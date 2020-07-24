Хендерсон — лучший в АПЛ. А как же Де Брюйне?

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сегодня, 18:00

Журналисты признали капитана «Ливерпуля» лучшим футболистом АПЛ 2019/20, но «Соккер.ру» с этим не так просто смириться.

К любой индивидуальной награде следует относиться с известной степенью снисходительности, не является исключением и приз от Ассоциации футбольных журналистов лучшему футболисту АПЛ . На награду по итогам сезона 2019/20 претендовали Джордан Хендерсон, Кевин Де Брюйне, Алиссон Бекер, Садио Мане, Вирджил ван Дейк, Трент Александр-Арнольд, Рахим Стерлинг и Маркус Рэшфорд. Это если ограничиться более или менее реальными кандидатами.

В итоге, журналисты выбрали Хендо, хотя это была упорная борьба, в которой капитан «Ливерпуля» набрал около 30% голосов, второе место занял Кевин Де Брюйне, третьим стал Маркус Рэшфорд. Искра высекается как раз по линии Хендерсон — Де Брюйне, ведь у бельгийского полузащитника «Манчестер Сити» в ответ на чемпионство Джордана есть феноменальный сезон с 30 результативными действиями (11 голов + 19 «ассистов»). Хендо поучаствовал только в 9 голах «Ливерпуля» (4 + 5).

Утративший в последнее время внутреннее равновесие Хосеп Гвардиолы еще до официального объявления имени победителя выступил довольно нервно:

Де Брюйне? Нет-нет, приз достанется игроку «Ливерпуля». Когда мы завоевали чемпионский титул, наградили футболиста «Ливерпуля». Сейчас они чемпионы, и я вполне уверен, что приз снова достанется их игроку. Эта награда всегда достаётся «Ливерпулю».

В прошлом году Ассоциация журналистов наградила Рахима Стерлинга из «Манчестер Сити», а за год до этого действительно первенствовал Мохамед Салах, который установил рекорд результативности АПЛ . Но раз тогда выбрали реактивного египтянина из состава четвертой команды сезоны, а не кого-то из «Манчестер Сити», финишировавшего со 100 очками в активе, то почему сейчас игнорируют Кевина? Пусть не чемпиона, но однозначно ярчайшего игрока АПЛ . Но ведь и вклад Джордана в долгожданное чемпионство огромен. И как быть с ним? Понятно, что приходится сравнивать сладкое с приятным на ощупь, но других вариантов нет.

Почему Джордан Хендерсон — лучший игрок АПЛ 2019/20?

В феврале, когда чемпионство «Ливерпуля» казалось уже неизбежным, Джордан Хендерсон получил травму подколенного сухожилия и выбил из-за травмы. Без него «красные» вылетели из Кубка Англии после дуэли с «Челси», потерпели первое почти за 14 месяцев поражение в АПЛ , да еще от «Уотфорда» и со счетом 0:3. В ответном матче с «Атлетико» в Лиге чемпионов Хендо играл, вышел в старте после трех недель без футбола, и пока капитан был свеж, «Ливерпуль» вел 2:0. А дальше вы знаете.

Тот период без Хендерсона красной линией подчеркнул его огромную роль для чемпионской команды, которая разнервничалась и потеряла стройность без своего капитана. Партнеры в один голос твердили, как им непросто приходится без капитана, выражали обеспокоенность и надеялись на скорейшее возвращение Хендерсона в строй. Емко выразился Трент Александер-Арнольд:

Хендо — настоящий лидер. Когда у нас нет капитана на поле, мы это чувствуем. Он тот, чье влияние, вероятно, не так заметно, если смотреть со стороны, да и мы внутри команды в полной мере осознали, сколько он делает, только сейчас, когда Джордан не может нам помочь.

И ведь не скажешь, что центральная зона полузащиты — проблемная зона «Ливерпуля». В отсутствие Хендерсона там играли не безусые юнцы или третьесортные запасные, а квалифицированные и уверенные в своих силах Вейналдум, Фабиньо, Кейта, эпизодически — Окслейд-Чемберлен, Милнер и Лаллана. Но когда нет Хендо — нет вечеринки.

Джордан действительно сыграл исключительную роль в чемпионстве, был важен не только на футбольном поле, где с ним в стартовом составе «Ливерпуль» одержал 23 победы в 26 матчах и проиграл лишь однажды, да и то после оформления титула. Хендерсон был тем, кто пресекал любые разговоры о чемпионстве в Мелвуде, помня о развязке сезона 2013/14.

Что и говорить, он оказался более везучим капитаном, чем Стивен Джеррард? Впрочем, здесь не только везение. Это и мастерство, и желание учиться новым трюкам даже в том возрасте, когда большинство футболистов уже предпочитают «доехать» до окончания карьеры на накопленном опыте и багаже. Не сомневаюсь, что отдавшие свой голос в пользу Хендерсона учли также его человеческие качества и влияние на настрой «Ливерпуля» на протяжении сезона. Нет статистики, которая отображает такой вклад, но глупо не принимать это в расчет.

Почему Кевин Де Брюйне — лучший игрок АПЛ 2019/20?

Подходит к концу самый странный сезон в истории АПЛ — осталось сыграть матчи заключительного тура. На воскресенье осталось несколько интриг, но Кевин Де Брюйне уже точно не сможет испортить удавшийся ему блестящий сезон. Бельгийский полузащитник приучил фанатов «Манчестер Сити» и поклонников английского чемпионата к волшебству, но прошедший год невероятен даже для того, от кого ждешь невероятной игры.

Кажется, Де Брюйне мог бы выжить даже на Марсе без скафандра, ведь это парень, собранный из лучших образцов человеческой породы. У него тело Стивена Джеррарда, правая нога Дэвида Бэкхэма, сознание Андреа Пирло и целеустремленность Фрэнка Лэмпарда. Если забыть о таблице, о командных успехах и о тонких материях, то трудно проигнорировать беспрецедентный уровень, на котором провел сезон лидера «Манчестер Сити». Уровень, к которому никто не смог приблизиться.

У Кевина подкупающая статистика — 11 голов и 19 «ассистов», он затмил абсолютно всех, и сейчас не время смотреть на положение «Манчестер Сити» относительно «Ливерпуля» в таблице АПЛ , потому что речь идет об индивидуальной награде. Рыжий Кев наглядно показал, что такое трансформация и доминирования, под присмотром безумного ботаника Пепа он вырастил из себя новый гибрид атакующего игрока, который на ходу превращается из центрального полузащитника в атакующего, потом в вингера и даже в нападающего, если потребуется.

Не стану принижать достоинства Хендерсона, ставшего сердцем созданного Юргеном Клоппом шедевра, но Кевин Де Брюйне был шедевром сам по себе. В этом вся разница.