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Бывший игрок ЦСКА Иржи Ярошик возглавил клуб второго чешского дивизиона

сегодня, 00:12

Бывший футболист московского ЦСКА Иржи Ярошик возглавил клуб из второго чешского дивизиона «Усти-над-Лабем». 42-летний специалист поделился впечатлениями после назначения:

Переговоры с клубом прошли положительно. Рад, что мы договорились, и я смог вернуться в «Усти-над-Лабем». Жаль, мой отец не дожил до этого, я хочу добиться успеха ради него. Но моя главная задача — создать конкурентоспособную команду, привлекая молодежь. Мне нравится работать с молодыми игроками, с нетерпением жду этого. Верю, у нас всё получится.

Бывший игрок ЦСКА Иржи Ярошик возглавил клуб второго чешского дивизиона 

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Все комментарии
mortid
mortid
сегодня в 01:25
Вот как у них начинают тренерскую карьеру. А у нас сразу подавай клуб РПЛ, нубам, и желательно из первой десятки.
Смольчик
Смольчик
сегодня в 00:43
И во втором дивизионе можно добиваться усрпеха.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:19
Будем надеяться что тренер из него хороший получится.
handreb
handreb
сегодня в 00:12
Удачи ему в чемпионате!
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