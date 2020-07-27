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Игонин: «Хотелось бы, чтобы Ловрен заиграл в „Зените“»

вчера, 16:09

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал трансфер в петербургский клуб центрального защитника «Ливерпуля» Деяна Ловрена

Хотелось бы, чтобы он заиграл. Понятно, что человек с именем. Насколько я знаю, «Ливерпуль» хотел продлить с ним контракт, но он выбрал «Зенит». Значит, футболист значимый. Иванович уходит, так что вполне логично — меняем одного футболиста на другого. Конечно, хотелось бы, чтобы возраст был другой, но такого уровня молодой футболист будет стоить очень больших денег. Учитывая, что нам вот-вот предстоит играть в Лиге чемпионов, то такое решение вполне логично.

Хотелось бы, чтобы приехал игрок, который имеет амбиции играть в футбол, а не посмотреть мир.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
вчера в 18:44
за хороший оклад будет пахать на поле как положено..
blitz
blitz
вчера в 17:01, ред.
Ловрен приехал за бабками Газпрома, а не в футбол играть.
feris1
feris1
вчера в 16:53
Посмотрим на него уже скоро.
For56tas
For56tas ответ cska vperiod (раскрыть)
вчера в 16:21, ред.
Зенит даже пешком по полю у цска на его поле 4-0 выигрывает, вот что значит класс.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 16:16
Ему уже рассказали, что в зените можно пешком по полю ходить но исправно в кассе выдадут.
drug01
drug01
вчера в 16:10
Время покажет что будет
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