ГлавнаяНовости

В уставе РПЛ незаметно убрали пункт о смене президента по инициативе клубов

21 июля 2020, 17:07

РПЛ отправила клубам новый вариант устава организаций всего за два дня до общего собрания, на котором документ должен быть принят клубами.

В новых вариантах документов РПЛ обычно делают цветовые пометки, подчеркивая, что именно меняется в том или ином акте.  

Однако, как сообщает источник, в этот раз никак не было отмечено изменение в пункте 12.6 (п. 14.6 в старой версии), в котором речь идет о случаях досрочного прекращения полномочий президента РПЛ, которым до 2025 года избран Сергей Прядкин

Отмечается, что если в предыдущей версии устава РПЛ был пункт, согласно которому президент организации досрочно завершает свои полномочия в случае решения общего собрания клубов РПЛ, принятого квалифицированным большинством в 2/3 голосов от общего числа членов РПЛ, то теперь этот пункт был незаметно убран.  

Все новости
«Барселона» подверглась репутационным кибератакам
24 июля Комментарии11
Статус легенды за год в основе и переход в «Боруссию». В Бирмингеме сходят с ума
24 июляСергей Иванов в блоге Дно пробитоКомментарии12
Вилья отрицает обвинения в сексуальных домогательствах
23 июля Комментарии10
Появилось видео конфликта Клоппа и Лэмпарда во время матча АПЛ
23 июля ВидеоКомментарии39
СлухиТарасов устроил дебош на борту самолёта
23 июля Комментарии36
Экс-форварда «Барселоны» обвинили в сексуальных домогательствах
22 июля Комментарии20
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Хиромант
Хиромант
22 июля в 15:07
Боря Ельцин тоже так с Россией сделал (еще и армию привлек, по депутатам из танков палил - "ишь чего удумали - МНЕ Импичмент"), и ничего - схавали, еще и кричали "Борис мы с тобой!" А тут какая-то футбольная лига, да вы чего, господа???
pomor 445
pomor 445 ответ Вася Васин 6 (раскрыть)
22 июля в 12:25
Совсем не обязательно. Пользуйся своим.
Вася Васин 6
Вася Васин 6 ответ pomor 445 (раскрыть)
22 июля в 12:00
Обязательно учтем ваше мнение.
pomor 445
pomor 445 ответ Вася Васин 6 (раскрыть)
22 июля в 11:53
Меня болтовнёй "навальных" и либералов не обработаешь. Им уже доверили страну во главе с Ельциным - до сих пор отплеваться не могу. Также и в 1917 либералы свергли царя-батюшку, власть взяли, страну раздербанили и бросили большевикам. Достаточно уже такого опыта. Условного Путина сменю только на реального Сталина.
pomor 445
pomor 445 ответ морозз (раскрыть)
22 июля в 11:45
И сам понял, и кому надо поймут. Ты просто постой в сторонке, если нечего сказать по сути.
4RT
4RT
21 июля в 23:04
Опять обнуленцы
makkie
makkie
21 июля в 21:24
РПЛ и РФС прогнили до основания.
Crooclin
Crooclin
21 июля в 21:10
В России теперь и в футболе будет полный Путин?)
морозз
морозз ответ pomor 445 (раскрыть)
21 июля в 20:37
Сам то хоть понял что написал?
12й игрок
12й игрок
21 июля в 20:08
Это газпром всё купил, везде и всё купил газпром. Можно не играть новый чемпионат газпром уже всё купил: зенит чемпион, спартак в пердиве всё расходимся.
Вася Васин 6
Вася Васин 6 ответ pomor 445 (раскрыть)
21 июля в 19:42
Крепкая обработка
lobsterdam
lobsterdam
21 июля в 19:37
берут пример со старших товарищей, что тут поделаешь! положат в шапку конфетку, а вытащат лягушку! Фокусники!
Димон Булыкин
Димон Булыкин
21 июля в 19:28
Вообще нефутбольная новость. У нас в стране во всех сферах работают плохо с контрактами. Любой внимательный сотрудник это сразу видит.
