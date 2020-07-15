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Титульным спонсором ЦСКА станет крупная государственная компания

15 июля 2020, 12:16

ЦСКА может начать следующий сезон с новым титульным спонсором.

Как сообщается, им станет крупная государственная российская компания. Контракт может быть подписан на 250 миллионов рублей в год.

Отмечается, что помимо титульного спонсора, ЦСКА до старта нового сезона должен подписать контракты с новым беттинг-партнером, а также «Аэрофлотом».

Ранее «Лацио» нашёл нового титульного спонсора.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ КЭТиК (раскрыть)
15 июля в 17:01
Упаси "бог" такую крышу. Чтобы солдатики перешли на подножный корм?)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ КАМЮ (комментарий удален) (раскрыть)
15 июля в 16:55
У Гинера?!)
RUSTY8
RUSTY8
15 июля в 15:55
Роснефть, ВЭБ, ВТБ, Мечел. .. их не так много
RIR68
RIR68 ответ tuman960 (комментарий удален) (раскрыть)
15 июля в 15:10
а что не так?
вот адреса: проспект Вернадского 41 ст.1, ул. Намёткина, 16, ул. Новочерёмушкинская, 16. весь ГАЗПРОМ в Москве!!!
gwynb1eidd
gwynb1eidd
15 июля в 14:36
Да это явно не Газпром... 3,5 миллиона долларов в год, за титульного спонсора... Аэрофлот в своё время по моему 10кк долларов в год платил... у бомжей, титульный платит миллионов 20 или 30 долларов в год...
oFANATo
oFANATo
15 июля в 14:24
Отличная новость.👍👍👍
Мы не рабы
Мы не рабы
15 июля в 14:10
Надо чтоб спартак был спонсорам Нашим.
КЭТиК
КЭТиК
15 июля в 13:29
Титульным спонсором ЦСКА должны быть Вооруженные силы России!
Abordage
Abordage
15 июля в 13:21
Гинер опять братков напряг.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
15 июля в 13:13
Что делать, ну нет у нас трубы. И три с половиной ляма сгодятся.
For56tas
For56tas
15 июля в 13:12
Нет армии, не должно быть и клуба цска.
Весёлый могильщик
Весёлый могильщик
15 июля в 13:10
Московские пенсионеры осилят коней.
pomor 445
pomor 445 ответ Арбалет (раскрыть)
15 июля в 13:00
Лучше Роспотребнадзор - с ним хоть карантин не грозит.
pomor 445
pomor 445
15 июля в 12:59
Конюшня побывала в частных руках, натерпелась, разорилась и вернулась в государственное стойло, откуда и произошла.
VAN ARM
VAN ARM
15 июля в 12:54
Желательно госзнак )))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 июля в 12:51
Частник гинер доит всех подряд.
И только фанаты трындят про чЕстный чАстный клуб...
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
15 июля в 12:49
Неужели детский дом?
mihaluch
mihaluch
15 июля в 12:38
Надо же кому-то миллионную зарплату платить.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
15 июля в 12:37
Истина дороже))).
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
15 июля в 12:35
Ахахаха! Как только не тянут за уши жекея. Гордость за "лучшего менеджера", так и лезет из штанишек болел)).
Хруст от ушей стоит такой, что не в сказке сказать, ни пером не описать). Есть голубая эскадра, которая не тонет, а теперь резиновая подводная лодка, которую, когда надо накачают и поднимут наверх))).
Слава Гинеру. Слава глабуху РФС. Он управляет общаком.
Сытый, не должен быть голодным!). Иначе....))).
Legend 6
Legend 6
15 июля в 12:33
Газпром?🤔
Bikcon
Bikcon
15 июля в 12:31
Ободрали Почту России, теперь еще жертву ищут, а игры как не было, так и нет, разве только с оренбургами и спартаками, очень слабыми клубами.
beefs
beefs
15 июля в 12:31
кого еще нагнут...
МиХаХа
МиХаХа
15 июля в 12:29
Мало им почтальонов, банкиров, аэрофлота и прочих и прочих бюджетников.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
15 июля в 12:27
250 млн руб от спонсора это примерно 3,5 млн евро.. Россети давали около 6. Времена меняются не в лучшую сторону. Это ведь не Газпром, который живёт по двум принципам. А нам все равно. И чем хуже, тем лучше
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Abordage (раскрыть)
15 июля в 12:25
Почта России не является спонсором Цска. Почта банк арендует помещения у ВЭБ Арены. За аренду принято платить. Также как и при найме квартиры.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Номер 1 на этом проэкте (раскрыть)
15 июля в 12:23
При бюджете около 4 млрд рублей, 250 млн это примерно 6% бюджета. Не густо. Вот реальное отличие затрат спонсора от затрат владельца
Abordage
Abordage
15 июля в 12:22
Почта России уже есть, теперь можно и ФСИН попробовать.
Leha-ha50
Leha-ha50
15 июля в 12:21
Неплохо было бы, если это все случится.
Литейный 4
Литейный 4
15 июля в 12:20
Как, еще один спонсор с госбюджетом? Сколько можно? Гыгыгы
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