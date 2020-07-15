Титульным спонсором ЦСКА станет крупная государственная компания

ЦСКА может начать следующий сезон с новым титульным спонсором.
Как сообщается, им станет крупная государственная российская компания. Контракт может быть подписан на 250 миллионов рублей в год.
Отмечается, что помимо титульного спонсора, ЦСКА до старта нового сезона должен подписать контракты с новым беттинг-партнером, а также «Аэрофлотом».
Ранее «Лацио» нашёл нового титульного спонсора.
вот адреса: проспект Вернадского 41 ст.1, ул. Намёткина, 16, ул. Новочерёмушкинская, 16. весь ГАЗПРОМ в Москве!!!
вот адреса: проспект Вернадского 41 ст.1, ул. Намёткина, 16, ул. Новочерёмушкинская, 16. весь ГАЗПРОМ в Москве!!!
И только фанаты трындят про чЕстный чАстный клуб...
И только фанаты трындят про чЕстный чАстный клуб...
Хруст от ушей стоит такой, что не в сказке сказать, ни пером не описать). Есть голубая эскадра, которая не тонет, а теперь резиновая подводная лодка, которую, когда надо накачают и поднимут наверх))).
Слава Гинеру. Слава глабуху РФС. Он управляет общаком.
Сытый, не должен быть голодным!). Иначе....))).
Хруст от ушей стоит такой, что не в сказке сказать, ни пером не описать). Есть голубая эскадра, которая не тонет, а теперь резиновая подводная лодка, которую, когда надо накачают и поднимут наверх))).
Слава Гинеру. Слава глабуху РФС. Он управляет общаком.
Сытый, не должен быть голодным!). Иначе....))).