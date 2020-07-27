Генич: «Кокорин с удовольствием вернулся бы в Петербург»

Футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением о возможных вариантах продолжения карьеры нападающего «Зенита» . Контракт футболиста с петербуржцами истекает 31 июля.

Кокорин прекрасно осознает свой сегодняшний статус игрока, у которого истек срок действия контракта. Борис Ротенберг был бы не прочь оставить нападающего в «Сочи», но Кокорин знает себе цену. Александр понимает, что сейчас мяч на его стороне, что он может договариваться с разными клубами. После неприятной истории и отсидки игрок в отличной физической форме. Кокорин здорово смотрелся по весне до пандемии, да и после паузы в чемпионате картину не портил. Футболист в самом расцвете сил, он может делать разницу и просит серьезные по российским меркам деньги. При этом, что бы Кокорин ни говорил про Европу, столько, сколько в России, ему никто за границей не заплатит. А у нас за него борьба, очередь выстраивается.

«Локомотиву», если он расстанется с Алексеем Миранчуком, дополнительный футболист в линию атаки необходим. «Спартаку» нужно выкарабкиваться. Наверное, и «Краснодар» был бы не прочь включиться в борьбу за Кокорина. Это игрок с российским паспортом, и в условиях лимита коэффициент на него повышается.

Вместе с тем уверен, что в приоритете у форварда «Зенит». Кокорин, полагаю, с удовольствием вернулся бы в Петербург. Тем более что Сергей Семак хотел бы с ним снова поработать. Если пазл сложится, то право первой подписи будет у «Зенита». Если договориться не удастся, то не сомневаюсь, что у игрока будут предложения от московских клубов, удовлетворяющие его пожелания. Раз Федору Смолову «Локомотив» предложил подходящие условия, то почему он не сможет сделать это в отношении Кокорина?

«Локомотиву», в отличие от «Спартака», предстоит стартовать в Лиге чемпионов? Это бонус. У «Краснодара» тоже будет Лига чемпионов, пусть для начала ему надо преодолеть отборочные раунды. С помощью Кокорина это, кстати, было бы легче сделать. Хотя, затащить Кокорина в Краснодар тяжеловато. При всех великолепных условиях, созданных для команды благодаря Сергею Галицкому, все-таки Краснодар — не Москва, а Кокорину ближе мегаполисы.