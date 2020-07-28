Матвеев — новый главный тренер «Урала»

«Урал» утвердил Юрия Матвеева в должности главного тренера команды.
До этого момента 53-летний специалист работал с «Уралом-2». Матвеев ранее уже возглавлял основную команду и несколько раз исполнял обязанности главного тренера.
❗️ОФИЦИАЛЬНО: Юрий Матвеев утвержден в должности главного тренера #ФКУрал— ФК Урал (@FCURAL) July 28, 2020
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53-летний специалист ранее уже работал в качестве наставника основной команды. На протяжении последнего времени Юрий Матвеев возглавлял «Урал-2», с которым занял третье место в завершившемся сезоне ПФЛ. pic.twitter.com/UjWFXxRAhp