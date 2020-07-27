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«Кубань» сменила эмблему. На ней белое солнце в чёрно-желтых кольцах

вчера, 17:50

Краснодарская «Кубань» сообщила о смене эмблемы и основных цветов клуба.

Новый логотип представляет собой белое солнце с 25 лучами, помещённое в чередующиеся пять чёрных и шесть жёлтых колец. На форме он будет размещён по центру. В ролике также была представлена экипировка команды.

Напомним, что клуб «Кубань» в мае 2018-го не смог пройти процедуру лицензирования РФС из-за финансовых долгов. Арбитражный суд Краснодарского края 17 декабря 2018 года вынес решение о признании банкротом «Кубани». После банкротства «Кубани» в Краснодаре спортивная общественность считает созданный «Урожай» правопреемником клуба с многолетней историей. 

На днях исполнительный комитет Российского футбольного союза разрешил команде сменить название на «Кубань».

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Все комментарии
Grey33
Grey33
вчера в 20:46
Галицкий, конечно, молодец. Но подкосил Кубань его проект. Вряд ли она вернётся на тот уровень, который достигала не так уж и давно.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 20:41
ждем когда уволят дизайнера
Конфедерат
Конфедерат
вчера в 18:41
    Bikcon
    Bikcon
    вчера в 18:21
    Когда Кубань вернется?
    VAN ARM
    VAN ARM
    вчера в 18:15
    сплошной оккультизм и непотребство)))
    4RT
    4RT
    вчера в 18:04
    Хрень какая-то,диск с колеса
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 18:00
    Такой клуб похоронили ткачёв и кампания.
    For56tas
    For56tas
    вчера в 17:57
    Сути это не поменяло.
    shlomo
    shlomo
    вчера в 17:53
    Посмотрим теперь, что изменится с финансами и игрой команды..
    beefs
    beefs
    вчера в 17:52
    это справедливое решение...
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 17:52
    Похоже на подсолнух!
    drug01
    drug01
    вчера в 17:52
    Удачи вам ждём победы
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