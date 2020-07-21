Сарри: «У Дибалы и Игуаина есть проблемы со спиной»

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21 июля 2020, 03:40

Главный тренер «Ювентуса» после победы над «Лацио» (2:1) в матче 34-го тура Серии А рассказал о состоянии своих нападающих. должен был выйти в стартовом составе туринской команды, но в итоге остался на скамейке запасных. Вместо него на поле вышел , которого на 89-й минуте заменил Даниэле Ругани.