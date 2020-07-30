Отец Кварацхелии: «Сыну очень повезло, что в „Рубин“ пришел Слуцкий»

Бадри Кварацхелия, отец полузащитника «Рубина» , рассказал о футбольном развитии своего сына.

Он и сам говорит, что сильно прибавил. Но не бывает так, что за месяц футболист резко меняется и начинает играть лучше. Просто спасибо Слуцкому, он хороший тренер и дал Хвиче больше свободы, разрешил чаще рисковать. Сын хочет с ним дальше работать. Он мне сказал недавно: «Пап, не хочу в другую команду. У Слуцкого я буду прибавлять». Говорю: «Ради бога, хочешь так — делай». Этим все сказано.

Обманывать защитников, чувствовать дистанцию до соперника — этому не научить, это от бога, от рождения. Все изначально заложено, но нужно шлифовать, нарабатывать. Повторюсь, очень важен тренер. Если он будет ограничивать, тогда ничего не получится. Понятно, что у Хвичи есть и другие обязанности, он работает прежде всего на команду, но имеет возможность рисковать у чужой штрафной. Ему очень повезло, что в «Рубин» пришел такой тренер.

Прибавлять нужно во всем. Ему рано останавливаться, но он и не будет этого делать, я его знаю. Он работяга. Если продолжит работать, то не вижу для него ограничений, он все может.

Он не думает о других командах, пока нужно работать над собой. О чем мы и говорили. Нужно физики набрать в российском футболе, опыта. Других мыслей нет. Как-то сидели с Мамукой и всей семьей, разговаривали. Решили, что рано куда-то уходить. Да, есть интерес из Европы, но спешить не надо. Сейчас в Казани хороший тренер, хорошая команда подобралась, и наверняка будет поставлена определенная цель на новый сезон.