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Малафеев: «Ловрен может стать лидером „Зенита“, очень хороший трансфер»

вчера, 15:40

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал трансфер защитника «Ливерпуля» Деяна Ловрена в «Зенит».

Ловрен — необходимое приобретение для «Зенита». Закончился контракт у Бранислава Ивановича, а команде нужен опытный игрок для Лиги чемпионов. У Ловрена хорошая практика в АПЛ, Лиге чемпионов. Питерцам был необходим игрок такого высокого роста, который будет хорошо вести верховую борьбу.

Деян может стать лидером «Зенита», поэтому это очень хорошее приобретение. Условия для перехода приемлемые, если верить всем слухам о деньгах. Это будет полезный игрок.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:12
Будем надеяться, что усилит команду. Все таки занял одно из восьми мест. Будем ждать новостей про Азмуна, Ригони или Мамману.
Кого то из них надо отправлять вслед за Ивой...
blitz
blitz
вчера в 17:05
Если Ловрен такого высокого качества игрок, чего же от него Ливерпуль отказался?
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 16:05
Супер игрок в зенит не придёт.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:04
Лидером он не станет точно, Дзюба не позволит.
Foxes
Foxes
вчера в 16:01
С Ловреном Зенит может быть даже сыграет в финале лиги чемпионов.😁
Valeleo
Valeleo
вчера в 16:00
Жизнь покажет.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 15:50
тебе то и из ворот было фигово видно))а теперь подавно)))
shlomo
shlomo
вчера в 15:41
Посмотрим...пока рано говорить
ДСА
ДСА
вчера в 15:41
Лишь бы не травмировался сразу, как многие.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
вчера в 15:41
Жизнь это покажет
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