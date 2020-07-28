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«Зенит» высмеял новое кукольное шоу ЦСКА

вчера, 21:17

Пресс-служба «Зенита» иронично отреагировала на шутку из нового шоу ЦСКА «Футбольные куклы».

В первом выпуске шоу кукла Игоря Акинфеева говорит кукле Виктора Ганчаренко, что Вадим Карпов является самым быстрым игроком московской команды.

Ты бы видел, как он на сборах за пивом бегает.

«Сине-бело-голубые» же опубликовали видео, на котором талисман команды смотрит отрывок из шоу, после чего закрывает лицо лапой.

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Lazurny
Lazurny
вчера в 23:59
Точно в тему.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 23:48
Согласен , Дзага вел себя по хамски. И на него тогда всех палканов спустили и ваши больше всех.
Теперь вляпались вы , так что терпите .
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 23:30
По большому счету, видео дзюбы и Азмуна не должно было выходить за пределы раздевалки. Представь себе радость после победы в сложном матче и заодно в чемпионате. Люди на кураже даже на поле "...вам" кричат, по локтю или плечу рукой стукают или на лыжах катаются. А тут раздевалка, все свои, победа, башню снесло.
Вот какой то упырь в нет видео выложил и понеслось...
А ты вспомни, как Дзага в центре города про Зенит и барбариски пел.
Это тоже оскорбление КОМАНДЫ, да еще намек на нестандартный секс. Иии?
Армейская душа
Армейская душа ответ Lao-Dzi (раскрыть)
вчера в 23:19
Ничего - вам потом Миллер купил 7 голов, а в чемпионате - судей с ВАРом
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 23:06
кто бы смеялся))) но любителям деревянных игрушек простим))) трудное детство надо понимать)))
Lao-Dzi
Lao-Dzi ответ Армейская душа (раскрыть)
вчера в 23:05, ред.
Смешно, кода команда, называющая себя великой, дома позорно проигрывает 3-0 и 4-0.
Армейская душа
Армейская душа ответ swift stream (раскрыть)
вчера в 23:03
    swift stream
    swift stream
    вчера в 22:57
    Очень смешно про командцу с 4-го места.
    Glyba
    Glyba
    вчера в 22:54
    Хорошо получилось.
    Беспределов
    Беспределов
    вчера в 22:54
    Бомж закрыл глвза а они у него и не просыхали))
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ Ярославъ Ивановъ (раскрыть)
    вчера в 22:52
    Ага, выиграл Зенит, а опозорились Азмун с Дзюбой - ПАРАДОКС?!?......к стати и "юморист" Медведев недалеко от них ушел.
    Ярославъ Ивановъ
    Ярославъ Ивановъ ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    вчера в 22:30
    В итоге Медведев был прав...
    все видели что Зенит сделал (как и обещал) со спартаком...
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    вчера в 22:30
    Момент, чтобы напомнить старую истину еще со времен Чарли Чаплина. " Юмор - это когда человек подсмеивается над собой. Когда человек подсмеивается над другими - это по-другому называется.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ d_fincher (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 22:27
    Самое печальное, что они купаются в этой дурной славе, им кажется, что это высшее благо. Более того, искренне считают, что все нормальные люди им завидуют. Несчастные!!!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ d_fincher (раскрыть)
    вчера в 22:26
    Уважаемый, не обижайся на меня, я тебе на правах старшего хочу поведать старую как мир истину. Большие деньги и большая власть из любого хорошего человека сделают мерзавца. Доказательств этой истины масса.
    d_fincher
    d_fincher
    вчера в 22:23
    Я думаю Медведев показывает пример невоспитанного, неэтичного чиновника от футбола, который ведет себя понятно как. Сходя с ума от вседозволенности и денег, Зенит зарылся в яму грязи, и кидается ею в другие клубы - в ЦСКА, Ростов, Спартак, Краснодар, до кого добросит.

    Ребята, это деградация. печально наблюдать, как Газпром свел с ума не только структуру клуба, но и болельщиков, которые реально не замечают, что происходит. Мерзость, да и только.
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    вчера в 22:20
    Слабоватый ответ, как-то даже не солидно для пичинена.У Дзюбы с Азмуном лучше получилось предаться порыву страсти. Пора подлючать тяжелую артиллерию, старых проверенных бомжиков Гену Пернатого и Мишу Каналью.
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    вчера в 22:18
    У армейцев безобидная шутка, причем шутили над собой. А ваши мало того , что достаточно непристойно пошутили, то когда это поняли, ваш "юморист" Медведев перевел стрелки на Спартак.
    Да и вообще , ты сам то подумай , чего это ваша "шутка" так всем запомнилась???
    SHMEL
    SHMEL
    вчера в 22:15, ред.
    Бомжам самим не дано что-то самим придумать креативное, вот они от бессилия пытаютмя критиковать других.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    вчера в 22:06
    Было и в армейской раздевалке весело, когда финн порошком делился или Дзага насваем.
    А зенитовские дурачились после досрочной победы в чемпе. На поле прямого конкурента.
    И почему то всем это запомнилось...
    drug01
    drug01
    вчера в 21:53
    Футбола нет делать нечего
    post-navigator
    post-navigator
    вчера в 21:52
    Кукол дергают за нитки... и выносят в три калитки!
    Эти слова - о тебе, ЦЭЭСКА! :)
    makkie
    makkie
    вчера в 21:52
    Медиа-служба коней из раза в раз пробивает дно.
    Не надоело самим такие "шедевры" выпускать?

    Хоть бы школьникам подработать предложили... и то креатив был бы адекватнее)
    oFANATo
    oFANATo
    вчера в 21:51, ред.
    Над шуткой Дзюбы над Азмуном вот где талисману бомжей надо было закрывать лицо лапой.))
    Cat01
    Cat01
    вчера в 21:42
    Не ожидала конечно..
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
    вчера в 21:37
    Ага, в Зените то шутят по взрослому, Дзюба с Азмуном не дадут соврать.
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    вчера в 21:34
    У ЦСКА - смешно, у Зенита - недоумение. В раздевалке намного смешнее и интереснее, и познавательнее было!!!
    ВАЙПЕР
    ВАЙПЕР
    вчера в 21:31, ред.
      pomor 445
      pomor 445
      вчера в 21:28
      Не стоит реагировать на солдафонские шутки.
      Армейская душа
      Армейская душа
      вчера в 21:25
      А что им ещё остаётся? Они только умеют Дзюбой в Азмуна
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