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Орлов: «Возможно, что Кокорин окажется в „Спартаке“»

25 июля 2020, 16:28

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игровой форме форварда «Сочи» Александра Кокорина, права на которого принадлежат «Зениту».

Он помог «Сочи», подтянул команду, оказался важным и полезным команде. Но какова его судьба дальше, это неизвестно. Я думаю, что он может не вернуться в «Зенит». Потому что, скорее всего, Азмун и Дзюба остаются в «Зените», есть Малком, к тому же Кокорин хочет большой контракт. Наверняка у него уже есть предложение от «Спартака», возможно, что он окажется в «Спартаке». Кокорин в глазах «Зенита» человек непредсказуемый, вот это его подводит, он не профессионал на все 100%, речь не только о футболе, а еще о том, как он себя ведет за пределами футбольного. Пойдет ли у него в «Спартаке»? Все зависит от него.

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ermak6848
ermak6848
25 июля в 19:53
Геннадий Сергеевич - знает , что говорит...
ekliziast
ekliziast
25 июля в 18:13, ред.
Упаси Боже , от такого подарка, пусть возвращается в Зенит к гомосекам , там самое его место.
Константин Белых
Константин Белых ответ serh62 (раскрыть)
25 июля в 17:54
Скажем так Кокорин не больший отход чем у вас Обляков но смущает гигантская ЗП за которую можно гораздо интересней напа нанять-и не из нашей лиги. ИМХО.
25процентный клоун
25процентный клоун
25 июля в 17:47
Пусть только приблизится к ромбу...
МиХаХа
МиХаХа
25 июля в 17:37
Вот и посмотрим как спартачи будут срочно переобуваться.
Союзник противников
Союзник противников
25 июля в 17:12
Поскольку он недосидел,то вернуть в "Динамо".
makkie
makkie
25 июля в 17:07
Да не будет его в Спартаке!
Разводят Газпром на бабки.
serh62
serh62
25 июля в 16:54
кокорин в спартаке....это замечательно. с этим игроком спартак опустится еще ниже. ....этот клуб собирает отходы, которые никому не нужны
cska1948
cska1948
25 июля в 16:52
А кто знает, как закончились переговоры Семака с Миллером относительно Кокорина?
Vredinka_online
Vredinka_online
25 июля в 16:49
Можно делать ставки) я думаю в Зените.
112910415
112910415
25 июля в 16:48
Загадочно как-то..
Не зря Орлов его поругивает, уже что-то знает
Romkurch
Romkurch
25 июля в 16:47
Свиньи сразу переобуются и начнут говорить, что Кокорин это благо для них.
Смольчик
Смольчик
25 июля в 16:42
Кто не понравится в спартаке Кокорину, то может табуретом по куполу получить.
drug01
drug01
25 июля в 16:38
Зачем он им нужен
Leha-ha50
Leha-ha50
25 июля в 16:30
Воз можно , но не точно!!!
Zenit_84
Zenit_84
25 июля в 16:29
Где унодно может оказаться
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