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Бойко: «Команда поддержала назначение Луческу»

25 июля 2020, 22:50

Голкипер киевского «Динамо» Денис Бойко поделился мнением о назначении Мирчи Луческу на пост главного тренера киевлян.

Для меня, профессионального футболиста, эта новость не изменила планы или задачи. Я должен качественно выполнять свою работу, вне зависимости от того, кто возглавил команду. Все прекрасно знают, чего в карьере добился Мирча Луческу. Его достижения говорят сами за себя, а что у него получится в «Динамо» — покажет время.

Команда поддержала назначение Луческу, окажет ему уважительный прием и будет работать с ним с полной выкладкой.

Лично мне хотелось бы, чтобы Мирчу Луческу и «Динамо» поддержали болельщики. Сейчас нам важно, чтобы была возможность спокойно работать, готовиться к сезону и сосредоточиться на достижении результатов. Очень много эмоций вокруг команды в последнее время, необходимо успокоиться и планомерно идти вперед.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 07:18
брешешь ты поганец))))) у ультрас спроси как поддержали)))))))
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 05:37
Зачем нам чужие проблемы.
Romkurch
Romkurch
вчера в 01:16
Ожидается отмыв денег.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
вчера в 00:18
Там не важно какой тренер.
Izmar
Izmar
25 июля в 23:17
Команде с ним работать.
STVA 1
STVA 1
25 июля в 23:03, ред.
Да и ладно
Glyba
Glyba
25 июля в 23:01
Кому плевок, а кому наоборот.
Брулин
Брулин
25 июля в 22:51
Ну и хорошо
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