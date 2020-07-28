«Зенит» высмеял новое кукольное шоу ЦСКА

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вчера, 21:17

Пресс-служба «Зенита» иронично отреагировала на шутку из нового шоу ЦСКА «Футбольные куклы».

В первом выпуске шоу кукла Игоря Акинфеева говорит кукле Виктора Ганчаренко, что Вадим Карпов является самым быстрым игроком московской команды.

Ты бы видел, как он на сборах за пивом бегает.

«Сине-бело-голубые» же опубликовали видео, на котором талисман команды смотрит отрывок из шоу, после чего закрывает лицо лапой.