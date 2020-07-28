Футболисты ЦСКА прошли медосмотр

Футболисты ЦСКА прошли медицинское обследование накануне старта сезона-2020/21 в РПЛ.
Игроки московского клуба ранее получили несколько дней отдыха, а сегодня собрались для прохождения традиционного медосмотра. Завтра команда начнет тренировки на базе в Ватутинках.
Игроки #ЦСКА прошли медосмотр перед возобновлением тренировок https://t.co/2IUtqneewo pic.twitter.com/0zC2l8ZLfr— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 28, 2020
Ранее сообщалось, что ЦСКА утвердил стратегию развития клуба до окончания сезона-2022/23.