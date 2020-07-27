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Чистяков: «Сезон в целом получился длинным и непростым»

вчера, 16:29

Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков подвел итоги выступлений своей команды в завершившемся сезоне РПЛ.

Сезон в целом получился длинным и непростым. Он больше положительный, чем отрицательный. Самый запоминающийся момент — мой дебют в матче с «Оренбургом» и победа 2:1.

Вообще в этом сезоне было много побед, потраченных сил и непередаваемых эмоций. Мы вышли в еврокубки, думаю, это хороший результат. Могли бы, конечно, и выше, но были обстоятельства. Я рад помогать команде, выступать за «Ростов» и город. Под шумную поддержку верных болельщиков это делать приятнее вдвойне!

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Все комментарии
vovinho11
vovinho11 ответ cska vperiod (раскрыть)
вчера в 22:13
Спасибо за теплые слова
Аксинья
Аксинья
вчера в 18:49
Все хорошо, вот только скамеечка коротка, а учитывая Еврокубки совсем тяжело будет...Давайте следующий сезон работайте без болячек и финансовых потрясений))
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 18:06
Ростовчанам и лично Карпиу 5 по 5-ти бальной шкале, учитывая эти самые обстоятельства.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 17:46
смазали концовку))жаль))
For56tas
For56tas
вчера в 16:56
Кроме шикарной победы над ЦСКА и вспомнить нечего.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:44
Хорошо выступили.
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:32
Проще говоря не получился
Вова Туземец
Вова Туземец
вчера в 16:31
Жаль что Спартак не вылетел.
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