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Дуглас Коста угодил в лазарет «Ювентуса»

24 июля 2020, 16:50

Пресс-служба «Ювентуса» сообщает, что вингер Дуглас Коста получил травму бедра. 

Футболист травмировался в матче 35-го тура Серии А против «Удинезе»

Ориентировочные сроки восстановления составят 2 недели. 

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Все комментарии
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
25 июля в 12:32, ред.
тренер хавно
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
25 июля в 08:05
В Шахтере Дуглас был очень хорош при Луческу. Виллиан, Ферна, Жадсон, Тейшейра, Адриано, Срна, Коста....были времена
95-shishani-95
95-shishani-95
25 июля в 01:14
Это же он плевал сопернику в лицу?
Если это был он, то вообще его не жалко! Пусть до конца карьеры помучаются такие дубины
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Valeriy Lutsak (раскрыть)
24 июля в 21:07
Смотреть все игры Юве???Я столько не нагрешил ещё...а так довольно много матчей Юве видел и только в одном на моей памяти Коста сыграл важную роль,когда он Локо забил.А так в основном,он сам с собой играет,финты-финты-финты....даже не важно если ли перед ним защитники...
cska vperiod
cska vperiod
24 июля в 19:21
Здоровья Дугласу!
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
24 июля в 19:20
Нужно было смотреть все игры команды, а не только читать коменты! 3 года и 7 ассистов - этого мало? Учитывая , что пол сезона был в лазарете , а пол сезона выходил на 20-30
Мин.
juvenale
juvenale
24 июля в 18:59
ну этот хрусталь сливать при первой же возможности
kotmyshka
kotmyshka
24 июля в 18:55
Здоровья
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Valeriy Lutsak (раскрыть)
24 июля в 17:56
Расскажите,сколько он пользы принес Юве в этом сезоне?
VAN ARM
VAN ARM
24 июля в 17:48
пусть отдохнёт ))он утомился)))
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
24 июля в 17:45
Игрок он безусловно хороший, одаренный , полезный - но нужно избавляться пока за него можно взять какие-то нормальные деньги.Очень много находится в лазарете на протяжении сезона . И так каждый год! Очень уязвимый и подверженный травмам игрок! А жаль.
shlomo
shlomo
24 июля в 17:18
Здоровья!...и быстрого восстановления...
feris1
feris1
24 июля в 16:57
Скорейшего выздоровления!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
24 июля в 16:52
Трижды ему здоровья...
swift stream
swift stream
24 июля в 16:52
Здоровья Косте!
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