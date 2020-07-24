Дуглас Коста угодил в лазарет «Ювентуса»

Пресс-служба «Ювентуса» сообщает, что вингер Дуглас Коста получил травму бедра.
Футболист травмировался в матче 35-го тура Серии А против «Удинезе».
Ориентировочные сроки восстановления составят 2 недели.
Пресс-служба «Ювентуса» сообщает, что вингер Дуглас Коста получил травму бедра.
Футболист травмировался в матче 35-го тура Серии А против «Удинезе».
Ориентировочные сроки восстановления составят 2 недели.
Если это был он, то вообще его не жалко! Пусть до конца карьеры помучаются такие дубины
Если это был он, то вообще его не жалко! Пусть до конца карьеры помучаются такие дубины
Мин.
Мин.