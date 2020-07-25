Геркус — о статистике Кокорина: «2 гола с игры + 2 пенальти в 10 матчах»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал трансферные слухи с участием форварда .

В Телеграмах началась активная продажа Кокорина во все клубы Премьер-Лиги одновременно. Вспомним статистику Александра в этом году. Один гол с игры «Арсеналу» (матч проигран 1:2). Один гол с игры + один пенальти «Оренбургу» (матч выигран 5:1). Один гол с пенальти «Динамо» (ничья 1:1). Голы ростовской молодежи оставляем за скобками. Итого 2 гола с игры + 2 пенальти в 10 матчах.