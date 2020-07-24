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«Химки» прилетели на финальный матч Кубка России против «Зенита»

24 июля 2020, 21:36
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

«Химки» прилетели в Екатеринбург, где состоится финальный матч Кубка России.

Ранее главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением о предстоящей встрече.

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plusnindimon
plusnindimon ответ Lazurny (раскрыть)
25 июля в 09:31
Да посильней будет.
Lazurny
Lazurny
25 июля в 00:31
Химки соперник уровня спартака, Зениту крупной победы!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
25 июля в 00:15, ред.
Зенит играл с Химками 7 раз....6 побед (5 из них с крупным счётом) и ничья...
Так как ничья не предусмотрена регламентом в финале Кубка....а время рушить традиции ещё не наступило - крупной победы Зениту !!!!!

Семаку - РПЛ,Кубок и Суперкубок.!!!!!
Zenit_84
Zenit_84
24 июля в 23:49
Удачи Зениту!
viv
viv
24 июля в 22:55
    minai
    minai
    24 июля в 22:21, ред.
    Удачи, парни, в битве с Циклопом.
    drug01
    drug01
    24 июля в 22:00
    Желаем боевой игры!
    Valeleo
    Valeleo
    24 июля в 21:38
    И улетят ни с чем.
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