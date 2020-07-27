Бывший тренер «Рубина» Хави Грасия возглавил «Валенсию»

«Валенсия» на официальном сайте объявила о назначении Хави Грасии на пост главного тренера.
Контракт с 50-летним специалистом подписан до 30 июня 2022 года.
Напомним, что в составе «Валенсии» играет российский полузащитник Денис Черышев.
Грасия известен по работе с казанским «Рубином» с 2016 по 2017 год. Также испанец работал в «Олимпиакосе», «Альмерии», «Осасуне», «Малаге», «Уотфорде» и других клубах.
🦇 #BenvingutJaviGracia 🦇— Valencia CF 🦇💯 #AMUNTWorld 🌍 (@valenciacf) July 27, 2020
➡️ https://t.co/GbtcGZjgQo#AMUNTValencia 🖤 pic.twitter.com/yVuzTq0sTE
Однозначно!
Однозначно!