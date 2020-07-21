В уставе РПЛ незаметно убрали пункт о смене президента по инициативе клубов

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21 июля 2020, 17:07

РПЛ отправила клубам новый вариант устава организаций всего за два дня до общего собрания, на котором документ должен быть принят клубами.

В новых вариантах документов РПЛ обычно делают цветовые пометки, подчеркивая, что именно меняется в том или ином акте.

Однако, как сообщает источник, в этот раз никак не было отмечено изменение в пункте 12.6 (п. 14.6 в старой версии), в котором речь идет о случаях досрочного прекращения полномочий президента РПЛ , которым до 2025 года избран Сергей Прядкин.