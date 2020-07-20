Егоров: «Парфёнов жёстко ответил на претензии президента „Урала“»

Журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале рассказал о разногласиях между экс-тренером «Урала» и президентом клуба Григорием Ивановым.

Конфликт у Дмитрия Парфёнова и Григория Иванова произошел еще в перерыве матча «Урал» – «Арсенал».

Тогда Парфёнов получил претензии, и ответил на них предельно жестко – так с Ивановым из тренеров еще никто (или уже очень давно) не говорил.

Парфёнова попросили повторить сказанное – он повторил слово в слово.

И классно, что после всего происшедшего тренера поддержала часть команды. Но после поражения от «Химок» тренер был обречен.