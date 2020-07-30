Кирьяков об Алексее Миранчуке: «Деньги должны уходить на второй план»

Экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в европейский клуб.
Миранчук провёл сезон на своём уровне. Неплохо себя проявил и помог клубу сохранить второе место в очень непростой ситуации. Этот сезон он точно запишет себе в актив.
Насколько мне известно, все мысли Миранчука сейчас связаны с отъездом в Европу, но при условии, что там он будет получать хорошие деньги. Естественно, встанет вопрос, насколько большая заинтересованность в нём, и готов ли тот или иной клуб удовлетворить запросы Алексея. От этого и зависит его переезд.
Деньги должны уходить на второй план, нужно стараться уезжать и пытаться проявить себя там, где сделать это гораздо сложнее, чем в нашем чемпионате. Но мы видим, что финансовый вопрос опять выходит на первое место.
Недавно сообщалось о том, что «Милан» пытался включить в сделку по Миранчуку защитника Рикардо Родригеса.
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В таком случае нечего было идти в профессиональный футбол, достаточно было и во дворе, в своё удовольствие, мяч гонять. Вон Месси, перед каждым новым подписанием контракта шантажирует свою Барсу тем, что уйдёт, если зарплату не поднимут.
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В таком случае нечего было идти в профессиональный футбол, достаточно было и во дворе, в своё удовольствие, мяч гонять. Вон Месси, перед каждым новым подписанием контракта шантажирует свою Барсу тем, что уйдёт, если зарплату не поднимут.