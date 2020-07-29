ЦСКА напомнил «Зениту» об имитации полового акта Дзюбой и Азмуном

ЦСКА и «Зенит» продолжают издеваться друг над другом в твиттере.
Ранее питерцы иронично отреагировали на шутку из нового шоу ЦСКА «Футбольные куклы». Москвичи в ответ на это напомнили об имитации полового акта нападающими «Зенита» Артемом Дзюбой и Сердаром Азмуном в раздевалке команды во время празднования чемпионства.
July 28, 2020
Вроде там все на полном серьёзе чпокаются
Вроде там все на полном серьёзе чпокаются
тогда Черноморец Новоросийский в футбол учил играть.
тогда Черноморец Новоросийский в футбол учил играть.
его успеха.
его успеха.
Да любой негативный коммент в адрес Зенита от поклонников других команд - скорей комплимент нежели "клевета"...
Ибо всё одинаково ..."бухгалтерия"..."народные деньги"..."судейство"...и ещё 284 причины придуманных для самоправдания неудач своих команд......
....всё гараздо проще....
Зенит на данной территории на сегодня лучше всех играет в футбол...
Удачи и успехов Вашему клубу !!!!!
Да любой негативный коммент в адрес Зенита от поклонников других команд - скорей комплимент нежели "клевета"...
Ибо всё одинаково ..."бухгалтерия"..."народные деньги"..."судейство"...и ещё 284 причины придуманных для самоправдания неудач своих команд......
....всё гараздо проще....
Зенит на данной территории на сегодня лучше всех играет в футбол...
Удачи и успехов Вашему клубу !!!!!
Зенит не играл с ЦСКА и в 1635-м году....
И причину сего факта сам ищи...
Зенит не играл с ЦСКА и в 1635-м году....
И причину сего факта сам ищи...
Рад...что Вы рады...
На сегодня игру Зенита тяжело назвать искромётной....но для победы в РПЛ и Кубке достаточно и того что есть....
Касаемо сотни приведённых вами прилагательных...бриллиантовый,драгоценный,наичестнейший,несравненный и пр - назовите но уже без сарказма клуб РПЛ к которому они по-вашему мнению могут быть применены......
Рад...что Вы рады...
На сегодня игру Зенита тяжело назвать искромётной....но для победы в РПЛ и Кубке достаточно и того что есть....
Касаемо сотни приведённых вами прилагательных...бриллиантовый,драгоценный,наичестнейший,несравненный и пр - назовите но уже без сарказма клуб РПЛ к которому они по-вашему мнению могут быть применены......
Это всё, что нужно знать о зените
Это всё, что нужно знать о зените
Зенит - 8 побед...
ЦСКА - 1 победа...
......всё остальное....пыль нефутбольная.....
Зенит - 8 побед...
ЦСКА - 1 победа...
......всё остальное....пыль нефутбольная.....
Придумайте чего нибудь новенькое....
Нытьё тоже должно иметь хоть какой то креатив и новизну.......
Придумайте чего нибудь новенькое....
Нытьё тоже должно иметь хоть какой то креатив и новизну.......