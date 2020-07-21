В уставе РПЛ незаметно убрали пункт о смене президента по инициативе клубов

РПЛ отправила клубам новый вариант устава организаций всего за два дня до общего собрания, на котором документ должен быть принят клубами.
В новых вариантах документов РПЛ обычно делают цветовые пометки, подчеркивая, что именно меняется в том или ином акте.
Однако, как сообщает источник, в этот раз никак не было отмечено изменение в пункте 12.6 (п. 14.6 в старой версии), в котором речь идет о случаях досрочного прекращения полномочий президента РПЛ, которым до 2025 года избран Сергей Прядкин.
Отмечается, что если в предыдущей версии устава РПЛ был пункт, согласно которому президент организации досрочно завершает свои полномочия в случае решения общего собрания клубов РПЛ, принятого квалифицированным большинством в 2/3 голосов от общего числа членов РПЛ, то теперь этот пункт был незаметно убран.
Расчёт был на дальтоников, но читающие оказались дальновидными..:)
Расчёт был на дальтоников, но читающие оказались дальновидными..:)