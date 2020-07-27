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Генич: «Кокорин с удовольствием вернулся бы в Петербург»

вчера, 11:47

Футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением о возможных вариантах продолжения карьеры нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Контракт футболиста с петербуржцами истекает 31 июля.

Кокорин прекрасно осознает свой сегодняшний статус игрока, у которого истек срок действия контракта. Борис Ротенберг был бы не прочь оставить нападающего в «Сочи», но Кокорин знает себе цену. Александр понимает, что сейчас мяч на его стороне, что он может договариваться с разными клубами. После неприятной истории и отсидки игрок в отличной физической форме. Кокорин здорово смотрелся по весне до пандемии, да и после паузы в чемпионате картину не портил. Футболист в самом расцвете сил, он может делать разницу и просит серьезные по российским меркам деньги. При этом, что бы Кокорин ни говорил про Европу, столько, сколько в России, ему никто за границей не заплатит. А у нас за него борьба, очередь выстраивается.

«Локомотиву», если он расстанется с Алексеем Миранчуком, дополнительный футболист в линию атаки необходим. «Спартаку» нужно выкарабкиваться. Наверное, и «Краснодар» был бы не прочь включиться в борьбу за Кокорина. Это игрок с российским паспортом, и в условиях лимита коэффициент на него повышается.

Вместе с тем уверен, что в приоритете у форварда «Зенит». Кокорин, полагаю, с удовольствием вернулся бы в Петербург. Тем более что Сергей Семак хотел бы с ним снова поработать. Если пазл сложится, то право первой подписи будет у «Зенита». Если договориться не удастся, то не сомневаюсь, что у игрока будут предложения от московских клубов, удовлетворяющие его пожелания. Раз Федору Смолову «Локомотив» предложил подходящие условия, то почему он не сможет сделать это в отношении Кокорина?

«Локомотиву», в отличие от «Спартака», предстоит стартовать в Лиге чемпионов? Это бонус. У «Краснодара» тоже будет Лига чемпионов, пусть для начала ему надо преодолеть отборочные раунды. С помощью Кокорина это, кстати, было бы легче сделать. Хотя, затащить Кокорина в Краснодар тяжеловато. При всех великолепных условиях, созданных для команды благодаря Сергею Галицкому, все-таки Краснодар — не Москва, а Кокорину ближе мегаполисы.

