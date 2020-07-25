Бойко: «Команда поддержала назначение Луческу»

Голкипер киевского «Динамо» поделился мнением о назначении на пост главного тренера киевлян.

Для меня, профессионального футболиста, эта новость не изменила планы или задачи. Я должен качественно выполнять свою работу, вне зависимости от того, кто возглавил команду. Все прекрасно знают, чего в карьере добился Мирча Луческу. Его достижения говорят сами за себя, а что у него получится в «Динамо» — покажет время.

Команда поддержала назначение Луческу, окажет ему уважительный прием и будет работать с ним с полной выкладкой.

Лично мне хотелось бы, чтобы Мирчу Луческу и «Динамо» поддержали болельщики. Сейчас нам важно, чтобы была возможность спокойно работать, готовиться к сезону и сосредоточиться на достижении результатов. Очень много эмоций вокруг команды в последнее время, необходимо успокоиться и планомерно идти вперед.