команды. Но после поражения от «Химок» тренер был обречен.
Я играл в Екатеринбурге в молодежной команде, так он даже на матчи юниоров Урала и детей (до 14 лет) приходил, так же сидел на скамейке, общался
Я играл в Екатеринбурге в молодежной команде, так он даже на матчи юниоров Урала и детей (до 14 лет) приходил, так же сидел на скамейке, общался
Ну если он такой умный, то пусть сам и тренирует!!! А коли не может , то пусть идет на трибуну и наслаждается игрой. А уж после матча можно и тренера выслушать.
Ведь никто, кроме Иванова , так себя не ведет.
Ну если он такой умный, то пусть сам и тренирует!!! А коли не может , то пусть идет на трибуну и наслаждается игрой. А уж после матча можно и тренера выслушать.
Ведь никто, кроме Иванова , так себя не ведет.
Не каждый может поставить на место зарвавшееся начальство.
А команду жалко, пролетели мимо домашнего финала. Возможно, сыграла свою роль упомянутая стычка. Удачи Уралу...
Не каждый может поставить на место зарвавшееся начальство.
А команду жалко, пролетели мимо домашнего финала. Возможно, сыграла свою роль упомянутая стычка. Удачи Уралу...
Вопрос закрыт.
Вопрос закрыт.
А у него их очень много. Скорее всего исчерпал свой лимит.
А у него их очень много. Скорее всего исчерпал свой лимит.