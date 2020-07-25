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Боярский — о «Химках»: «Сопротивление будет яростным, но бессмысленным»

25 июля 2020, 14:59
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Народный артист РФ и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал предстоящий футбольный матч петербургского клуба с «Химками» в финале Кубка России

Убеждён, что «Зенит» выиграет. Сопротивление будет яростным, но бессмысленным. Юран ничего не сделает. Я понимаю, что рваться в Европу и получить Кубок — престижно для «Химок», но для этого нет моральных оснований. Это не та команда, которая имеет право получить Кубок. Это было бы просто удивительной случайностью. «Зенит» заслужил и Кубок, и чемпионство. Недооценка соперника? У нас есть идеальный тренер Семак, который не допустит таких промашек.

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Все комментарии
dynkel
dynkel
25 июля в 23:19
а ДА ПО ПОВОДУ ЭТОГО АЛКАША ПЛЕШИВОГО В ФУТБОЛЕ ОН ПРОСТО ПРОФАН
dynkel
dynkel
25 июля в 23:16
Он прав как можно играть против судей . Почему не удалили Ракитского. Да и пенальти какой то зенитовский. Вот в Европе огребут по полно
ZaZizu
ZaZizu
25 июля в 20:17
Ну откуда эта заносчивость? Ведь зенит по меркам Европы показывает футбол ......да ничего он не показывает
ken43kuzin
ken43kuzin
25 июля в 19:00
Ну Боярский ..ну чумичка...совсем все мозги плешивый не пропил ....Химки еле еле обыграл его " суперклуб"... Чемпион и на самом деле 62о,точно дутый...
cska vperiod
cska vperiod
25 июля в 18:59
Какую же ненависть вызывает к себе этот шляпник.
rubinovyi2
rubinovyi2
25 июля в 18:31
Зенит пуп земли,а остальные просто недостойны,недостойны даже играть с Зенитом...((
Мишка,тысяча чертей ждут не дождуться тебя в аду...))
ekliziast
ekliziast
25 июля в 18:29
Пьянчужку скомороха понесло , к чему бы это.
Caniggia
Caniggia
25 июля в 17:29
Деградирует старикан! Возраст и стакан делают своё дело, комменты всё нелепее и неадекватнее.
makkie
makkie
25 июля в 17:10
Совсем сдал Боярский в последнее время.
То за Тосно болеет, то в любви к Зениту клянётся, то считает всех вокруг муравьями и принижает заслуги соперников.
Что-то нужно делать со старичком...
n272nm
n272nm
25 июля в 16:48
Тот самый случай, когда лучше жевать, чем говорить. Впрочем, Боярский - артист, от него трудно ожидать чего-то умного.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
25 июля в 16:44, ред.
Д'Артаньян перебрал намедни, по ходу дела. Не слишком ли высокомерно высказались, народный, мать твою, артист?
SSPZ
SSPZ
25 июля в 16:37
Даже с таким соперником, как Химки, решили перестраховаться) .
VAR-ВИЛКОВ, понятно, что сопротивление будет бессмысленным...
Литейный 4
Литейный 4
25 июля в 16:27
Будут бестолково бегать перед Зенитом. Зенит сомнет будущий фарм клуб Спартака. Гыгыгы
я из Химок
я из Химок
25 июля в 16:26
"Бессмысленным".Ну и что теперь не играть??? Надо отказаться играть и сказать-забирайте кубок?! Эта чванливость и высокомерие вас не красит г. Боярский!!!
Don trambon
Don trambon
25 июля в 16:18
Да сразу бы дали бан на 3 дня а не правду которую без оскорбления скрыли. и так понятно зенитовцы по всюду.
Don trambon
Don trambon ответ swift stream (раскрыть)
25 июля в 16:05
    Notorious P.I.G.
    Notorious P.I.G.
    25 июля в 16:02
    Вперёд, Химки! К Семаку вопросов нет. А к прошляпумшися усачам - есть! Только люди перестали убивать и сажать - бомжи нарисовались! ЦСКА мтд оукб
    311
    311
    25 июля в 16:02
    Зря мушкетёр шпагой машет до боя, мотивации у Химок поболее будет!)
    Grey33
    Grey33 ответ oleg3k (раскрыть)
    25 июля в 16:00
    Может Мордора?
    swift stream
    swift stream ответ Don trambon (раскрыть)
    25 июля в 15:59
    От Лудогорца в пять мячей лет 50 еще никто не влетит, так что разговор о еврокубках не корректен.
    swift stream
    swift stream ответ Don trambon (раскрыть)
    25 июля в 15:58, ред.
    Бенфику сравнивать с Ференцварошем, что Барселону со Шкендией.
    Don trambon
    Don trambon ответ swift stream (раскрыть)
    25 июля в 15:57, ред.
    За то про Бенфику помню))) гыгыгы) зенит у них любимая штучка)
    swift stream
    swift stream ответ Don trambon (раскрыть)
    25 июля в 15:56, ред.
    Так рассуждения как у спама. И про Ференцварош подзабыл. Игра была стремительная в одну калитку.
    Don trambon
    Don trambon ответ Abverin (раскрыть)
    25 июля в 15:50
    а мне то что до спама?)
    Lukajs
    Lukajs
    25 июля в 15:46
    Филиал пролетит также как и сама тарасовка, возможно, хоть сопротивление окажет.
    Abverin
    Abverin ответ Don trambon (раскрыть)
    25 июля в 15:45
    Игру спартака в Европе помнят только по 7-0 и 1-18.
    Don trambon
    Don trambon
    25 июля в 15:33, ред.
    Это как игра зенита в Европе)
    Искромётное, бессмысленное и финансово затратное для страны)
    112910415
    112910415
    25 июля в 15:29
    Вот зачем он про "идеального тренера"?
    Скоро матчи ЛЧ, и эту фразу ему не повторить.
    Или - идеальный против Химок ?
    Союзник противников
    Союзник противников
    25 июля в 15:24
    Шляпа дело говорит :Дело в шляпе!
    мангo
    мангo
    25 июля в 15:18
    Нет никаких моральных оснований присуждать народного артиста усатому шапокляк!
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