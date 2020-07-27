ГлавнаяНовости

Силкин: «Юсупов очень пригодился бы „Динамо“»

вчера, 12:50

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал уход из столичного клуба семерых игроков.

Половина из этих футболистов толком не играла. Здесь вопрос в другом: кто теперь придет в команду? Ясно, что с учетом участия «Динамо» в еврокубках будет усиление. Однако расставание с некоторыми игроками мне не очень понятно. Я не знаю, почему уходит Юсупов, какая здесь причина (чтобы всё знать, нужно быть внутри коллектива), но, мое мнение, этот футболист очень пригодился бы «Динамо». Он выполнял огромный объем работы, и от него шли все передачи вперед. Рыков? Те защитники, которые в минувшем сезоне выходили на поле — это и Шунич, и Ордец, и Рыков — они все примерно одного уровня. Почему вопрос о российском игроке встал, мне тоже не очень ясно. Но опять же я не знаю всех нюансов ситуации. Может быть, это Рыков сам хочет уйти. Просто дело в том, у нас в чемпионате есть лимит на легионеров, но мы их в команде оставляем. При этом Шунич не всегда попадал в состав и довольно много ошибался. Да, Рыков тоже допускал ошибки. Но иностранные игроки должны быть сильнее наших. Если же и российские и иностранные футболисты — одного уровня, то, конечно, предпочтение нашим надо отдавать.

Все новости
Слуцкий: «У меня не тот уровень, чтобы меня хотели хорошие клубы из Европы»
Сегодня, 03:57 Комментарии2
Парфёнов: «Конечно, Погребняк ещё может поиграть. Ему же всего 36»
Сегодня, 03:37 Комментарии4
Парфёнов: «Мне не стыдно за работу, которую я делал в „Урале“»
Сегодня, 02:22 Комментарии3
Игонин: «Наступает тотальная гегемония „Зенита“. Им нет конкурентов»
Вчера, 21:10 Комментарии35
Семак: «Авторитет Ивановича помог „Зениту“ выиграть РПЛ и Кубок России»
Вчера, 20:55 Комментарии25
Спортдир «Оренбурга»: «Скоро станет известно имя нового главного тренера»
Вчера, 19:39 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 14:56
Силкин щас подкинет какого-нибудь зулуса динамикам.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:42
Юсупров уже давно не тот , который был поначалу. Очень много ошибается и в передачах и в отборе. Дриблинг практически на нуле . Парень ну очень сильно сдал , это видно даже неискушенному болельщику. Вот только времени у Динамо перед ЕК совсем немного. Семь игроков - это большое количество. Успеют ли новых приобрести к сезону - это большой вопрос. Так новичкам еще ведь и сыграться надо. "Революции" в командах лучше проводить зимой , там времени на подготовку больше. А сейчас большинство команд будут усиливаться точечно. С учетом достаточно большого ТО , игроки будут появляться и по ходу сезона. Будем надеяться , что у Динамо все получится и они пройдут квалификацию в ЕК.
Удачи Динамо в РПЛ и в ЕК!!!
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 13:17
Смогут ли найти равноенную замену. Вот в чем вопрос.
Mangur
Mangur
вчера в 12:58
Да и Силкину не грех вернутся в Динамо.
shlomo
shlomo
вчера в 12:53
Что то непонятное в стане полицаев...
Romkurch
Romkurch
вчера в 12:52
Самый бесполезный игрок.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100