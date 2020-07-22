Романьоли и Конти получили травмы в матче с «Сассуоло»

Защитники «Милана» Алессио Романьоли и Андреа Конти получили повреждения во время матча 35-го тура Серии А против «Сассуоло» (2:1). Оба игрока были заменены в первом тайме. О состоянии своих подопечных рассказал наставник «россонери» .

У Романьоли возникла мышечная проблема, которая, скорее всего, лишит его оставшихся матчей в сезоне.

Я очень сожалею об этой новости, потому что мы показывали хороший футбол, и каждую минуту в сезоне Алессио провёл на качественном уровне.

У Конти проблема с коленом. Степень повреждения будет понятна в ближайшие несколько часов.