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Кирьяков: «„Динамо“ строит планы по усилению той или иной позиции»

вчера, 12:55

Бывший нападающий «Динамо» Сергей Кирьяков прокомментировал уход из московского клуба сразу семерых игроков.

Нойштедтер и Юсупов — это игроки середины поля, которая была перенасыщена футболистами. В целом у каждого из уходящих своя история: Рыков уже в возрасте, Соснин давно не играет. Можно говорить об оптимизации. Зарплатная ведомость и сокращения перед возможными новыми приобретениями и усилениями, цель которых — удачное выступление в еврокубках. Поэтому нельзя говорить о каком-то одном факторе, повлиявшем на это решение.

Видимо, тренерский штаб совместно с руководством проанализировали ситуацию и приняли решение о сокращении. Плюс финансовая ситуация тоже сыграла свою роль. Как я и сказал — перебор игроков на одну позицию. Здесь можно говорить не о дублировании, а о тройном выборе. И, может быть, они были не того уровня, который бы хотели видеть. Наверняка «Динамо» строит планы по усилению той или иной позиции, в связи с чем решили отказаться от этой группы игроков. И, возможно, приобрести игрока более высокого уровня под еврокубки на ту или иную позицию.

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Все комментарии
Gotlib
Gotlib
вчера в 19:47
Кокорина нужно возвращать.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 14:55
Семь игроков покидают Динамо, денег много надо, чтобы укрепить все позиции.
ДСА
ДСА
вчера в 13:47
Надо усиливать везде.
Фредерик Крюгер
Фредерик Крюгер
вчера в 13:15
Для успешного выступления в РПЛ и ЛЕ, динамовцам нужен игрок-лидер, как Вальбуэна и новый тренер, например - Желько Бувач.
Glyba
Glyba
вчера в 12:59
У нас сотни футболистов в возрасте и сотни давно не играют и их никто не гонит.
Nafnafik
Nafnafik
вчера в 12:55
Что- то странное строит.
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