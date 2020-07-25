Семак: «Футбол интересен тем, что достаточно много неожиданных результатов»

Главный тренер «Зенита» поделился ожиданиями от финала Кубка России против «Химок».

Долго не виделись с Юраном, пообщались, давно знаем друг друга. Перекинулись парой фраз о жизни нашей футбольной. Никого не интересует то, что было раньше, важно — то, что происходит здесь и сейчас. Любой тренер, любой игрок выходят на тренировки, чтобы побеждать. Надо все силы отдавать игре, футбол тем и интересен, что достаточно много неожиданных результатов. Не так просто побеждать и быть наверху, но к этому нужно стремиться.

Не понимаю, откуда взяли проблему, что «Зенит» выигрывает у команд из нижней части таблицы 2:1. Если «Реал» или «Ювентус» побеждают со счетом 1:0, никто об этом не говорит. В концовке чемпионата ценность каждого очка высока, отсюда и накал. Ребята борются, естественно, победы даются не так просто. Несмотря на это, команда всегда старается играть только на победу и показывать результаты.