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Романьоли и Конти получили травмы в матче с «Сассуоло»

22 июля 2020, 03:14
СассуолоЛоготип футбольный клуб Сассуоло1 : 2Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Защитники «Милана» Алессио Романьоли и Андреа Конти получили повреждения во время матча 35-го тура Серии А против «Сассуоло» (2:1). Оба игрока были заменены в первом тайме. О состоянии своих подопечных рассказал наставник «россонери» Стефано Пиоли.

У Романьоли возникла мышечная проблема, которая, скорее всего, лишит его оставшихся матчей в сезоне.

Я очень сожалею об этой новости, потому что мы показывали хороший футбол, и каждую минуту в сезоне Алессио провёл на качественном уровне.

У Конти проблема с коленом. Степень повреждения будет понятна в ближайшие несколько часов.

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Ozabot
Ozabot
22 июля в 04:19
Пиррова победа. Лишились Романьоли, Бенассера и Тео на матч с «Аталантой». А заменить практически некем. Отличный шанс для Пакеты )))
Leha-ha50
Leha-ha50
22 июля в 03:16
Жестко хозяева играли.
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