Союзник противников
Союзник противников
21 июля в 19:26, ред.
Всё подпишут,ибо документы представители клубов всё равно не читают.А если что-то видят неладное,то рассчитывают,что это можно будет применить при опротестовании невыгодного решения.У нас после драки кулаками машут.Ведь теперь есть удобная штука-интернет!А это -вообще проект нового документа,где могут внести всё что попало.
minai
minai
21 июля в 19:22, ред.
Устав это важный, основной документ юрлица, который юрист клуба должен знать как Отче Наш, и прочитав ПРОЕКТ(речь именно о нём) нового устава, просто обязан сразу найти 10 отличий. А если клубы экономят на юр. службе, то это их, клубов проблемы.
волгодон 2
волгодон 2
21 июля в 19:01
ловкач
обязаны принципиально не принять
SHMEL
SHMEL
21 июля в 18:59
А вернуть на место этот пунктик никак, если не согласны?
pomor 445
pomor 445 ответ Вася Васин 6 (раскрыть)
21 июля в 18:57
Там тысячи наблюдателей: своих и иностранных. В "демократической" США вообще наблюдателей не допускают и прямого избрания нет: тасуй себе вволю, да выборщиков обрабатывай. И за самим процессом особо никто не следит. Езди себе по штатам, да голосуй, если такой упёртый. А за Россией так следят, что не забалуешь. Вонь поднимают невообразимую по любому мелочному поводу. А вот то, что количество сроков нужно болтунам вроде Навального, иначе ничего не светит, в этом я не сомневаюсь. Достоин, силён, народ в тебя поверит - победишь любого соперника и никакое обнуление не поможет.
Footbolista
Footbolista ответ морозз (раскрыть)
21 июля в 18:55
В 1991...а может и в 1917...это кому как...
galem72
galem72
21 июля в 18:43
В плешивом режиме всё одинаково: в управлении любыми способами должны сидеть только угодные и лояльные кремлю. А все, кто не согласен, внезапно для себя открывают, что они "согласны" и бессильны. Пример Хабаровска - пример для настоящего Гражданина РФ и ад для плеши.
морозз
морозз
21 июля в 18:42
У нас страну незаметно обнулили а тут какая то РПЛ...
Gahi
Gahi
21 июля в 18:35
Прядкин давно играет со всеми в прятки, даже в документах задумал прятать пункты. А официальные документы нужно изучать от корки до корки, прежде чем соглашаться.
STVA 1
STVA 1 ответ Хозяин фунтиков (раскрыть)
21 июля в 18:32, ред.
Главное кипишь поднять! А читать не надо!
STVA 1
STVA 1 ответ dino-hsv (раскрыть)
21 июля в 18:30, ред.
Лично у меня ручка с участка осталась !И я ей пишу сдавая деж-во!Что то ничего не испаряется))
pomor 445
pomor 445 ответ dino-hsv (раскрыть)
21 июля в 18:28
    pomor 445
    pomor 445 ответ Хозяин фунтиков (раскрыть)
    21 июля в 18:27
    Да не читают они ничего. Трендят, когда на проблему наткнутся.
    particular
    particular
    21 июля в 18:22, ред.
    В вопросах сохранения президентства все средства хороши..:)
    Расчёт был на дальтоников, но читающие оказались дальновидными..:)
    dino-hsv
    dino-hsv ответ pomor 445 (раскрыть)
    21 июля в 18:22
    не заставлял. всего лишь навсего с вашего бюллетеня чудесным образом испарились чернила, т.к галочку вы поставили ручкой с участка :)

    и вот уже вы не вы, и голос ваш не тому, кому хотели :)
    Вася Васин 6
    Вася Васин 6 ответ pomor 445 (раскрыть)
    21 июля в 18:16
    Речь о подтасовке и фальсификации.
    Хозяин фунтиков
    Хозяин фунтиков
    21 июля в 18:11
    А читать не пробовали ?!?
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100