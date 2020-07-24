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Дюков: «Моё отношение к перепалке „Зенита“ и „Спартака“ – негативное»

24 июля 2020, 17:09
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал перепалку между руководителями московского «Спартака» и «Зенита».

Моё отношение к перепалке «Зенита» и «Спартака» – негативное. Для меня это за гранью. Это не красит футбольные клубы. У каждого вида спорта есть свой неписанный этический кодекс. В футболе такое поведение не принято и не приветствуется. Есть теннис, где правила ещё более жёсткие, а есть бои без правил, где треш-ток – неотъемлемая часть этого действа. Но футбол – это другой вид спорта с другим этическим кодексом.

Хочется призвать клубы к тому, чтобы сделать глубокий вдох, успокоиться и прекратить эту пикировку, которая вышла, на мой взгляд, за границы дозволенного.

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Все комментарии
viv
viv
24 июля в 22:35
Некрасиво себя повели в Зените и Спартаке.
makkie
makkie
24 июля в 21:35
Странно, что не защитил Зенит и своего начальника Медведева.
Фарс какой-то, люди из одной организации занимают посты в футбольных верхах. Откуда взяться конкуренции и честности?
cska1948
cska1948
24 июля в 21:10
"...Но футбол – это другой вид спорта с другим этическим кодексом."
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Особенно российский футбол, где президентом РФС является выдвиженец из одного и того же клуба и есть этическая норма.
cska vperiod
cska vperiod
24 июля в 19:16
С таким прогазпромовским президентом скоро медведеву рыло начистят.
Baggio R.
Baggio R.
24 июля в 18:55
За грань дозволенного вышел Зенит, но Дюков об этом дипломатично промолчал (естественно)
112910415
112910415
24 июля в 18:18
Неужели прикажет Дзюбе шалить только при выключенных камерах ?
Как помним, его богатырские забавы,горячо поддержанные мистером М.,и привели к перепалке.
Glyba
Glyba
24 июля в 17:58
Бывший замполит еврей Федун даже перепалку устроить не может, одно жалкое визжание.
Вова Туземец
Вова Туземец
24 июля в 17:57
    Весёлый могильщик
    Весёлый могильщик
    24 июля в 17:56
    Какая перепалка? Там одно нытьё Федуна.
    ALEX26659
    ALEX26659 ответ DEIVID (раскрыть)
    24 июля в 17:56
      swift stream
      swift stream
      24 июля в 17:52
        старина
        старина
        24 июля в 17:43
        Такое бывает,когда выбирают президента РФС,который выливает на себя ведро воды с воплями,что зенит чемпион,а потом филосовствует об этическом кодексе
        Bagula
        Bagula
        24 июля в 17:37
        У кого у спартака нет перепалки, кроме его филиалов цска, ахмата и химок.
        DEIVID
        DEIVID
        24 июля в 17:36
        Начал всё это Медведев, который встал на защиту геев.
        Александр Алексатов
        Александр Алексатов
        24 июля в 17:33
          VAN ARM
          VAN ARM
          24 июля в 17:31
          вам это не выгодно)))))))))))))
          Bagula
          Bagula
          24 июля в 17:31
            Leha-ha50
            Leha-ha50
            24 июля в 17:28
            Неужели вам непонятно??? Ну нельзя буянить против ПРОМГАЗА!!!
            Footbolista
            Footbolista
            24 июля в 17:23
            ПереПалка это у дзюбы с азмуном...
            Zenit_84
            Zenit_84
            24 июля в 17:20
            Держать себя в руках надо
            Алсидес Гиджиев
            Алсидес Гиджиев
            24 июля в 17:09
            Это его дело
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