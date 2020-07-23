Тарасов устроил дебош на борту самолёта

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов попал в скандал.
Футболист устроил пьяный дебош в самолете. Сообщается, что Тарасов вместе с другим игроком «Рубина» Николаем Поярковым употреблял спиртные напитки и вел себя неприлично на борту самолета, летевшего из Казани в Москву. Сам спортсмен свою вину отрицает.
Недавно Тарасов подарил своей жене Анастасии Костенко Porsche на день рождения.
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неужели никто не снимал? где ссылка?
следующий Ещенко!
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неужели никто не снимал? где ссылка?
следующий Ещенко!
Слуцкого косяк. Отвернул гайки опять, как было всегда.
Слуцкого косяк. Отвернул гайки опять, как было всегда.
Это проклятые либералы, враги самого вежливого президента и самого умного футболиста !
Это проклятые либералы, враги самого вежливого президента и самого умного футболиста !
Неужели нельзя было до Москвы потерпеть???
Вышел три раза на поле и "звездуна" подхватил???
Неужели нельзя было до Москвы потерпеть???
Вышел три раза на поле и "звездуна" подхватил???