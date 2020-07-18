Журналист рассказал о переговорах между «Спартаком» и «Химками»

Журналист Василий Конов в своём телеграм-канале рассказал о ходе переговоров о возможном сотрудничестве «Спартака» и «Химок». Ранее появилась информация о том, что «Спартак» может оказать подмосковному клубу финансовую помощь для выхода в РПЛ.
По словам Конова, уже состоялись переговоры между заместителем председателя совета директоров «Спартака» Сергеем Михайловым и генеральным директором «Химок» Василием Ивановым.
Переговоры между Ивановым и Михайловым, по моей информации, прошли на матче «Спартак» — «Ахмат». «Спартак» не ответил пока согласием, но такой вариант развития событий действительно существует. Другое дело, что одного Михайлова здесь мало, и окончательное решение будет за Федуном, которому необходимо объяснить, зачем это нужно «Спартаку».
Представитель Леонида Федуна ранее заявил, что никто из «Химок» не связывался с владельцем «Спартака» и генеральным директором клуба Шамилем Газизовым.
Иванов - я вам даже своего ГТ подарю вместо вашего скунса
Иванов - я вам даже своего ГТ подарю вместо вашего скунса
Вывод один -Федун пошёл по пути филиальства, а слова о якобы инициативе Химок -отговорки. Типа, пришёл Иванов к Михайлову и сказал "Дай денег, в РПЛ очень хочется, а не хватает". А тот отвечает "Щас у меня нет, надо у Федуна спросить, может ,он даст".
Ну смешно же ,чесслово...
Вывод один -Федун пошёл по пути филиальства, а слова о якобы инициативе Химок -отговорки. Типа, пришёл Иванов к Михайлову и сказал "Дай денег, в РПЛ очень хочется, а не хватает". А тот отвечает "Щас у меня нет, надо у Федуна спросить, может ,он даст".
Ну смешно же ,чесслово...