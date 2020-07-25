«Динамо» Москва сыграет в Лиге Европы

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25 июля 2020, 21:41

Определился последний участник еврокубков от России.

Московское «Динамо» вышло в Лигу Европы (клуб начнёт свой путь в турнире с квалификационных матчей) благодаря победе «Зенита» в Кубке России.

Жеребьёвка квалификационных игр состоится 31 августа. Матчи этой стадии турнира пройдут 17 сентября. В случае прохода дальше «Динамо» сыграет 24 сентября (третий квалификационный раунд) и 1 октября (раунд плей-офф).