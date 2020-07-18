Представитель Федуна прокомментировал информацию о помощи «Химкам»

Антон Фетисов, представитель владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал поступившую ранее информацию о том, что «красно-белые» могут оказать финансовую помощь «Химкам».
Представители «Химок» не связывались с Федуном и Газизовым по поводу возможного сотрудничества и финансовой помощи клубу со стороны «Спартака».
Правильно, это Федун с ними связался. Поняд, что без филиалов тяжело, решил застолбить Химки за собой.
Жду переобуваний в воздухе спартачей.....
Правильно, это Федун с ними связался. Поняд, что без филиалов тяжело, решил застолбить Химки за собой.
Жду переобуваний в воздухе спартачей.....