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«Крылья Советов» начали подготовку к новому сезону ФНЛ

вчера, 13:23

Пресс-служба «Крыльев Советов» сообщает, что команда собралась для начала подготовки к сезону в ФНЛ. Самарская команда заявила 24 футболиста.

Вратари: Евгений Фролов, Богдан Овсянников, Данил Бельтюков.
Защитники: Тарас Бурлак, Дмитрий Комбаров, Мехди Зеффан, Никита Чернов, Никита Чичерин, Максим Карпов, Владимир Полуяхтов, Виталий Лысцов.
Полузащитники: Геннадий Киселев, Данила Смирнов, Паул-Виорел Антон, Дмитрий Кабутов, Раду Гынсарь, Владислав Тюрин, Антон Зиньковский, Денис Попович, Денис Якуба, Сафаа Хади.
Нападающие: Дмитрий Молчанов, Егор Голенков, Деян Радонич.

Первый матч в ФНЛ сезона-2020/21 «Крылья Советов» проведут 2 августа дома против «Балтики».

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 18:59
Атаку стоило бы усилить.
post-navigator
post-navigator
вчера в 14:52
Так себе состав даже для пердива.
"Где твои Крылья, которые нравились мне?" :(
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 14:08
Мне искренне жаль КС.
Valeleo
Valeleo
вчера в 13:55
Кто им мешал в РПЛ играть? Дарили очки спартаку.
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:30
Удачи им в ФНЛ
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