В «Мордовии» надеются на помощь главы республики для участия клуба в ПФЛ

Директор «Мордовии» Николай Левин сообщил, что клуб надеется на помощь главы республики Владимира Волкова в вопросе участия клуба в Профессиональной футбольной лиге.

У нас надежда сейчас только на главу республики: исходя из нынешнего печального положения «Мордовии», только лично он может повлиять на данную ситуацию. Есть инвесторы, которые готовы дать деньги для клуба на этот сезон, но для того, чтобы играть хотя бы в ПФЛ , нужно расплатиться по налогам и закрыть полугодовую задолженность по зарплате.

Ситуация пока не радужная, у клуба задолженность перед компанией «Спорт-Ин» — 43 млн рублей. Конечно, в крайнем случае, заявим команду в ЛФК (первенство России среди любительских футбольных клубов), будем там играть. Но будет обидно и несправедливо, если в Саранске, который принимал матчи чемпионата мира, не станет профессионального футбола.