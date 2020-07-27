Чистяков: «Сезон в целом получился длинным и непростым»

Защитник «Ростова» подвел итоги выступлений своей команды в завершившемся сезоне РПЛ .

Сезон в целом получился длинным и непростым. Он больше положительный, чем отрицательный. Самый запоминающийся момент — мой дебют в матче с «Оренбургом» и победа 2:1.

Вообще в этом сезоне было много побед, потраченных сил и непередаваемых эмоций. Мы вышли в еврокубки, думаю, это хороший результат. Могли бы, конечно, и выше, но были обстоятельства. Я рад помогать команде, выступать за «Ростов» и город. Под шумную поддержку верных болельщиков это делать приятнее вдвойне!