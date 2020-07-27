Бывший тренер «Рубина» Хави Грасия возглавил «Валенсию»

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вчера, 20:18

«Валенсия» на официальном сайте объявила о назначении на пост главного тренера.

Контракт с 50-летним специалистом подписан до 30 июня 2022 года.

Напомним, что в составе «Валенсии» играет российский полузащитник Денис Черышев.

Грасия известен по работе с казанским «Рубином» с 2016 по 2017 год. Также испанец работал в «Олимпиакосе», «Альмерии», «Осасуне», «Малаге», «Уотфорде» и других клубах.