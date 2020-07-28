Футболисты ЦСКА прошли медосмотр

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вчера, 15:06

Футболисты ЦСКА прошли медицинское обследование накануне старта сезона-2020/21 в РПЛ .

Игроки московского клуба ранее получили несколько дней отдыха, а сегодня собрались для прохождения традиционного медосмотра. Завтра команда начнет тренировки на базе в Ватутинках.