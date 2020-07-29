Пост генерального директора «Химок» займёт депутат Александр Зайцев

Министр спорта Московской области Роман Терюшков подтвердил информацию об уходе Василия Иванова с поста генерального директора «Химок», а также сообщил, кто вступит на вакантную должность.

Василий Иванов покинул пост гендиректора «Химок», но остаётся в системе подмосковного спорта. Ему предложили альтернативную должность, никуда из спортивной отрасли он не вылетит. Вместо него назначен Александр Зайцев – гендиректор «Арены Химки» и муниципальный депутат. Он знает систему управления, у нас всё-таки учреждение бюджетное. Он умеет вести финансово-хозяйственную деятельность, близок к спорту.

Было ли недоверие к Иванову? Нет, это обоюдное решение. У нас новый этап. Иванову мы благодарны за его дела, при нем «Химки» получили новую жизнь. Он эффективный менеджер.