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Арустамян: «Скоро „Милан“ сделает „Локо“ предложение по Ал. Миранчуку»

25 июля 2020, 14:09

Футбольный комментатор Нобель Арустамян рассказал о подробностях возможного перехода в «Милан» полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.

На неделе состоялись важные события в «Милане». Весь год туда сватали Ральфа Рангника — на пост то технического директора, то главного тренера. В Италии считалось, что это вопрос решенный. Но посткарантинный «Милан» поразил всех — обыграл «Рому» и «Лацио», одолел 4:2 «Ювентус», остановил «Наполи», а только что — «Аталанту». Контракт со Стефано Пиоли продлен — и довольно надолго, до 2022 года. Боссы восторгаются Пиоли, и даже Златана это вроде как устраивает. Сделку с Рагнкиком отменили, чем удивили всю Европу.

Именно Пиоли зимой как тренер одобрил сделку по Миранчуку: он хотел видеть Алексея в «Милане». Рангник же, как говорили в кулуарах, в Миранчуке заинтересован не был и делал ставку на футболистов других игровых характеристик. Миранчук не подходил Рангнику. Теперь же «Милан» снова настроен к Миранчуку позитивно. В ближайшее время россонери сделают очередное предложение «Локомотиву» и вступят в официальные переговоры. В планы Пиоли Алексей полностью вписывается, он — одна из целей Стефано.

За какую сумму продадут Миранчука? Уже долгое время «Локомотив» убеждает нас, что не продаст его меньше чем за 20 млн евро. Но сумма выкупа в контракте Алексея — всего 8 млн. Я понимаю, что у «Локо» есть договоренность с агентами Миранчука — о том, что с покупателей они будут пытаться получить больше, уж точно двузначную сумму. Тем не менее фактор отступных важно учитывать.

Давно говорят и у нас, и в Италии о возможном переходе в «Локомотив» защитника Диего Лаксальта, и эти сделки связывают, но вероятно, что истории станут все же параллельными. «Локомотив» ищет левого защитника, но не думаю, что «Локо» выгодно включать Лаксальта как-то в трансфер Алексея. Это все сильно усложнит. Да и вообще я удивлен факту, что «Локомотив» так хочет уругвайца, который последние годы практически не играет в серии А, а если и играет, то довольно средне. Хотя проблема левого защитника и «Локомотива» стоит остро. Другое дело, что для «Милана» включить Лаксальта в сделку очень выгодно. Ты получаешь желанного игрока и избавляешь от ненужного актива.

Развития истории с Миранчуком за предстоящие недели до старта нового сезона ждать стоит.

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Все комментарии
311
311
25 июля в 16:05
Сделает предложение в пять рублей, вы что, Милан не знаете?)
Смольчик
Смольчик
25 июля в 14:37
И за 8 не продадут.
Ozabot
Ozabot
25 июля в 14:28
> сумма выкупа в контракте Алексея — всего 8 млн. Я понимаю, что у «Локо» есть договоренность с агентами Миранчука — о том, что с покупателей они будут пытаться получить больше, уж точно двузначную сумму.

Вот эти вот барыжные замашки и есть одна из ключевых причин, почему российских игроков не так часто зовут в Европу. Какие еще должны быть договоренности у «Локо» с агентами, если они должны защищать интересы и карьеру игрока, а не карманы клуба. А отступные для европейских клубов это святое, они попросту не поймут эти движения, что в контракте одно написано, а говорят другое.
112910415
112910415
25 июля в 14:21
Теперь похоже на правду
гном хочет ЛЧ но ЛЧ не хочет
гном хочет ЛЧ но ЛЧ не хочет
25 июля в 14:15
Арустамян: Вагнер Лав завтра объявит о переходе в ЦСКА, согласован годичный контракт
shlomo
shlomo
25 июля в 14:13
Собиратель сплетен Шнобель...
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