Юран: «„Химки“ записывают в аутсайдеры, но легко обыграть нас не получится»

Главный тренер «Химок» поделился мнением о предстоящем финале Кубка России против «Зенита».

Какое настроение в команде? Только ленивый не знает все эти перипетии на протяжении долгого времени, ребята после всех событий пребывают в хорошем настроении. Восстановление перед финалом Кубка? Мы с «Зенитом» в равных условиях, они с уважением к нам относятся, это моё мнение, в заключительном туре РПЛ дали отдохнуть ведущим игрокам. Многие записывают «Химки» в аутсайдеры, но на одной ножке обыграть нас не получится, наверное Семак держит это в голове, приятно.