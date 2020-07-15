Титульным спонсором ЦСКА станет крупная государственная компания

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15 июля 2020, 12:16

ЦСКА может начать следующий сезон с новым титульным спонсором.

Как сообщается, им станет крупная государственная российская компания. Контракт может быть подписан на 250 миллионов рублей в год.

Отмечается, что помимо титульного спонсора, ЦСКА до старта нового сезона должен подписать контракты с новым беттинг-партнером, а также «Аэрофлотом».

Ранее «Лацио» нашёл нового титульного спонсора.