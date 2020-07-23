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Тарасов устроил дебош на борту самолёта

23 июля 2020, 17:05

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов попал в скандал.

Футболист устроил пьяный дебош в самолете. Сообщается, что Тарасов вместе с другим игроком «Рубина» Николаем Поярковым употреблял спиртные напитки и вел себя неприлично на борту самолета, летевшего из Казани в Москву. Сам спортсмен свою вину отрицает.

Недавно Тарасов подарил своей жене Анастасии Костенко Porsche на день рождения.

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Все комментарии
anfield1984
anfield1984 ответ 112910415 (раскрыть)
24 июля в 11:20
Вошло у костенко
112910415
112910415
24 июля в 07:43
не вышло у Слуцкого ..
311
311
23 июля в 22:38
Путин отмажет если что!)
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
23 июля в 22:20
Да дали бы ему выйти ,покурить ! Делов -то ! )))
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ minai (раскрыть)
23 июля в 22:19, ред.
Пять стопарей за 30 минут и человек разогрет
minai
minai
23 июля в 21:42, ред.
Там всего 1,5 часа лёта, когда он успел ? Пока разложили, налили, вмочили, закусили, потрындели, покурили, опять налили, и уже посадка. Не сходится.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
23 июля в 21:21
Да дали бы ему выйти ,покурить ! Делов -то ! )))
mars6791
mars6791
23 июля в 20:14
Не понимаю, зачем он нужен в Рубине.
Parma1972
Parma1972
23 июля в 19:49
Если человек идиот, то это надолго
ЮЗИК
ЮЗИК
23 июля в 19:39
Совсем обнаглели звездуны
For56tas
For56tas
23 июля в 19:38
Тарасов тарасовский воспитанник продолжает вести себя как свинья.
galem72
galem72
23 июля в 19:30
Истинный адепт едросни. ))
Caniggia
Caniggia
23 июля в 18:27
Бузовское прошлое по пьяни неизбежно вылезает наружу, это уже неизлечимо!
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
23 июля в 18:25
От персонажей в таких мерзких майках другого и ждать не приходится
Давайте думать
Давайте думать
23 июля в 18:25
тарасов Обезьяна!!!
RIR68
RIR68
23 июля в 18:21
вел себя неприлично на борту самолета
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неужели никто не снимал? где ссылка?

следующий Ещенко!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
23 июля в 18:14
Хорошо, что космонавта не выкинул с 10000 метров в свободное пространство. Идиот. Там и дети летели наверняка. Из-за таких уродов стресс получают.
Слуцкого косяк. Отвернул гайки опять, как было всегда.
cska vperiod
cska vperiod
23 июля в 18:00
Слуцкому на заметку.
Footbolista
Footbolista
23 июля в 17:46
Эта болезнь заразная...
Литейный 4
Литейный 4
23 июля в 17:38
Деньги видать ляшку жгли. Перепил,думал частным рейсом парит. Гыгыгы
mihaluch
mihaluch
23 июля в 17:37
Напился поскандалил в тюрьму.
Rheinfall
Rheinfall
23 июля в 17:36
Синебот-ногомячист зажравшийся)
beefs
beefs
23 июля в 17:34
еще один звездун отличился...
За адекватность
За адекватность
23 июля в 17:34
" Разворачивай самолет на Ереван" "И что же с тобой делать, Бородач? Понять и простить."
Питерские гоблины
Питерские гоблины
23 июля в 17:32
Генеральный директор Зенита: Не Бухают! )))))))))))
112910415
112910415
23 июля в 17:32
Караул ! Спортсмена-патриота обижают !
Это проклятые либералы, враги самого вежливого президента и самого умного футболиста !
Leha-ha50
Leha-ha50
23 июля в 17:29
Он что думает , если Путина уважает, то ВВП за него заступится???
Неужели нельзя было до Москвы потерпеть???
Вышел три раза на поле и "звездуна" подхватил???
Garrincha58
Garrincha58
23 июля в 17:26
Бузатёр
STVA 1
STVA 1
23 июля в 17:22
Хорош )))
cevin cigan
cevin cigan
23 июля в 17:22
Закусывать надо!!!
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