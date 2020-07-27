«Крылья Советов» начали подготовку к новому сезону ФНЛ

Пресс-служба «Крыльев Советов» сообщает, что команда собралась для начала подготовки к сезону в ФНЛ. Самарская команда заявила 24 футболиста.
Вратари: Евгений Фролов, Богдан Овсянников, Данил Бельтюков.
Защитники: Тарас Бурлак, Дмитрий Комбаров, Мехди Зеффан, Никита Чернов, Никита Чичерин, Максим Карпов, Владимир Полуяхтов, Виталий Лысцов.
Полузащитники: Геннадий Киселев, Данила Смирнов, Паул-Виорел Антон, Дмитрий Кабутов, Раду Гынсарь, Владислав Тюрин, Антон Зиньковский, Денис Попович, Денис Якуба, Сафаа Хади.
Нападающие: Дмитрий Молчанов, Егор Голенков, Деян Радонич.
Первый матч в ФНЛ сезона-2020/21 «Крылья Советов» проведут 2 августа дома против «Балтики».
"Где твои Крылья, которые нравились мне?" :(
"Где твои Крылья, которые нравились мне?" :(