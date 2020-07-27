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Мостовой — о трансфере Ловрена: «Сильное и достойное приобретение»

вчера, 15:54

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал трансфер защитника Деяна Ловрена в «Зенит».

Сильное и достойное приобретение. Хотя многие начинают: «Ой, ему 31 год». Есть много примеров, как Чорлука и Иванович, которые стали одними из лучших защитников в РПЛ. У Ловрена будут сумасшедшие условия, прекрасный город. Опять же возвращаемся к вопросу: почему «Зенит» становится чемпионом? Потому что могут себе позволить и Ловрена, и Ивановича.

Когда у нас Игнашевича уговорили за сборную сыграть, на чемпионате мира он был лучшим. И в ЦСКА он мог ещё спокойно играть. Сумма трансфера уже не считается большой, если «Спартак» Тиля за € 18 млн купил. Тем более, это приобретение «Зенита». Если б «Уфа» или «Арсенал» купили, я бы удивился. Они и Малкома за приличную сумму брали, а сейчас он один из лучших игроков.

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Все комментарии
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответ blitz (раскрыть)
вчера в 21:41
звук из пердива
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 20:05
посмотрим саша, посмотрим))))
Grey33
Grey33
вчера в 17:23
Это может стать достойной заменой Ивановичу.
blitz
blitz
вчера в 17:07
Ливерпуль избавился от косячника, а у Мостового это сильный трансфер Зенита.
Romkurch
Romkurch
вчера в 17:05
Почему спартак не может себе позволить и Ловрена, и Ивановича с почти таким же бюджетом, как у Зенита? Потому, что Тилей-Кралей покупает, бабло отмывает, а потом ноет.
ermak6848
ermak6848
вчера в 16:11
Частное мнение Мостового - не всегда совпадают с реальностью...
Bikcon
Bikcon ответ cska vperiod (раскрыть)
вчера в 16:08
Хуже Васина не будет точно.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 16:04
Посмотрим как это будет выглядеть, мостовой и про шюррле диферамбы пел.
Nafnafik
Nafnafik
вчера в 16:01
Это вам не Тиля-Краля какая нибудь.
Смольчик
Смольчик
вчера в 15:56
в этом никто не сомневается.
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