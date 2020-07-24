«Химки» прилетели на финальный матч Кубка России против «Зенита»

«Химки» прилетели в Екатеринбург, где состоится финальный матч Кубка России.
Ранее главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением о предстоящей встрече.
«Химки» прилетели в Екатеринбург, где состоится финальный матч Кубка России.
Ранее главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением о предстоящей встрече.
Так как ничья не предусмотрена регламентом в финале Кубка....а время рушить традиции ещё не наступило - крупной победы Зениту !!!!!
Семаку - РПЛ,Кубок и Суперкубок.!!!!!
Так как ничья не предусмотрена регламентом в финале Кубка....а время рушить традиции ещё не наступило - крупной победы Зениту !!!!!
Семаку - РПЛ,Кубок и Суперкубок.!!!!!