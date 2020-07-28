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Матвеев — новый главный тренер «Урала»

вчера, 14:27

«Урал» утвердил Юрия Матвеева в должности главного тренера команды.

До этого момента 53-летний специалист работал с «Уралом-2». Матвеев ранее уже возглавлял основную команду и несколько раз исполнял обязанности главного тренера.

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Все комментарии
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
вчера в 18:56
Это весьма любопытно
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:20
К "руководящей руке" за спиной мужик уже привык, ему должно быть полегче.
Адвокат 76
Адвокат 76
вчера в 16:11
Правильное решение.
berda2003
berda2003
вчера в 16:01
разумное решение: получится - хорошо, не получится - не страшно, зато дёшево...
particular
particular
вчера в 15:51
Отечественный - уже хорошо... Остальное наладится... Возможно...
ermak6848
ermak6848
вчера в 15:44
Успехов Юрию в новом фк УРАЛ!!!
Caniggia
Caniggia
вчера в 15:31
Местный бомбардир из Уралмаша 90-х Юрий Матвеев! Этот стерпит всю дурь Иванова. Тем не менее, удачи!
Рожден в СССР
Рожден в СССР
вчера в 15:22
Урал,Терек,Кубань одного поля ягода
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 15:20
Ну что бы получилось все. А так попутного ветра.... и что бы не штормило сильно.
Брулин
Брулин
вчера в 15:19
Грише Иванову всё равно какому тренеру мешать в технической зоне руководить Уралом.
denmig
denmig
вчера в 15:15
Хочется пожелать мужику удачи, но как тут желать, когда за спиной, на поле, в кармане, под одеялом - всегда психоиванов!!!
Весёлый могильщик
Весёлый могильщик
вчера в 14:50
Удачи в Урале.
shlomo
shlomo
вчера в 14:46
Посмотрим на сколько долго продержится...ну а пока, Удачи!
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 14:40
Это и так было понятно но надолго ли?
drug01
drug01
вчера в 14:38
В добрый путь удачи
Bikcon
Bikcon
вчера в 14:38
Удачи Матвееву в Урале!
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 14:32
А когда календарь будет на новый сезон?
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