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Юран: «„Химки“ записывают в аутсайдеры, но легко обыграть нас не получится»

24 июля 2020, 19:45
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением о предстоящем финале Кубка России против «Зенита».

Какое настроение в команде? Только ленивый не знает все эти перипетии на протяжении долгого времени, ребята после всех событий пребывают в хорошем настроении. Восстановление перед финалом Кубка? Мы с «Зенитом» в равных условиях, они с уважением к нам относятся, это моё мнение,  в заключительном туре РПЛ дали отдохнуть ведущим игрокам. Многие записывают «Химки» в аутсайдеры, но на одной ножке обыграть нас не получится, наверное Семак держит это в голове, приятно.

Напомним, что в полуфинальном матче Кубка России «Химки» обыграли «Урал» (3:1).

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Все комментарии
galem72
galem72
25 июля в 10:04
Блин, ну для чего тренеру нужна эта предматчевая бравада? Почему бы просто не отказаться комментировать подобное и молча пойти настраивать состав перед игрой?
ЮЗИК
ЮЗИК
24 июля в 21:59
Рад если это не окажется пустозвоном
cska1948
cska1948
24 июля в 21:12
Юран: «„Химки“ записывают в аутсайдеры, но легко обыграть нас не получится»
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Именно поэтому на ВАР и посадили Вилкова.
Весёлый могильщик
Весёлый могильщик
24 июля в 20:38
А что Зенит записывать в этом матче в аутсайдеры? Гыгыгы
Lukajs
Lukajs
24 июля в 20:22
Юран уже тоже ныть начал.
Leha-ha50
Leha-ha50
24 июля в 20:17
Рано колотить себя в грудь.
kotmyshka
kotmyshka
24 июля в 19:57
Игры покажут
drug01
drug01
24 июля в 19:51
Игры на поле покажут результат
VAN ARM
VAN ARM
24 июля в 19:51
ты хотел сказать что не дёшево?)))))))))))))))
cska vperiod
cska vperiod
24 июля в 19:50
Юран изрядно поднадоел.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Смольчик (раскрыть)
24 июля в 19:50
Ага, щас! Не для этого Федун лишние траты взял, чтобы очки терять.
Если же речь за денежку , то соглашусь...
andrefino13
andrefino13
24 июля в 19:50
Судя по матчу Химок с Уралом, у Зенита шансов нет, так что судить будет Вилков и скорее всего на Варе, там рычагов больше.
Смольчик
Смольчик
24 июля в 19:47
Спартак если что поможет.
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