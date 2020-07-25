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Кержаков: «Полуфинал со „Спартаком“ вполне легко дался „Зениту“»

25 июля 2020, 16:06
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Бывший российский футболист Александр Кержаков в эфире программы «Все на футбол» прокомментировал предстоящий финальный матч Кубка России «Зенит» - «Химки».

Кубок — это очень серьезный трофей. В какой бы стране я ни играл, все очень серьезно относились к этому турниру. Чемоданного настроения быть не может, потому что уже через неделю начинается новый чемпионат. «Зенит» очень хорошо смотрелся не только в чемпионате, но и в Кубке. Даже полуфинал со «Спартаком» вполне легко дался «Зениту», несмотря на скандалы. Сейчас такой ажиотаж по поводу трофея и золотого дубля, что шапкозакидательских настроений быть не может. К тому же Семак еще ни разу не выигрывал кубок в качестве главного тренера.

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Все комментарии
Lukajs
Lukajs
25 июля в 17:55, ред.
Команды с большой разницей в классе.
autochthon
autochthon
25 июля в 17:26
Судье занесли не мало...вот легко и дался
Abverin
Abverin
25 июля в 16:45
Разница в чемпионате в 33 очка сказалась.
112910415
112910415
25 июля в 16:44
То есть,не посмотрел матч ...
Вова Туземец
Вова Туземец
25 июля в 16:23
Просто на классе обыграли.
Cat01
Cat01
25 июля в 16:10
Финал совсем другое дело.....
Abverin
Abverin
25 июля в 16:10
А разве спартак соперник, Тамбов и Сочи его сделали элементарно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
25 июля в 16:09
И не посплрить...
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