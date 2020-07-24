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Дзюба: «Азмун к моим шуткам относится абсолютно нормально»

24 июля 2020, 16:39

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал о взаимоотношениях с партнёром по команде Сердаром Азмуном

Как Азмун относится к моим шуткам? Абсолютно нормально. Хотя действительно могу где-то и напихать немножко, чтобы не расслаблялся (улыбается). После игры с «Ростовом» он подошел и сказал, что благодарен мне как старшему брату за поддержку. Было приятно.

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ЮЗИК
ЮЗИК
24 июля в 23:25
Идиот значить , как один , так и второй
RIR68
RIR68 ответ КЭТиК (раскрыть)
24 июля в 18:52, ред.
ну не знаю. у меня, лично, другие представления о честности.
112910415
112910415
24 июля в 18:21
Азмуну обьяснили,что здесь так принято ...
Не революцию же ему устраивать !
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
24 июля в 18:14
Наглый, многоклеточный эгоист, уверовавший в свою исключительность, который пролезет без мыла, куда захочет. Этот пенек, дегенерат, кроме того, что ему приятно, понимает нет, что стоит за такими шутками в раздевалке?!). Что за иранцем потянется такой шлейф в карьере, да и в жизни?
ALEX26659
ALEX26659 ответ Lukajs (раскрыть)
24 июля в 18:05
Lukajs
Lukajs
24 июля в 18:01
Как это тема взволновала свиных, вот что значит открытый гей Жиго есть в команде.
Вася Васин 6
Вася Васин 6 ответ Petergoff (раскрыть)
24 июля в 17:47
Зюба, азмун, Миллер, дюков...
Вася Васин 6
Вася Васин 6
24 июля в 17:46
Полено, тебе лучше молчать. Только усугубляешь.
Leha-ha50
Leha-ha50
24 июля в 17:40
Ключевая фраза : "Было приятно"!!!
КЭТиК
КЭТиК
24 июля в 17:38
Надо бы что бы Азмун сзади Дзюбе напихал. Тогда всё по честному.
Александр Алексатов
Александр Алексатов
24 июля в 17:31
    RIR68
    RIR68
    24 июля в 17:31
    Было приятно
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    было противно. не братские это отношения. тьфу.
    Footbolista
    Footbolista
    24 июля в 17:27, ред.
    Азмун после перехода в Динамо...

    Petergoff
    Petergoff
    24 июля в 17:26
    М-да. Сколько чудиков, с одной извилиной и то прямой))))
    ekliziast
    ekliziast
    24 июля в 17:21
    А как он ещё должен относиться к половому партнёру.
    mihaluch
    mihaluch
    24 июля в 17:19
    Шутки у Дзюбана просто плоские.
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    24 июля в 17:11
    Они напихивают друг друга,потому что гомосексуалисты оба.Нормальный мужик так себя не ведет а только подобие Моисеева,Пенькина итд.
    Болот Сарбанов
    Болот Сарбанов
    24 июля в 16:58
    Над такими плоскими шутками, может только иранец балдеть. Не понимает, но смеётся.
    blasgovest
    blasgovest
    24 июля в 16:55
      VAN ARM
      VAN ARM
      24 июля в 16:52
      ты даже со слуцким шутить не в состоянии а вот объект из тебя замечательный)))
      j9czbk8drsrb
      j9czbk8drsrb
      24 июля в 16:48
      Мимо кореша азмуна
      Я без шуток не хожу
      То пихну ему немножко
      То на полную ввожу
      makkie
      makkie
      24 июля в 16:41
      Хотя действительно могу где-то и напихать немножко, чтобы не расслаблялся (улыбается)
      _______________________

      Да знаем мы 😂😂😂
      Трезвый повар
      Трезвый повар
      24 июля в 16:41
      Напихал уже по самые помидоры
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