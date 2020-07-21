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Сарри: «У Дибалы и Игуаина есть проблемы со спиной»

21 июля 2020, 03:40
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 1Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри после победы над «Лацио» (2:1) в матче 34-го тура Серии А рассказал о состоянии своих нападающих. Гонсало Игуаин должен был выйти в стартовом составе туринской команды, но в итоге остался на скамейке запасных. Вместо него на поле вышел Пауло Дибала, которого на 89-й минуте заменил Даниэле Ругани.

Вчера Дибала почувствовал боль в спине во время тренировки. Вот почему мы не собирались выпускать его в старте. Однако потом у Гонсало появилась та же проблема на разминке. Пауло чувствовал себя лучше, и нам пришлось рискнуть им.

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Ozabot
Ozabot
21 июля в 09:00
Правильно, что у Дибалы спина болит. Весь сезон он таскал футбольного гения Сарри на своем горбу.
VAN ARM
VAN ARM
21 июля в 07:24
темнишь))))
cska vperiod
cska vperiod
21 июля в 07:12
Пожертвовали молодым игроком.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
21 июля в 03:52
Это очень плохо
Leha-ha50
Leha-ha50
21 июля в 03:50
Здоровья парням.
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