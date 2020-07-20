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Зидан и Лопетеги признаны лучшими тренерами Примеры в сезоне-2019/20

20 июля 2020, 21:35

Испанское издание Marca объявило имена победителей различных номинаций по итогам сезона-2019/20 испанской Примеры.

Лучший бомбардир чемпионата – Лионель Месси («Барселона», 25 голов);

Лучший бомбардир чемпионата среди испанцев – Жерар Морено («Вильярреал», 18 голов);

Лучший вратарь – Тибо Куртуа («Реал»);

Лучший тренер сезона – Зинедин Зидан («Реал»), Хулен Лопетеги («Севилья»). 

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Все комментарии
BARRRS
BARRRS
22 июля в 23:21
Ручные судьи тоже старались из матча в матч.
Indian
Indian
21 июля в 09:48
Что за номинация "лучший бомбардир среди испанцев"...
Ещё не хватает приза лучшему бомбардиру среди негров, что уж там
Байкал-38
Байкал-38 ответ cska vperiod (раскрыть)
21 июля в 04:21
Ты даже сам не понимаешь о чём пишешь! Если других выбрали или как ты выражаешься "воткнули", то Месси в этот список попал сам! Лучший бомбардир никем не выбирается!!!
95-shishani-95
95-shishani-95
21 июля в 01:51
А лучший игрок турнира однозначно кто-то из Бензема и Рамоса должен быть!!!
cska vperiod
cska vperiod
21 июля в 00:29
Снова воткнули сюда этого гнома.
Lazurny
Lazurny
21 июля в 00:20
Наверное, это справедливо.
eleven LC
eleven LC ответ Pancher_95 (комментарий удален) (раскрыть)
21 июля в 00:01
Скажу прямо,мне его мнение не интересно,хейтер он и есть есть хейтер но я пытаюсь у него узнать почему он не приводит ни единого аргумента,судьи и всё тут,это же бред!
goalaktika
goalaktika
20 июля в 22:48
Зидан - вполне заслуженно!
Лопетеги - его уровень как раз Севилья, на большее он не потянет. Он доказал это в Реале. В схеме и тактике может он и хорош, но обращение с топ-игроками у него напрочь отсутствует. Отсюда и провал у него в Мадриде
goalaktika
goalaktika ответ eleven LC (раскрыть)
20 июля в 22:38
Всё объяснимо) Победа Реала и Зидана, до нового сезона будет разрывать их изнутри)
drug01
drug01
20 июля в 22:12
Так держать и продолжать!
Cat01
Cat01
20 июля в 22:01
Поздравляем! Это большой успех......
beefs
beefs
20 июля в 21:51
им виднее кто лучший...
eleven LC
eleven LC ответ Inquisitor... (раскрыть)
20 июля в 21:49
Как же тебя разрывает,прямо прёт не по детски,продолжай в том же духе,я почти твой фанат,более явного и глупого хейта я ещё не видел!
"Ненависть это месть труса за испытанный страх!"
Брюс Ли
Inquisitor...
Inquisitor...
20 июля в 21:44, ред.
    STVA 1
    STVA 1
    20 июля в 21:35
    Это справедливое решение
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