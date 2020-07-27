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Бывший тренер «Рубина» Хави Грасия возглавил «Валенсию»

вчера, 20:18

«Валенсия» на официальном сайте объявила о назначении Хави Грасии на пост главного тренера.

Контракт с 50-летним специалистом подписан до 30 июня 2022 года.

Напомним, что в составе «Валенсии» играет российский полузащитник Денис Черышев.

Грасия известен по работе с казанским «Рубином» с 2016 по 2017 год. Также испанец работал в «Олимпиакосе», «Альмерии», «Осасуне», «Малаге», «Уотфорде» и других клубах.

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Все комментарии
Adonius
Adonius
сегодня в 00:51
Только удачи!
Брулин
Брулин ответ Vredinka_online (раскрыть)
вчера в 21:18
Ну да, ну да. У Эмери в Спартаке тоже не получилось, а потом выдал свой знаменитый хет-трик из кубков УЕФА в Севилье
Colchoneros
Colchoneros ответ Верг (раскрыть)
вчера в 21:12, ред.
Эмери Вильярреал уже возглавил!
Брулин
Брулин
вчера в 21:07
Зачем Марселино попёрли, теперь страдают
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 21:06
Валенсия сложный клуб.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 21:06
Тренировать Валенсию господина Лима работёнка не из простых.
galem72
galem72 ответ Верг (раскрыть)
вчера в 20:59
Для баска Сева никогда не была родной и он сейчас тренирует подлодку. Как бы рядом с Севой не стоит. ))
Верг
Верг ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 20:53
Эмери сейчас в родной Севилье
Vredinka_online
Vredinka_online
вчера в 20:51
В Рубине не получилось, но это еще не значит, что не получится в Испании. Когда люди говорят на одном языке наверное проще.
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 20:48
Не поможет!
Однозначно!
LOpp
LOpp
вчера в 20:45
Слабый тренер. Лучше бы Эмери вернули
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:38
На мой взгляд лучше бы пригласили Хавьера Кальеху
handreb
handreb
вчера в 20:33
Пусть в Валенсии у него будет лучше, чем в Рубине.
DEIVID
DEIVID
вчера в 20:33
Ожидания - Вальверде, реальность - Грасия.
112910415
112910415
вчера в 20:28
не блеснул он в Рубине ..
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:22
Вызов можно сказать
For56tas
For56tas
вчера в 20:21
Удачи ему в Валенсии!
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