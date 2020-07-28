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Футболисты ЦСКА прошли медосмотр

вчера, 15:06

Футболисты ЦСКА прошли медицинское обследование накануне старта сезона-2020/21 в РПЛ

Игроки московского клуба ранее получили несколько дней отдыха, а сегодня собрались для прохождения традиционного медосмотра. Завтра команда начнет тренировки на базе в Ватутинках.

Ранее сообщалось, что ЦСКА утвердил стратегию развития клуба до окончания сезона-2022/23.

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Все комментарии
тумба-юмба
тумба-юмба
вчера в 18:40
А новые подковы всем прибили?
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 17:14
Ну что парни, недельку тренировок и в бой!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:11
Хороших тренировок и без травм.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Romkurch (раскрыть)
вчера в 17:09
Конского гриппа в природе не существует, свиной есть))).
oFANATo
oFANATo
вчера в 15:44
Отлично...завтра уже тренировка.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 15:41
Отлично и здОрово!
Romkurch
Romkurch
вчера в 15:29
Конского гриппа не обнаружено.
beefs
beefs
вчера в 15:22
какой медосмотр, вчера еще играли...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 15:21
Удачи парням в новом сезоне и в РПЛ и ЛЕ!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:07
Пора бы уж...
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