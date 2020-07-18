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Журналист рассказал о переговорах между «Спартаком» и «Химками»

18 июля 2020, 07:48

Журналист Василий Конов в своём телеграм-канале рассказал о ходе переговоров о возможном сотрудничестве «Спартака» и «Химок». Ранее появилась информация о том, что «Спартак» может оказать подмосковному клубу финансовую помощь для выхода в РПЛ.

По словам Конова, уже состоялись переговоры между заместителем председателя совета директоров «Спартака» Сергеем Михайловым и генеральным директором «Химок» Василием Ивановым.

Переговоры между Ивановым и Михайловым, по моей информации, прошли на матче «Спартак» — «Ахмат». «Спартак» не ответил пока согласием, но такой вариант развития событий действительно существует. Другое дело, что одного Михайлова здесь мало, и окончательное решение будет за Федуном, которому необходимо объяснить, зачем это нужно «Спартаку».

Представитель Леонида Федуна ранее заявил, что никто из «Химок» не связывался с владельцем «Спартака» и генеральным директором клуба Шамилем Газизовым.

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Hypnoz
Hypnoz
18 июля в 18:05
Бомжи открыли ящик Пандоры, заведя два фарм-клуба. Оренбург срочно слили, оставив Сочи !
Grim_Reaper
Grim_Reaper
18 июля в 12:57
Спартак боится ФНл, поэтому хочет завести фарм... А то в этом году на грани))))
Армейская душа
Армейская душа ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
18 июля в 11:39
    Армейская душа
    Армейская душа
    18 июля в 11:38
    Федун - нам нужно 6 очков
    Иванов - я вам даже своего ГТ подарю вместо вашего скунса
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ Valeleo (раскрыть)
    18 июля в 11:03
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев ответ КЭТиК (раскрыть)
      18 июля в 11:00
      Низко плаваете ,господа шутники ! Спартак хочет фарм-клуб ! У бомжей их два ! Почему бы и нет ? ))
      Columb
      Columb
      18 июля в 10:52
      Неужели Ахмата, Крыльев Советов и Арсенала мало?
      Армейская душа
      Армейская душа
      18 июля в 10:14
        КЭТиК
        КЭТиК
        18 июля в 09:46
        Спартак хочет себе прикупить шесть очков за сезон.
        Klaksvikar Itrottarselag
        Klaksvikar Itrottarselag
        18 июля в 09:36
        Объяснять придется не только Федуну.
        Смольчик
        Смольчик
        18 июля в 09:21
        Спартак опять разваливает наш футбол.
        mihaluch
        mihaluch
        18 июля в 08:35
        В общем Химки не идут в РПЛ.
        МиХаХа
        МиХаХа
        18 июля в 08:28
        Что не сделаешь ради 6 очков.
        Вова Туземец
        Вова Туземец
        18 июля в 08:23
        Мутная история. Какой интерес на самом деле у Федуна?
        Весёлый могильщик
        Весёлый могильщик
        18 июля в 08:21
        Спартаку захотелось поиметь лишние 6 очков от Химок. По другому никак. ))))
        Valeleo
        Valeleo
        18 июля в 08:18
        Раньше просто платили за матч и все, теперь это будет официально, а потом Браги и Лудогорцы.
        Romkurch
        Romkurch
        18 июля в 08:04
        6 очков упускать нельзя, иначе пердив.
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
        18 июля в 08:02, ред.
        А зачем это нужно Спартаку? А особенно Федуну? Денежки то его, и подпитывать ещё один клуб дорого выйдет. Спортинтернат в Спартаке лучший в России (с их слов), так что брать из Химок они никого не будут. Сплавлять туда своих на практику в аренду? Так в аренду можно отдать в любой клуб, а после окончания забрать себе, если толковый.
        Вывод один -Федун пошёл по пути филиальства, а слова о якобы инициативе Химок -отговорки. Типа, пришёл Иванов к Михайлову и сказал "Дай денег, в РПЛ очень хочется, а не хватает". А тот отвечает "Щас у меня нет, надо у Федуна спросить, может ,он даст".
        Ну смешно же ,чесслово...
        Brigar
        Brigar
        18 июля в 07:53
        Это интересный момент.
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