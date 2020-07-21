Сарри: «У Дибалы и Игуаина есть проблемы со спиной»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри после победы над «Лацио» (2:1) в матче 34-го тура Серии А рассказал о состоянии своих нападающих. Гонсало Игуаин должен был выйти в стартовом составе туринской команды, но в итоге остался на скамейке запасных. Вместо него на поле вышел Пауло Дибала, которого на 89-й минуте заменил Даниэле Ругани.
Вчера Дибала почувствовал боль в спине во время тренировки. Вот почему мы не собирались выпускать его в старте. Однако потом у Гонсало появилась та же проблема на разминке. Пауло чувствовал себя лучше, и нам пришлось рискнуть им.