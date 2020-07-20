Зидан и Лопетеги признаны лучшими тренерами Примеры в сезоне-2019/20

Испанское издание Marca объявило имена победителей различных номинаций по итогам сезона-2019/20 испанской Примеры.
Лучший бомбардир чемпионата – Лионель Месси («Барселона», 25 голов);
Лучший бомбардир чемпионата среди испанцев – Жерар Морено («Вильярреал», 18 голов);
Лучший вратарь – Тибо Куртуа («Реал»);
Лучший тренер сезона – Зинедин Зидан («Реал»), Хулен Лопетеги («Севилья»).
Лопетеги - его уровень как раз Севилья, на большее он не потянет. Он доказал это в Реале. В схеме и тактике может он и хорош, но обращение с топ-игроками у него напрочь отсутствует. Отсюда и провал у него в Мадриде
Лопетеги - его уровень как раз Севилья, на большее он не потянет. Он доказал это в Реале. В схеме и тактике может он и хорош, но обращение с топ-игроками у него напрочь отсутствует. Отсюда и провал у него в Мадриде