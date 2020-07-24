Дюков: «Моё отношение к перепалке „Зенита“ и „Спартака“ – негативное»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал перепалку между руководителями московского «Спартака» и «Зенита».
Моё отношение к перепалке «Зенита» и «Спартака» – негативное. Для меня это за гранью. Это не красит футбольные клубы. У каждого вида спорта есть свой неписанный этический кодекс. В футболе такое поведение не принято и не приветствуется. Есть теннис, где правила ещё более жёсткие, а есть бои без правил, где треш-ток – неотъемлемая часть этого действа. Но футбол – это другой вид спорта с другим этическим кодексом.
Хочется призвать клубы к тому, чтобы сделать глубокий вдох, успокоиться и прекратить эту пикировку, которая вышла, на мой взгляд, за границы дозволенного.
Фарс какой-то, люди из одной организации занимают посты в футбольных верхах. Откуда взяться конкуренции и честности?
Фарс какой-то, люди из одной организации занимают посты в футбольных верхах. Откуда взяться конкуренции и честности?
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Особенно российский футбол, где президентом РФС является выдвиженец из одного и того же клуба и есть этическая норма.
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Особенно российский футбол, где президентом РФС является выдвиженец из одного и того же клуба и есть этическая норма.
Как помним, его богатырские забавы,горячо поддержанные мистером М.,и привели к перепалке.
Как помним, его богатырские забавы,горячо поддержанные мистером М.,и привели к перепалке.