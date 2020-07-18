Лига без зоны вылета. РПЛ превращается в MLS

1595083215

вчера, 17:40

Гранды присматриваются к своим «Сочи» и «Оренбургу»? «Соккер.ру» обращает внимание на ряд закономерностей.

В РПЛ почти не осталось клубов, которые хотя бы в теории могут вылететь. Пока у «Зенита» есть «Газпром», а у «Локомотива» — РЖД , оба точно не покинут высший дивизион. ВЭБ зашел в ЦСКА не навечно, но «армейцы» не вылетят, пока у руля Гинер – не допустит. Вылет «Краснодара» исключен, пока есть Галицкий. «Ростов» в теории могут убить, но на практике там хитрые руководители.

За «Динамо» — большой банк, они уже вылетали, хватит. За «Арсенал» — оружейные предприятия и местный губернатор, что раньше работал на главу государства. За «Уфой» — местные элиты. «Спартак» не вылетит по понятным причинам. «Урал» — потому что Иванов и Екатеринбург. Казань – силовой центр, «Рубин» может быть рядом с зоной вылета, но разгром клуба не допустят, пока Татарстан на плаву, а он на плаву давно.

«Сочи» могут расформировать, но если создать клуб РПЛ в городе Олимпиады – личная просьба первого лица государства, то владельцу не трудно выделять по 20-30 млн евро. И «Зениту» удобно сдавать игроков в аренду. Теперь вот у «Химок» вдруг деньги могут найтись. Конечно, «Спартак» не может их спонсировать прямо, но у «Оренбурга» что на груди написано? «Лукойл» может посчитать, что ничем не хуже. Газизов ведь заявил, что до него велись разговоры.

Даже «Тамбов» и тот держится на политике, местные власти и люди из Нижнего Новгорода хотят иметь клуб в РПЛ . Впрочем, именно эта команда единственная, что может утонуть в следующем сезоне. Тот же «Ахмат» точно не вылетит из РПЛ . Проще поверить в заход в Лигу Европы в ближайшие годы, чем в ФНЛ . Остается «Оренбург», который слили по молчаливому консенсусу, и «Крылья Советов» — их сейчас дергают разговорами о «Химках».

Вот только в Самаре не просто футбольные традиции, но и солидное местное финансирование – РПЛ нужна, чтобы продолжать тратить много. Официальные цифры РФС по расходам в полтора раза выше, чем заявляли. И чиновники будут драться за бюджет «Крыльев Советов», поэтому «Химки» и устроили игры разума. Впрочем, если подмосковный клуб получит деньги, то останутся бедными по меркам РПЛ .

И какой смысл тащить тот же «Ротор» наверх, если стадион будет в лучшем случае полупустым – для народа зрелище не подарят, а денег нет даже на полноценную заявку за три недели до старта нового сезона? Нищета превращает РПЛ в закрытую лигу по примеру MLS , но не в денежном плане. Даже отмена переходных матчей смотрелась странно, «Торпедо» и «Чертаново» сами ведь не отказывались.

Вот только на 13-м месте сейчас «Ахмат», а мог быть «Сочи», поэтому РПЛ и поспешили лишить парней из ФНЛ шансов. С другой стороны, а кто сказал, что во второй лиге есть клубы, которые осилят элитный дивизион по деньгам? «Ротор» попробует набрать свободных агентов, а параллельно будут просить у грандов арендовать лишних. У клуба из Волгограда лишь 7 % доходов в дни матчей, а сейчас и их не будет.

У «Ротора» бюджет был выше, чем у «Тамбова», а игроков нет, поскольку нет бизнеса, есть запрос денег у государства. В этом и проблема. Возможно, закрытость не является минусом РПЛ ? Лучше пусть будут те, кто переживут следующий сезон, чем включат популизм и отберут у местных бюджетников миллиарды рублей ради клубов-однодневок. Если бы следили за каждым рублем – вопросов нет, строили бы академии, появлялись новые «Краснодары» на частные деньги.

В России полно миллиардеров, но многие не влезают в футбол, который живет по своим правилам, часто разным для разных клубов. А если «Ротор», «Химки», да кто угодно – хоть «Балтика», хоть «Шинник», рассчитывают зайти в РПЛ в ближайшие годы, чтобы потратить пару миллиардов на всех из бюджета, то в чем смысл? Год назад вылетели «Анжи» и «Енисей». Первые обанкротились, а вторые на 14-м месте в ФНЛ . Сейчас вылетит или один «Оренбург», или «Крылья Советов» следом.

И они же могут выиграть вторую лигу в 2021-м. Ситуация поменялась, денежный разрыв вырос. Раньше можно было найти 1 миллиард рублей в сезон для новичка. «Крылья Советов», «Оренбург», «Арсенал», «Динамо» и «Сочи» такие деньги находили. Но сейчас у «Ротора» и 700 млн рублей может не быть, а у «Химок» — и 500 млн. Следовательно, появляется соблазн эти деньги выпросить. Но правильно ли создавать негласные корпорации?

Официальная связь спонсоров «Зенита» с «Оренбургом», а самого чемпиона через аренды и продажи с «Сочи» не кажется спортивной и здоровой для всего чемпионата. Если «Спартак» заведет парочку похожих историй, РПЛ ничего не выиграет. Надо ведь еще понимать, зачем тратишь деньги. О расширении лиги говорить глупо – хотя от идеи не отказались, отложили, если в зоне вылета будут те, кого там ждут – «Тамбов», «Ротор» или «Химки».

