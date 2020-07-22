Экс-форварда «Барселоны» обвинили в сексуальных домогательствах

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22 июля 2020, 12:42

Экс-нападающий «Барселоны» и сборной Испании был обвинён в сексуальных домогательствах.

Девушка под именем Skyler B на своей странице в твиттере сообщила, что во время выступлений за «Нью-Йорк Сити» Вилья неоднократно приставал к ней.

Домогательства, которым я подверглась в «Нью-Йорк Сити», были настолько ужасными, что сейчас я даже не могу думать о профессиональном спорте. Я изменила всю свою карьеру из-за того дерьма, которое со мной случилось. Это разрушило мои мечты. Я думала, что это шанс всей моей жизни, когда я попала на стажировку в «Нью-Йорк Сити». Но что я получила на самом деле? Это был Давид Вилья, который трогал меня каждый день, а моё начальство считало, что всё это шутки.

Пока ни экс-футболист «Барселоны», ни «Нью-Йорк Сити» никак не ответили на обвинения.

Ранее бывший игрок сборной Англии предстал перед судом по обвинению в сексуальных домогательствах.