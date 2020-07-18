Журналист рассказал о переговорах между «Спартаком» и «Химками»

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18 июля 2020, 07:48

Журналист Василий Конов в своём телеграм-канале рассказал о ходе переговоров о возможном сотрудничестве «Спартака» и «Химок». Ранее появилась информация о том, что «Спартак» может оказать подмосковному клубу финансовую помощь для выхода в РПЛ .

По словам Конова, уже состоялись переговоры между заместителем председателя совета директоров «Спартака» Сергеем Михайловым и генеральным директором «Химок» Василием Ивановым.

Переговоры между Ивановым и Михайловым, по моей информации, прошли на матче «Спартак» — «Ахмат». «Спартак» не ответил пока согласием, но такой вариант развития событий действительно существует. Другое дело, что одного Михайлова здесь мало, и окончательное решение будет за Федуном, которому необходимо объяснить, зачем это нужно «Спартаку».

Представитель Леонида Федуна ранее заявил, что никто из «Химок» не связывался с владельцем «Спартака» и генеральным директором клуба Шамилем Газизовым.