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Экс-форварда «Барселоны» обвинили в сексуальных домогательствах

22 июля 2020, 12:42

Экс-нападающий «Барселоны» и сборной Испании Давид Вилья был обвинён в сексуальных домогательствах.

Девушка под именем Skyler B на своей странице в твиттере сообщила, что во время выступлений за «Нью-Йорк Сити» Вилья неоднократно приставал к ней.

Домогательства, которым я подверглась в «Нью-Йорк Сити», были настолько ужасными, что сейчас я даже не могу думать о профессиональном спорте. Я изменила всю свою карьеру из-за того дерьма, которое со мной случилось. Это разрушило мои мечты.

Я думала, что это шанс всей моей жизни, когда я попала на стажировку в «Нью-Йорк Сити». Но что я получила на самом деле? Это был Давид Вилья, который трогал меня каждый день, а моё начальство считало, что всё это шутки.

Пока ни экс-футболист «Барселоны», ни «Нью-Йорк Сити» никак не ответили на обвинения.

Ранее бывший игрок сборной Англии предстал перед судом по обвинению в сексуальных домогательствах.

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Все комментарии
Рефери
Рефери ответ Белорусский вокзал (раскрыть)
23 июля в 22:51
Изначально всё было верно, затем источник поменял у себя данные, теперь мы поменяли источник, спасибо
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
23 июля в 22:42
Почему указанный источник выводит на совершенно иную статью? Откуда взялось это вью?
Угадайте кто
Угадайте кто ответ Legend 6 (раскрыть)
22 июля в 22:27
А ты его боишься?)
Legend 6
Legend 6 ответ Угадайте кто (раскрыть)
22 июля в 22:15
Хорошо хоть не Байкал.
Угадайте кто
Угадайте кто ответ Legend 6 (раскрыть)
22 июля в 22:14
Скажу точно, без гаданий - инквизитор.)
Legend 6
Legend 6 ответ Угадайте кто (раскрыть)
22 июля в 22:12
Да, чувствую как мне лапшу вешает, угадайте кто?
Угадайте кто
Угадайте кто ответ Legend 6 (раскрыть)
22 июля в 18:29
Всё гораздо проще). Есть интернет и другие СМИ. Одно дело, так сказать по наслышке), а другое, когда тебе на ушко шепчат. Чувствуешь разницу?
Шишанутый
Шишанутый
22 июля в 15:56
Чтобы футболист Барселоны домагался до девушек?! Не может этого быть!! Вот если бы до парня тогда поверил бы. А тут эта девка нагло врет и хочет срубить капусты надо ее за клевету в тюрьму посадить.
Зидан 1972
Зидан 1972
22 июля в 13:35
Все американки жалуются на богатых футболистов!Не хочется верить .
cska vperiod
cska vperiod
22 июля в 13:34
Надо и гнома подозрительного проверить.
Legend 6
Legend 6 ответ Угадайте кто (раскрыть)
22 июля в 13:23
Обманываешь! Что ты далек от этих историй!
И я докажу, сразу!😂

"Угадайте кто
Обычно каталонцы трогают друг-друга. Значит Вилья один из немногих нормальный.)"
kotmyshka
kotmyshka
22 июля в 13:11
Не посылайте женщин на ... - обвинят в домогательствах.
Угадайте кто
Угадайте кто ответ Legend 6 (раскрыть)
22 июля в 13:10
Я далек от каталонии и соответственно от таких историй)
BBK33
BBK33
22 июля в 13:07
Да ну нафиг))) Вы того Вилью видели? Я бы скорее поверил, что это он на домогательства жалуется.))
STVA 1
STVA 1
22 июля в 13:06
У них это в тренде)))
Legend 6
Legend 6 ответ Угадайте кто (раскрыть)
22 июля в 13:01
Когда у Роналду была похожая история, знаешь как его отмазал адвокат?
Сказал: "Просмотрите на Роналду, он же гей!"
И все, сразу все подозрения отпали.
Давайте думать
Давайте думать
22 июля в 12:50
Это типа из серии " me too " или как там?
Надо было еще лет так надцать подождать.
Угадайте кто
Угадайте кто
22 июля в 12:46
Обычно каталонцы трогают друг-друга. Значит Вилья один из немногих нормальный.)
Leha-ha50
Leha-ha50
22 июля в 12:46
Недотрога значит??? Ну и съездила бы по физиономии. Чего по прошествии времени то плакаться???
Bikcon
Bikcon
22 июля в 12:42, ред.
Это позор какой-то.
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