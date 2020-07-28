Бывший игрок ЦСКА Иржи Ярошик возглавил клуб второго чешского дивизиона 

Бывший футболист московского ЦСКА возглавил клуб из второго чешского дивизиона «Усти-над-Лабем». 42-летний специалист поделился впечатлениями после назначения:

Переговоры с клубом прошли положительно. Рад, что мы договорились, и я смог вернуться в «Усти-над-Лабем». Жаль, мой отец не дожил до этого, я хочу добиться успеха ради него. Но моя главная задача — создать конкурентоспособную команду, привлекая молодежь. Мне нравится работать с молодыми игроками, с нетерпением жду этого. Верю, у нас всё получится.