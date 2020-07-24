Дзюба: «Азмун к моим шуткам относится абсолютно нормально»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал о взаимоотношениях с партнёром по команде Сердаром Азмуном.
Как Азмун относится к моим шуткам? Абсолютно нормально. Хотя действительно могу где-то и напихать немножко, чтобы не расслаблялся (улыбается). После игры с «Ростовом» он подошел и сказал, что благодарен мне как старшему брату за поддержку. Было приятно.
Не революцию же ему устраивать !
Не революцию же ему устраивать !
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было противно. не братские это отношения. тьфу.
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было противно. не братские это отношения. тьфу.
https://youtu.be/d6TfHMNe3eg
Я без шуток не хожу
То пихну ему немножко
То на полную ввожу
Я без шуток не хожу
То пихну ему немножко
То на полную ввожу
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Да знаем мы 😂😂😂
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Да знаем мы 😂😂😂