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«Крылья Советов»: «Поставлена задача вернуться в РПЛ за один сезон»

24 июля 2020, 18:35

«Крылья Советов» выступили с заявлением по итогам заседания исполкома РФС, на котором было подтверждено, что самарский клуб покидает РПЛ.

Сегодня состоялось заседание Исполкома РФС, на котором были подведены и утверждены итоги прошедшего футбольного сезона в российских лигах. Исполком утвердил решение об исключении ПФК «Крылья Советов» из состава участников РПЛ. Таким образом, «Крылья» в сезоне 2020/21 выступят в ФНЛ. ⠀

В этом сезоне в ФНЛ выступят 22 команды. В первом туре «Крылья» сыграют 2 августа. Самарцы проведут домашний матч с «Балтикой». Первенство завершится 15 мая. По итогам сезона 2 команды поднимутся в РПЛ, две команды сыграют в стыковых матчах. ⠀

Перед тренерским штабом и игроками поставлена задача вернуться в РПЛ за один сезон. Также будут самые высокие задачи в Кубке России, который пройдет в новом формате. У клуба есть действующие контракты с большинством игроков. В воскресенье команда собирается в Москве, где начнет подготовку к новому сезону.

У нас есть амбициозный тренер, который доказал, что умеет работать с молодежью — безусловно, молодым игрокам тоже будут предоставлены шансы показать себя. Мы все вместе будем выходить из той ситуации, в которой оказались. ⠀

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
25 июля в 00:12
Короче - через год, через два Крылья в Кубке УЕФА ....
Но для этого надо вернуть Тарханова и Развеева , и разнать этих "директоров" , которые кроме своего кармана ничего не видят.
ermak6848
ermak6848
24 июля в 21:33
Мысль - хорошая, осталось работать над ошибками сезона...
denmig
denmig
24 июля в 20:33, ред.
Путин - поставлена задача все дожить до 78 лет! Кто знает, Х99 его знает КАК, но делать придется ! Лидеры КС - такие же смешные!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
24 июля в 19:46
Крылья должны справиться с этой задачей. Стадион ЧМ должен работать на высшем уровне. Если состав и тренерский штаб не разбежится, все будет нормально . Уж в четверку должны войти, а там как повезет.
Мне только непонятно, почему в Москве-то собираться?
Там своих команд с избытком, да и климат на Волге покомфортнее будет.
Желаю команде воли к победе, болельщикам терпения и веры в удачу...
Petergoff
Petergoff
24 июля в 19:43
Удачи Самаре. Ждём с нетерпением в вышке.
VAN ARM
VAN ARM
24 июля в 19:32
удачи ))посмотрим ))интересно кому тут будете игры сливать))))
Арбалет
Арбалет
24 июля в 19:19
Чтобы опять свиням очки дарить? Лучше не надо.
RIR68
RIR68
24 июля в 19:02
удачи Крыльям. всегда любил Самару.
cska vperiod
cska vperiod
24 июля в 18:57
Талалаев справится.
drug01
drug01
24 июля в 18:40
Желаем удачи вперёд
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