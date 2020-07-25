Боярский — о «Химках»: «Сопротивление будет яростным, но бессмысленным»

Народный артист РФ и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал предстоящий футбольный матч петербургского клуба с «Химками» в финале Кубка России.
Убеждён, что «Зенит» выиграет. Сопротивление будет яростным, но бессмысленным. Юран ничего не сделает. Я понимаю, что рваться в Европу и получить Кубок — престижно для «Химок», но для этого нет моральных оснований. Это не та команда, которая имеет право получить Кубок. Это было бы просто удивительной случайностью. «Зенит» заслужил и Кубок, и чемпионство. Недооценка соперника? У нас есть идеальный тренер Семак, который не допустит таких промашек.
Мишка,тысяча чертей ждут не дождуться тебя в аду...))
Мишка,тысяча чертей ждут не дождуться тебя в аду...))
То за Тосно болеет, то в любви к Зениту клянётся, то считает всех вокруг муравьями и принижает заслуги соперников.
Что-то нужно делать со старичком...
То за Тосно болеет, то в любви к Зениту клянётся, то считает всех вокруг муравьями и принижает заслуги соперников.
Что-то нужно делать со старичком...
VAR-ВИЛКОВ, понятно, что сопротивление будет бессмысленным...
VAR-ВИЛКОВ, понятно, что сопротивление будет бессмысленным...
Когда последний раз твой зэнит встречался с действительно топ командой(МС, Реал, Ливерпуль и так далее?), а ?) В групповой стадии их разводят(и так понятно почему), а дальше не встречаются ибо из группы зэнит с позором не выходит или Бенфика играючи выкидывает))0
А 4 место и есть 4 место как ни крути) Вот только зэнит тратит в несоизмеримо раз больше того же ЦСКА, а итог одинаков) Так что стыдно всей стране за дутого шампиньона)
Когда последний раз твой зэнит встречался с действительно топ командой(МС, Реал, Ливерпуль и так далее?), а ?) В групповой стадии их разводят(и так понятно почему), а дальше не встречаются ибо из группы зэнит с позором не выходит или Бенфика играючи выкидывает))0
А 4 место и есть 4 место как ни крути) Вот только зэнит тратит в несоизмеримо раз больше того же ЦСКА, а итог одинаков) Так что стыдно всей стране за дутого шампиньона)
Искромётное, бессмысленное и финансово затратное для страны)
Искромётное, бессмысленное и финансово затратное для страны)
Скоро матчи ЛЧ, и эту фразу ему не повторить.
Или - идеальный против Химок ?
Скоро матчи ЛЧ, и эту фразу ему не повторить.
Или - идеальный против Химок ?