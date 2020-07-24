«Крылья Советов»: «Поставлена задача вернуться в РПЛ за один сезон»

«Крылья Советов» выступили с заявлением по итогам заседания исполкома РФС, на котором было подтверждено, что самарский клуб покидает РПЛ.
Сегодня состоялось заседание Исполкома РФС, на котором были подведены и утверждены итоги прошедшего футбольного сезона в российских лигах. Исполком утвердил решение об исключении ПФК «Крылья Советов» из состава участников РПЛ. Таким образом, «Крылья» в сезоне 2020/21 выступят в ФНЛ. ⠀
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В этом сезоне в ФНЛ выступят 22 команды. В первом туре «Крылья» сыграют 2 августа. Самарцы проведут домашний матч с «Балтикой». Первенство завершится 15 мая. По итогам сезона 2 команды поднимутся в РПЛ, две команды сыграют в стыковых матчах. ⠀
Перед тренерским штабом и игроками поставлена задача вернуться в РПЛ за один сезон. Также будут самые высокие задачи в Кубке России, который пройдет в новом формате. У клуба есть действующие контракты с большинством игроков. В воскресенье команда собирается в Москве, где начнет подготовку к новому сезону.
У нас есть амбициозный тренер, который доказал, что умеет работать с молодежью — безусловно, молодым игрокам тоже будут предоставлены шансы показать себя. Мы все вместе будем выходить из той ситуации, в которой оказались. ⠀
Мне только непонятно, почему в Москве-то собираться?
Там своих команд с избытком, да и климат на Волге покомфортнее будет.
Желаю команде воли к победе, болельщикам терпения и веры в удачу...
Мне только непонятно, почему в Москве-то собираться?
Там своих команд с избытком, да и климат на Волге покомфортнее будет.
Желаю команде воли к победе, болельщикам терпения и веры в удачу...