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Все комментарии
valt134
valt134 ответ Олег Борткевич (раскрыть)
вчера в 20:56
Смольников НИКОГДА топом не был, поэтому Галицкий вам его и впарил.
112910415
112910415
вчера в 19:17
такой бывалый человек всем нужен
Олег Борткевич
Олег Борткевич ответ valt134 (раскрыть)
вчера в 18:01
Конечно, вот Смольников - это топ! Еще Ерохина можете взять, он и вовсе супер!
valt134
valt134
вчера в 17:20
Только не в Краснодар... Такого «добра»(.овна) нам и даром не нать.
berda2003
berda2003
вчера в 16:20
ну, прямо ещё один "шнобель-тв"...
311
311
вчера в 14:40
Он бы лучше в Москву вернулся, но чтобы зарплата была как в Питере, а погода как в Сочи!)
Grey33
Grey33
вчера в 14:36
С вероятностью 90% он останется в Зените.
nubom
nubom
вчера в 14:17
Он еще маленький, пусть чуток подрастет... Годика через два – пожалуйста...
Lazurny
Lazurny
вчера в 14:01
    Footbolista
    Footbolista
    вчера в 13:52
    Только зенит...только хардкор...
    swift stream
    swift stream
    вчера в 13:52
    Пусть найдет себе команду быстрее.
    KeanSon
    KeanSon
    вчера в 13:46
    Думаю что лучшим вариантом для него был бы Зенит, но и Локо после Сочи тоже неплохо
    Hypnoz
    Hypnoz
    вчера в 13:44
    Генич мутит воду. Давно понятно, что Кокорина у бомжей не будет.
    Vredinka_online
    Vredinka_online
    вчера в 13:43
    Надеюсь договориться с Зенитом.
    ОлегаТэ
    ОлегаТэ ответ Лакшери (раскрыть)
    вчера в 13:19
    Мамаша, по-крайней мере, пашет. А вот кокоше только денежки интересны...
    ОлегаТэ
    ОлегаТэ ответ beefs (раскрыть)
    вчера в 13:17
    В Монако играть надо.
    ОлегаТэ
    ОлегаТэ
    вчера в 13:16
    Етого бабососа в пердив! Нехай там шампусиком лимузины поливает...
    Valeleo
    Valeleo
    вчера в 12:54
    Локомотив или Динамо, другие варианты гиблые.
    beefs
    beefs
    вчера в 12:54
    Кокорину нужно проситься в Монако...
    swift stream
    swift stream
    вчера в 12:51
    Краснодар от одного уголовника избавился чтобы взять второго?
    Лакшери
    Лакшери
    вчера в 12:48
    Насчёт Краснодара, типа Мамаева выгнали а Кокорина подпишут? Они вроде вместе чудили
    For56tas
    For56tas
    вчера в 12:47
    Сейчас даже Динамо предпочительнее спартака. В спартаке ловить совсем нечего, Зорема и Тедеско скоро сведут его в пердив, а лучшие игроки разбегутся.
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 12:47, ред.
    По любым правилам, человеческим или тюремным к чему немного привык Кокоша он не должен вести переговоры с зенитом т.к. питерцы поступили с ним нечестно, хотя деньги решают многое и можно плевать на эти правила и порядки, а Генич ошибается, что московские клубы предложат Саше более лучшие и комфортные условия чем зенит, учитывая, что зенит может пообещать большие деньги и снова посадить его на скамейку или отправить в один из фармклубов лишь Кокоша не достался конкуренту, Генич прав в том, что Александр действительно в расцвете сил и в хорошей форме.
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 12:45
    Варианта только 2 - Зенит или Локо - это прямое участие в группе ЛЧ. Остальные Краснодары, Спартаки и ЦСКА можно смело отметать. В Зенит Семак хочет, сам Кокоша хочет, но кто-то из руководства, видимо, не очень. Так что, скорее всего, Локо. Это усиление перед ЛЧ, а татуированное бревно в утиль!
    mortid
    mortid
    вчера в 12:31
    Петербург ему что шёл, что ехал. Главное в газпромовский Зенит, а в каком он городе будет не важно.
    Conzor
    Conzor
    вчера в 12:27
    Зачем Кокорину идти в средний клуб без перспектив спартак? Чтобы завершить свою карьеру?
    d_fincher
    d_fincher
    вчера в 12:23
    Кокорину надо в Питер. Там и денег ему дадут сколько надо, и место в составе с двумя скамейками найдут. Все-таки Кокорин в своем роде символ Зенита. Ну не Азмун же из Рубина, не Дзюба из Спартака - верно? Сашка лучше всего отражает ценности и принципы клуба ни Ниве.
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 12:21
    Будет на пользу всем + конкурент для Дэюбы
    pomor 445
    pomor 445
    вчера в 12:21
    Не знаю зачем этот мутный парень нужен Семаку, но мне не хотелось бы видеть его в Зените. Пусть усилит другую команду, если сможет. Зениту это будет полезнее в том смысле, что защитники будут иметь перед собой классного напа и возможность повысить свой уровень. Только скорее всего он и в новой команде, как во всех предыдущих, больше мути наведёт, чем пользы принесёт.
    shlomo
    shlomo
    вчера в 12:16
    Чертовски хочется Кокорюшке построить успешную карьеру, получать хорошее деньги и добиться всех целей, но, с другой стороны, хочется просто посидеть на скамейке....:))))
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