«Зенит» высмеял новое кукольное шоу ЦСКА

Пресс-служба «Зенита» иронично отреагировала на шутку из нового шоу ЦСКА «Футбольные куклы».
В первом выпуске шоу кукла Игоря Акинфеева говорит кукле Виктора Ганчаренко, что Вадим Карпов является самым быстрым игроком московской команды.
Ты бы видел, как он на сборах за пивом бегает.
«Сине-бело-голубые» же опубликовали видео, на котором талисман команды смотрит отрывок из шоу, после чего закрывает лицо лапой.
July 28, 2020
Теперь вляпались вы , так что терпите .
Теперь вляпались вы , так что терпите .
Вот какой то упырь в нет видео выложил и понеслось...
А ты вспомни, как Дзага в центре города про Зенит и барбариски пел.
Это тоже оскорбление КОМАНДЫ, да еще намек на нестандартный секс. Иии?
Вот какой то упырь в нет видео выложил и понеслось...
А ты вспомни, как Дзага в центре города про Зенит и барбариски пел.
Это тоже оскорбление КОМАНДЫ, да еще намек на нестандартный секс. Иии?
все видели что Зенит сделал (как и обещал) со спартаком...
все видели что Зенит сделал (как и обещал) со спартаком...
Ребята, это деградация. печально наблюдать, как Газпром свел с ума не только структуру клуба, но и болельщиков, которые реально не замечают, что происходит. Мерзость, да и только.
Ребята, это деградация. печально наблюдать, как Газпром свел с ума не только структуру клуба, но и болельщиков, которые реально не замечают, что происходит. Мерзость, да и только.
Да и вообще , ты сам то подумай , чего это ваша "шутка" так всем запомнилась???
Да и вообще , ты сам то подумай , чего это ваша "шутка" так всем запомнилась???
А зенитовские дурачились после досрочной победы в чемпе. На поле прямого конкурента.
И почему то всем это запомнилось...
А зенитовские дурачились после досрочной победы в чемпе. На поле прямого конкурента.
И почему то всем это запомнилось...
Эти слова - о тебе, ЦЭЭСКА! :)
Эти слова - о тебе, ЦЭЭСКА! :)
Не надоело самим такие "шедевры" выпускать?
Хоть бы школьникам подработать предложили... и то креатив был бы адекватнее)
Не надоело самим такие "шедевры" выпускать?
Хоть бы школьникам подработать предложили... и то креатив был бы адекватнее)