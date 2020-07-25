Боярский — о «Химках»: «Сопротивление будет яростным, но бессмысленным»

Народный артист РФ и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал предстоящий футбольный матч петербургского клуба с «Химками» в финале Кубка России.

Убеждён, что «Зенит» выиграет. Сопротивление будет яростным, но бессмысленным. Юран ничего не сделает. Я понимаю, что рваться в Европу и получить Кубок — престижно для «Химок», но для этого нет моральных оснований. Это не та команда, которая имеет право получить Кубок. Это было бы просто удивительной случайностью. «Зенит» заслужил и Кубок, и чемпионство. Недооценка соперника? У нас есть идеальный тренер Семак, который не допустит таких промашек.