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Геркус — о статистике Кокорина: «2 гола с игры + 2 пенальти в 10 матчах»

25 июля 2020, 16:13

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал трансферные слухи с участием форварда Александра Кокорина.

В Телеграмах началась активная продажа Кокорина во все клубы Премьер-Лиги одновременно. Вспомним статистику Александра в этом году. Один гол с игры «Арсеналу» (матч проигран 1:2). Один гол с игры + один пенальти «Оренбургу» (матч выигран 5:1). Один гол с пенальти «Динамо» (ничья 1:1). Голы ростовской молодежи оставляем за скобками. Итого 2 гола с игры + 2 пенальти в 10 матчах.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
25 июля в 19:58
и за это он хочет 10 лямов заработать пусть идёт лесом дураков нет через год он уже с ярмарки поедет
Gahi
Gahi
25 июля в 18:06
Развод лохов. Агенты готовы на всё чтобы выжить свой барыш?
cska1948
cska1948
25 июля в 16:49, ред.
Короля делает свита! В футболе это тоже актуально! Думаю, что и Месси в Сочи не стал тем Месси, которого мы знаем.
shlomo
shlomo
25 июля в 16:46
Статистика супер....но не забывайте....все по понятиям...
112910415
112910415
25 июля в 16:45
Пока бережет себя,ждет крутого предложения )
STVA 1
STVA 1
25 июля в 16:39
Не блещет...
Project Pandora
Project Pandora ответ Glyba (раскрыть)
25 июля в 16:21
За такие деньги - очень.
Glyba
Glyba
25 июля в 16:14
Это разве плохо?
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