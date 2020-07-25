Кержаков: «Полуфинал со „Спартаком“ вполне легко дался „Зениту“»

Бывший российский футболист в эфире программы «Все на футбол» прокомментировал предстоящий финальный матч Кубка России «Зенит» - «Химки».

Кубок — это очень серьезный трофей. В какой бы стране я ни играл, все очень серьезно относились к этому турниру. Чемоданного настроения быть не может, потому что уже через неделю начинается новый чемпионат. «Зенит» очень хорошо смотрелся не только в чемпионате, но и в Кубке. Даже полуфинал со «Спартаком» вполне легко дался «Зениту», несмотря на скандалы. Сейчас такой ажиотаж по поводу трофея и золотого дубля, что шапкозакидательских настроений быть не может. К тому же Семак еще ни разу не выигрывал кубок в качестве главного тренера.