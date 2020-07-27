Малафеев: «Ловрен может стать лидером „Зенита“, очень хороший трансфер»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал трансфер защитника «Ливерпуля» Деяна Ловрена в «Зенит».
Ловрен — необходимое приобретение для «Зенита». Закончился контракт у Бранислава Ивановича, а команде нужен опытный игрок для Лиги чемпионов. У Ловрена хорошая практика в АПЛ, Лиге чемпионов. Питерцам был необходим игрок такого высокого роста, который будет хорошо вести верховую борьбу.
Деян может стать лидером «Зенита», поэтому это очень хорошее приобретение. Условия для перехода приемлемые, если верить всем слухам о деньгах. Это будет полезный игрок.
Кого то из них надо отправлять вслед за Ивой...
Кого то из них надо отправлять вслед за Ивой...