Официальный английский «твиттер» «Локомотива» подшутил над ЦСКА , опубликовав фотографию новичка команды верхом на лошади.

«Уверен, мы сделали правильный выбор, да, ЦСКА ?» — подписали фото «железнодорожники».

I am sure we made the right choice, right @PFCCSKA_en 😉#FCLM pic.twitter.com/CxgZeRKnp6