Так что РПЛ становится закрытой лигой, ведь когда вынужденная пауза застала «Сочи» в двух очках от прямого вылета, «Рубин» — в одном пункте, а «Ахмат» был на последнем месте, то и переходные матчи отменили, и «Химки» до сих пор не знают, будут ли пользоваться путевкой в РПЛ . Абсурдная ситуация за три недели до нового сезона. Также невесело, что «Крылья Советов» и «Оренбург» богаче тех, кто их может заменить.

К сожалению, «Ротор» или «Химки», «Торпедо» или «Чертаново» строго по финансовым показателям не клубы для усиления РПЛ . Да и «Тамбов» — тоже, которому урезали финансирование. Плодить команды, где на контракте три человека, а остальные – в аренде, странно. Финансово гробить клубы ради одного сезона в РПЛ – нелогично и преступно. Лига точно становится замкнутой на себе, и хотя провалы богатых позволяют тому же «Тамбову» по спортивному принципу не вылететь, вряд ли команду можно назвать перспективной.

Спортивный принцип столько раз нарушался в российском футболе, что грамотнее пускать в РПЛ готовых финансово, как был «Краснодар», что вышел в высшую лигу не по результатам матчей, но развивается, нежели убивать клубы с историей, чтобы на местах кто-то освоил миллиард рублей. Футбольных некрологов было столько, что справедлив рациональный подход. Во-первых, финансово российский футбол не готов к 18 клубам в РПЛ . Во-вторых, поспешные решения менеджеров о выходе в элиту часто вредят командам.

Многие клубы не выживают, когда им бросают миллиард, а потом резко режут финансирование после вылета обратно, ведь местный губернатор теряет интерес к игрушке, что радовала в РПЛ , но бесполезна в ФНЛ . Клубам высшей лиги нужна стабильность и стратегия развития, а не сезон в элите, что убьет проект. Такие истории, как у «Мордовии», никакой пользы российскому футболу не приносят.

И подобных клубов будет все больше, ведь деньги не растут на деревьях, а о сокращении финансирования заявили даже в «Зените». Но им есть куда откатываться, а «Химки» и «Ротор» просят сотни миллионов, которые точно не отработают. Шла бы речь о развитии молодых футболистов – ладно. Но не говорите о модели «Чертаново». Там государственные деньги и школа Олимпийского резерва. Потратили полмиллиарда, заработали 29 миллионов – официальные цифры РФС . Так себе бизнес.

Похоже, прав был четыре года назад Бубнов, что предлагал сокращение РПЛ , чтобы центральных матчей стало больше, привлекательность лиги в глазах новых зрителей росла, а побеждать стало сложнее. Тому же «Зениту» четыре матча против «железнодорожников» полезнее, чем сто поединков против «Сочи» и «Оренбурга». И экономика, и маркетинг, и футбол показывают, что РПЛ не проиграла бы от своевременного и временного сокращения.

Будут деньги, будут зарабатывать и вручат новичкам премиальные, как в АПЛ , Ла Лиге или Бундеслиге – можно расширяться. А плодить нищету странно. Но не ищут легких путей – в высшую лигу точно берут клуб, где сейчас 17 человек вместе с новичками на сборах. А еще могут взять команду, которая недавно говорила о желании играть в ПФЛ из-за урезания финансирования. Оба клуба не откажутся от денег богатого спонсора, но какой в этом смысл?

Плохой пример заразительный, но наводнять РПЛ бессмысленными матчами будет ошибкой. Как и командами, созданными с единой целью – выиграть ФНЛ , освоить государственные деньги и пустить клуб по маршруту «Мордовии». Слишком часто один сценарий, чтобы не замечать влияние тенденций даже на таблицу УЕФА . Россия потеряла третью путевку в ЛЧ , поскольку у фаворитов маловато сложных матчей. Можно хоть 20 команд в РПЛ напихать, но если у них будет по 300-500 млн рублей бюджета, то поддавки ничего не дадут и ничего не изменят.

Американцы отложили старт в MLS трем клубам, поскольку им важно не убить команды пустыми аренами во время пандемии, важно зарабатывать вместе. В РПЛ не умеют реально приумножать доходы даже главные чемпионы в истории, а оплачивать из бюджета приключения тем, кто непонятно куда испарит пару миллиардов, глупо. Не работает нынешняя схема, от руководства лиги хотелось бы услышать новые идеи по финансовому развитию чемпионата.

Не стоит один сезон провинциального клуба в элите его закрытия. Денег нет ни у «Ротора», ни у «Химок», ни у тех, кому заблокировали вход в РПЛ , чтобы случайно правильные ребята не вылетели. Не радуют обе тенденции – ни что в ФНЛ набрали проектов-однодневок, ни что РПЛ становится закрытой, не сокращаясь во имя конкуренции и высоких рейтингов. Популизм важнее выживания клубов?

Даже факт, что футбольные власти не поставили точку в вопросе «Химок» — сам клуб раз десять изменил позицию, были заявления о ПФЛ , ФНЛ и РПЛ , многое об организации чемпионата рассказывает. За три недели до старта нового сезона может быть один новичок, может быть двое, может не быть ни одного – тогда «Оренбург» не вылетит. Может, найдут деньги, может, не найдут. Наверное, получат лицензию, но могут и отобрать.

Возможно, потратят деньги «Лукойла» или дочерней компании, но не факт. И государственный бюджет тоже надо потрясти, если разрешат. «Серьезная» организация процессов, у Хацкевича 17 человек на сборах, а у Юрана понятия не имеют, где клуб окажется после полуфинала Кубка России. И «Крылья Советов» Шредингера странно смотрятся. Между прочим, на вот этот бардак тратят в год 820 миллионов евро. То есть за пять лет – четыре миллиарда, или 336 миллиардов рублей.