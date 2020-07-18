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Представитель Федуна прокомментировал информацию о помощи «Химкам»

18 июля 2020, 02:20

Антон Фетисов, представитель владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал поступившую ранее информацию о том, что «красно-белые» могут оказать финансовую помощь «Химкам».

Представители «Химок» не связывались с Федуном и Газизовым по поводу возможного сотрудничества и финансовой помощи клубу со стороны «Спартака».

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pomor 445
pomor 445
18 июля в 12:27
Раньше утки летали, а теперь и свиньи.
ДАША Д
ДАША Д
18 июля в 07:24
Откуда-то же это просочилось.
Nafnafik
Nafnafik
18 июля в 07:03
Кто же поверит Фердуну, он всех может купить.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
18 июля в 05:51
Интрига...
Caniggia
Caniggia
18 июля в 03:39
Врёт, собака!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 июля в 03:00
Представители «Химок» не связывались с Федуном и Газизовым...

Правильно, это Федун с ними связался. Поняд, что без филиалов тяжело, решил застолбить Химки за собой.
Жду переобуваний в воздухе спартачей.....
Leha-ha50
Leha-ha50
18 июля в 02:39
Когда же этих СМИшников за вранье, причем откровенное, наказывать будут???
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 июля в 02:36
Федун тоже решил филиалом обзавестись. 6 очков в борьбе за 6-е место ох как пригодяЦЦа...
mihaluch
mihaluch
18 июля в 02:24
Опять утка полетела.
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