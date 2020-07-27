Игонин: «Хотелось бы, чтобы Ловрен заиграл в „Зените“»

Бывший футболист «Зенита» прокомментировал трансфер в петербургский клуб центрального защитника «Ливерпуля» .

Хотелось бы, чтобы он заиграл. Понятно, что человек с именем. Насколько я знаю, «Ливерпуль» хотел продлить с ним контракт, но он выбрал «Зенит». Значит, футболист значимый. Иванович уходит, так что вполне логично — меняем одного футболиста на другого. Конечно, хотелось бы, чтобы возраст был другой, но такого уровня молодой футболист будет стоить очень больших денег. Учитывая, что нам вот-вот предстоит играть в Лиге чемпионов, то такое решение вполне логично.

Хотелось бы, чтобы приехал игрок, который имеет амбиции играть в футбол, а не посмотреть мир.