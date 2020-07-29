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ЦСКА напомнил «Зениту» об имитации полового акта Дзюбой и Азмуном

сегодня, 00:03

ЦСКА и «Зенит» продолжают издеваться друг над другом в твиттере.

Ранее питерцы иронично отреагировали на шутку из нового шоу ЦСКА «Футбольные куклы». Москвичи в ответ на это напомнили об имитации полового акта нападающими «Зенита» Артемом Дзюбой и Сердаром Азмуном в раздевалке команды во время празднования чемпионства.

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Все комментарии
Hipper
Hipper
сегодня в 15:44
    Любовь Валерьевна
    Любовь Валерьевна
    сегодня в 15:10
    Имитация?
    Вроде там все на полном серьёзе чпокаются
    Заполярный
    Заполярный ответ Baggio R. (раскрыть)
    сегодня в 14:42
    Что то припоминаю, им тогда не до ЦСКА, СПАРТАКА, ДИНАМО было. Их
    тогда Черноморец Новоросийский в футбол учил играть.
    Альфи
    Альфи
    сегодня в 11:36
    да вот в том то и дело что на данной территории Зенит не играет лучше всех, он такой же как ВСЕ, просто его вытягивают судьи, вот в чем залог вашн
    его успеха.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Альфи (раскрыть)
    сегодня в 11:25
    Перестаньте...ну какая клевета...))
    Да любой негативный коммент в адрес Зенита от поклонников других команд - скорей комплимент нежели "клевета"...
    Ибо всё одинаково ..."бухгалтерия"..."народные деньги"..."судейство"...и ещё 284 причины придуманных для самоправдания неудач своих команд......

    ....всё гараздо проще....
    Зенит на данной территории на сегодня лучше всех играет в футбол...

    Удачи и успехов Вашему клубу !!!!!
    Baggio R.
    Baggio R. ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    сегодня в 11:16
    Смотрю, задело)
    Альфи
    Альфи ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    сегодня в 10:51
    Ну к конюшне явно неприменимы эти прилагательные, у нас единственных открытая бухгалтерия, погуглите и смотрите,там дебет с кредитом сходится ....Если ваш коммент лайкнет хотя бы 10 болельщиков других команд , я даже извинюсь перед вами,за то что оклевитала ваш замечательный клуб
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Baggio R. (раскрыть)
    сегодня в 10:50, ред.
    Я тебе больше скажу....
    Зенит не играл с ЦСКА и в 1635-м году....
    И причину сего факта сам ищи...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Альфи (раскрыть)
    сегодня в 10:44
    Спасибо....
    Рад...что Вы рады...

    На сегодня игру Зенита тяжело назвать искромётной....но для победы в РПЛ и Кубке достаточно и того что есть....

    Касаемо сотни приведённых вами прилагательных...бриллиантовый,драгоценный,наичестнейший,несравненный и пр - назовите но уже без сарказма клуб РПЛ к которому они по-вашему мнению могут быть применены......
    Альфи
    Альфи ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    сегодня в 10:26
    Ой вся Россия рада за ВАС , вы прямо золотые с бриллиантовой россыпью, восхищайтесь и дальше своим драгоценным клубом с его искрометным футболом, не менее драгоценными игроками, вашим несравненным городом, вашими наичестнейшими победами, это ваше княжество ваша политика , только вот шикуете вы на деньги всей России ,так уж и не ждите что все станут в очередь что бы расцеловать вас! Вообще нужно предложить всем остальным командам в следующем сезоне вообще не выходить на поле против ВАС , пусть будет тех поражение все равно чемпионами будете ВЫ , так зачем играть с вами? А у ВАС был бы новый рекорд 100 очков отрыва от соперников, можно закатить такие празднования что весь мир ахнет!
    Альфи
    Альфи ответ Baggio R. (раскрыть)
    сегодня в 10:13
    Там было что то очень много политики,Садырин которого то выгоняли из Зенита, то возвращали,Зенит вообще чуть не на последнем месте болтался пока Садырин их не вытащил в вышку, вообще что то много подковерных игр, но последний выход тренером Садырина , причем приехал в Питер КАК ТРЕНЕР ЦСКА и помню как мы погорели там 6-1(Карл!!!!) я два дня проревела,аж по утрам просыпаться не хотелось...
    Don trambon
    Don trambon
    сегодня в 09:37, ред.
    зениту пора в другой чемпионат переходить, где более толерантно относя к таким как дзюба с азмуном, наденут новую форму в радужных цветах и пойдёт смешить народ) гы.
    Baggio R.
    Baggio R. ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    сегодня в 09:33
    Напомни-ка, почему ЦСКА с Зенитом не играли в чемпионате ни в 1993, ни в 1994, ни в 1995
    Вася Васин 6
    Вася Васин 6 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    сегодня в 09:24
    Большинство ваших побед тоже пыль нефутбольная.
    Вася Васин 6
    Вася Васин 6
    сегодня в 09:23
    Зенит опозорился надолго. К судейскому произволу и европейскому провалу добавил это.
    Это всё, что нужно знать о зените
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 08:46
    Последние 15 встреч......между Зенитом и ЦСКА......
    Зенит - 8 побед...
    ЦСКА - 1 победа...

    ......всё остальное....пыль нефутбольная.....
    post-navigator
    post-navigator
    сегодня в 08:45
    А в спартаке-то не имитируют. Там всё по чесноку с этим :)
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 08:24
    Даже голубой лев не хочет смотреть на это)
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 08:23
    У нас в футболе одни петросяны, начиная с футболеров и заканчивая чинушами и тренерами)))
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ oFANATo (раскрыть)
    сегодня в 08:22
    Автоматические оправдашки после побед Зенита - типа ,они выигрывают за счёт судейства,Газпрома и пр. - уже не катят.....
    Придумайте чего нибудь новенькое....
    Нытьё тоже должно иметь хоть какой то креатив и новизну.......
    SHMEL
    SHMEL
    сегодня в 07:57
    Кстати, подскажите, как родственники Азмуна в Иране реагируют на его отношения с Дзюбой, серьезно ли у них все, раз они дошли до прилюдной любви?
    дум
    дум
    сегодня в 07:56
    ничего себе!
    SHMEL
    SHMEL
    сегодня в 07:54, ред.
    Зенит в этом баттле явно проигрывает. Зря они начали, слишком высокого о себе мнения. Боюсь больно зениту с вершины падать будет, корона слишком сильно жмет...
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 07:42
    Зениту теперь никогда не отмыться от этого похабного эпизода в своей истории, ему вечно будут припоминать этот позорнейший момент. Пусть скажут спасибо за это двум своим великим бомбардиркам.
    Номер 1 на этом проэкте
    Номер 1 на этом проэкте
    сегодня в 07:26
    Если они так в раздевалке празднуют в открытую на видео , что тогда после раздевалки они делают ))
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 06:29
    да и судейский корпус за своих)))))
    Угадайте кто
    Угадайте кто
    сегодня в 06:26
      ДАША Д
      ДАША Д
      сегодня в 06:21
        cska vperiod
        cska vperiod
        сегодня в 06:13
        Бомжи всегда получают плевок но им не привыкать.
        112910415
        112910415
        сегодня в 04:44
        ответ получился удачным !
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