«Кубань» сменила эмблему. На ней белое солнце в чёрно-желтых кольцах

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вчера, 17:50

Краснодарская «Кубань» сообщила о смене эмблемы и основных цветов клуба.

Новый логотип представляет собой белое солнце с 25 лучами, помещённое в чередующиеся пять чёрных и шесть жёлтых колец. На форме он будет размещён по центру. В ролике также была представлена экипировка команды.

Напомним, что клуб «Кубань» в мае 2018-го не смог пройти процедуру лицензирования РФС из-за финансовых долгов. Арбитражный суд Краснодарского края 17 декабря 2018 года вынес решение о признании банкротом «Кубани». После банкротства «Кубани» в Краснодаре спортивная общественность считает созданный «Урожай» правопреемником клуба с многолетней историей.

На днях исполнительный комитет Российского футбольного союза разрешил команде сменить название на «Кубань».