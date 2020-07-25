Орлов: «Возможно, что Кокорин окажется в „Спартаке“»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игровой форме форварда «Сочи» , права на которого принадлежат «Зениту».

Он помог «Сочи», подтянул команду, оказался важным и полезным команде. Но какова его судьба дальше, это неизвестно. Я думаю, что он может не вернуться в «Зенит». Потому что, скорее всего, Азмун и Дзюба остаются в «Зените», есть Малком, к тому же Кокорин хочет большой контракт. Наверняка у него уже есть предложение от «Спартака», возможно, что он окажется в «Спартаке». Кокорин в глазах «Зенита» человек непредсказуемый, вот это его подводит, он не профессионал на все 100%, речь не только о футболе, а еще о том, как он себя ведет за пределами футбольного. Пойдет ли у него в «Спартаке»? Все зависит от него.