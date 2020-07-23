Тарасов устроил дебош на борту самолёта

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23 июля 2020, 17:05

Полузащитник «Рубина» попал в скандал.

Футболист устроил пьяный дебош в самолете. Сообщается, что Тарасов вместе с другим игроком «Рубина» употреблял спиртные напитки и вел себя неприлично на борту самолета, летевшего из Казани в Москву. Сам спортсмен свою вину отрицает.

Недавно Тарасов подарил своей жене Анастасии Костенко Porsche на день рождения.