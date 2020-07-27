Кирьяков: «„Динамо“ строит планы по усилению той или иной позиции»

Бывший нападающий «Динамо» прокомментировал уход из московского клуба сразу семерых игроков.

Нойштедтер и Юсупов — это игроки середины поля, которая была перенасыщена футболистами. В целом у каждого из уходящих своя история: Рыков уже в возрасте, Соснин давно не играет. Можно говорить об оптимизации. Зарплатная ведомость и сокращения перед возможными новыми приобретениями и усилениями, цель которых — удачное выступление в еврокубках. Поэтому нельзя говорить о каком-то одном факторе, повлиявшем на это решение.

Видимо, тренерский штаб совместно с руководством проанализировали ситуацию и приняли решение о сокращении. Плюс финансовая ситуация тоже сыграла свою роль. Как я и сказал — перебор игроков на одну позицию. Здесь можно говорить не о дублировании, а о тройном выборе. И, может быть, они были не того уровня, который бы хотели видеть. Наверняка «Динамо» строит планы по усилению той или иной позиции, в связи с чем решили отказаться от этой группы игроков. И, возможно, приобрести игрока более высокого уровня под еврокубки на ту или иную позицию.