Малафеев: «Ловрен может стать лидером „Зенита“, очень хороший трансфер»

Бывший вратарь «Зенита» прокомментировал трансфер защитника «Ливерпуля» в «Зенит».

Ловрен — необходимое приобретение для «Зенита». Закончился контракт у Бранислава Ивановича, а команде нужен опытный игрок для Лиги чемпионов. У Ловрена хорошая практика в АПЛ , Лиге чемпионов. Питерцам был необходим игрок такого высокого роста, который будет хорошо вести верховую борьбу.

Деян может стать лидером «Зенита», поэтому это очень хорошее приобретение. Условия для перехода приемлемые, если верить всем слухам о деньгах. Это будет полезный игрок.