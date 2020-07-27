Мостовой — о трансфере Ловрена: «Сильное и достойное приобретение»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал трансфер защитника в «Зенит».

Сильное и достойное приобретение. Хотя многие начинают: «Ой, ему 31 год». Есть много примеров, как Чорлука и Иванович, которые стали одними из лучших защитников в РПЛ . У Ловрена будут сумасшедшие условия, прекрасный город. Опять же возвращаемся к вопросу: почему «Зенит» становится чемпионом? Потому что могут себе позволить и Ловрена, и Ивановича.