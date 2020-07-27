Силкин: «Юсупов очень пригодился бы „Динамо“»

Бывший главный тренер «Динамо» прокомментировал уход из столичного клуба семерых игроков.

Половина из этих футболистов толком не играла. Здесь вопрос в другом: кто теперь придет в команду? Ясно, что с учетом участия «Динамо» в еврокубках будет усиление. Однако расставание с некоторыми игроками мне не очень понятно. Я не знаю, почему уходит Юсупов, какая здесь причина (чтобы всё знать, нужно быть внутри коллектива), но, мое мнение, этот футболист очень пригодился бы «Динамо». Он выполнял огромный объем работы, и от него шли все передачи вперед. Рыков? Те защитники, которые в минувшем сезоне выходили на поле — это и Шунич, и Ордец, и Рыков — они все примерно одного уровня. Почему вопрос о российском игроке встал, мне тоже не очень ясно. Но опять же я не знаю всех нюансов ситуации. Может быть, это Рыков сам хочет уйти. Просто дело в том, у нас в чемпионате есть лимит на легионеров, но мы их в команде оставляем. При этом Шунич не всегда попадал в состав и довольно много ошибался. Да, Рыков тоже допускал ошибки. Но иностранные игроки должны быть сильнее наших. Если же и российские и иностранные футболисты — одного уровня, то, конечно, предпочтение нашим надо отдавать.