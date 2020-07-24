Дзюба: «Азмун к моим шуткам относится абсолютно нормально»

Нападающий «Зенита» рассказал о взаимоотношениях с партнёром по команде .

Как Азмун относится к моим шуткам? Абсолютно нормально. Хотя действительно могу где-то и напихать немножко, чтобы не расслаблялся (улыбается). После игры с «Ростовом» он подошел и сказал, что благодарен мне как старшему брату за поддержку. Было приятно.