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«Динамо» Москва сыграет в Лиге Европы

25 июля 2020, 21:41

Определился последний участник еврокубков от России.

Московское «Динамо» вышло в Лигу Европы (клуб начнёт свой путь в турнире с квалификационных матчей) благодаря победе «Зенита» в Кубке России.

Жеребьёвка квалификационных игр состоится 31 августа. Матчи этой стадии турнира пройдут 17 сентября. В случае прохода дальше «Динамо» сыграет 24 сентября (третий квалификационный раунд) и 1 октября (раунд плей-офф).     

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Все комментарии
Kolymchanin
Kolymchanin ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 17:57
Ни когда не болел и не буду болеть за Зенит. Пусть они хоть с чертом играют. По стечению обстоятельств пройгрыш Химок подарил нам путевку в ЕК. Ну и пусть будет так!
Багров-брат
Багров-брат
вчера в 12:57
Удачи динамикам!!!...)))
Dinamo
Dinamo ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 12:55
    Sergoural
    Sergoural
    вчера в 11:30
    Поздравляю Динамо с ЕК. Но им нужен нормальный тренер. Если не найдут и квалификацию не пройдут. А потом думать будет поздно.
    Vadik
    Vadik
    вчера в 09:47
    Удачи Динамо в ЛЕ!!! Побольше побед!!!!
    Брулин
    Брулин ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    вчера в 09:40
    Квалификация самая неблагодарная вещь, проиграешь - позор, выиграешь, так соперник был слаб. Но удача как никогда на нашей стороне, верим!
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    25 июля в 22:32
    Рано радуются. Игра рассудит.
    blitz
    blitz
    25 июля в 22:26
    С возвращением Динамо в еврокубки.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    25 июля в 22:22
    " Повезёт с жеребьёвкой " ? Я на такие фразы всегда отвечаю следующее: соперники в европейских кубках всегда радуются, когда им в качестве оппонентов жеребьёвка "назначает" клубы из России. Вы разве не в курсе, что давно уже закончилось то время, когда мы играли на равных с сильными клубами из Европы ? Или история встреч наших команд с середняками из Восточной Европы вас ничему не учит ?
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston ответ Caniggia (раскрыть)
    25 июля в 22:15
    Точно)))
    blasgovest
    blasgovest
    25 июля в 22:13
    Наверняка Динамо Браге не проиграет.
    ДАША Д
    ДАША Д
    25 июля в 22:11
    В группу вряд ли пробьются.
    cska1948
    cska1948
    25 июля в 22:06
    Болельщики ДМ пожалуй единственные, кроме зенитовцев, кто болел за Зенит сегодня. Но у болельщиков ДМ вполне уважительная причина. Так что их можно понять и простить.
    Bom Bom
    Bom Bom
    25 июля в 22:05
    Нужно пройти трех соперников. С учетом того, как наши клубы играют в отборах, шансы увидеть Динамо в группе крайне низки.
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин ответ Sebastian Eniston (раскрыть)
    25 июля в 22:02
    Сначала ещё нужно попасть в эту самую группу...
    Caniggia
    Caniggia ответ Sebastian Eniston (раскрыть)
    25 июля в 21:54
    Им до группы то ещё, как до Юпитера!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    25 июля в 21:52
    В последнее время Динамо - редкий гость в ЕК. Но в этом сезоне удалось рвануть на финише и обойти конкурентов в борьбе за 6е место. Ну а то , что Питер возьмет кубок , так в этом мало кто сомневался.
    Будем надеяться , что Динамо повезет с жеребьевкой и они пройдут квалификацию.
    Динамо с попаданием в ЕК и удачи в квалификации.
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston
    25 июля в 21:49
    Последние место в группе обеспечено)
    drug01
    drug01
    25 июля в 21:46
    Проверим Динамо на прочность!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    25 июля в 21:45
    В общем то - ожидаемо!!!
    Aчиститель
    Aчиститель
    25 июля в 21:44
    Динамо не будет так позориться как спартак.
    beefs
    beefs
    25 июля в 21:42
    ну что же, все по сценарию...
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