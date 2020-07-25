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Семак: «Футбол интересен тем, что достаточно много неожиданных результатов»

25 июля 2020, 17:04
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от финала Кубка России против «Химок».

Долго не виделись с Юраном, пообщались, давно знаем друг друга. Перекинулись парой фраз о жизни нашей футбольной. Никого не интересует то, что было раньше, важно — то, что происходит здесь и сейчас. Любой тренер, любой игрок выходят на тренировки, чтобы побеждать. Надо все силы отдавать игре, футбол тем и интересен, что достаточно много неожиданных результатов. Не так просто побеждать и быть наверху, но к этому нужно стремиться.

Не понимаю, откуда взяли проблему, что «Зенит» выигрывает у команд из нижней части таблицы 2:1. Если «Реал» или «Ювентус» побеждают со счетом 1:0, никто об этом не говорит. В концовке чемпионата ценность каждого очка высока, отсюда и накал. Ребята борются, естественно, победы даются не так просто. Несмотря на это, команда всегда старается играть только на победу и показывать результаты.

Ранее главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением о предстоящем финале Кубка России.

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Не Ярцев
Не Ярцев
25 июля в 19:30
...69, щас спою...неожиданный ты наш!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
berda2003
berda2003
25 июля в 19:08
    Abverin
    Abverin
    25 июля в 17:54
    Разница в 33 очка у команд в чемпионате более чем неожиданная.
    autochthon
    autochthon
    25 июля в 17:43
    В отношении Зенита все предсказуемо...судьи Миллеру помогут...
    Алсидес Гиджиев
    Алсидес Гиджиев
    25 июля в 17:05
    Здесь он прав
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