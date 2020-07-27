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В «Мордовии» надеются на помощь главы республики для участия клуба в ПФЛ

вчера, 19:14

Директор «Мордовии» Николай Левин сообщил, что клуб надеется на помощь главы республики Владимира Волкова в вопросе участия клуба в Профессиональной футбольной лиге.

У нас надежда сейчас только на главу республики: исходя из нынешнего печального положения «Мордовии», только лично он может повлиять на данную ситуацию. Есть инвесторы, которые готовы дать деньги для клуба на этот сезон, но для того, чтобы играть хотя бы в ПФЛ, нужно расплатиться по налогам и закрыть полугодовую задолженность по зарплате.

Ситуация пока не радужная, у клуба задолженность перед компанией «Спорт-Ин» — 43 млн рублей. Конечно, в крайнем случае, заявим команду в ЛФК (первенство России среди любительских футбольных клубов), будем там играть. Но будет обидно и несправедливо, если в Саранске, который принимал матчи чемпионата мира, не станет профессионального футбола.

«Мордовия» завершила сезон в ФНЛ на последнем месте в турнирной таблице. Позже клуб из-за долгов не сумел получить лицензию для выступления в ФНЛ в следующем сезоне.

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Все комментарии
УрсХох
УрсХох ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 21:29
Скоро и стадиона не станет(((
ДСА
ДСА
вчера в 21:27
Стадион есть, команды нет
112910415
112910415
вчера в 20:57
печальная и нелепая история
Aчиститель
Aчиститель
вчера в 20:32
Жаль, что такие команды никому не нужны.
LOpp
LOpp
вчера в 20:06
Какие-то не веселые в Мордовии. Зенит за 28 млн Ловрена купил, должны все радоваться.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 20:02
Стадион строили не по инициативе города, или клуба. Города к ЧМ-18 утверждала ФИФА еще в 2012 году. Конечно это не разумно было строить в городе, где футбол никому не нужен. Разумеется как город ЧМ-18 Краснодар подошел бы больше, но Мутко решил. что в регион хватит и Сочи. Что с него взять. Мутко он и в Африке Мутко. А теперь в Саранске стоит памятник стоимостью под 300 млн евро и потихоньку разваливается никому не нужный.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 19:47
не дадут))команды не было))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:35
Спрашивается, нафик такой стадион строили?
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 19:28
Несчастные, стадион такой построили а 11 человек не могут сами содержать.
Aчиститель
Aчиститель
вчера в 19:17
Республика не богатая, зачем ей такой клуб.
Брулин
Брулин
вчера в 19:15
И снова деньги из бюджета страны
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