Кирьяков об Алексее Миранчуке: «Деньги должны уходить на второй план»

Экс-нападающий сборной России поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Локомотива» в европейский клуб.

Миранчук провёл сезон на своём уровне. Неплохо себя проявил и помог клубу сохранить второе место в очень непростой ситуации. Этот сезон он точно запишет себе в актив.

Насколько мне известно, все мысли Миранчука сейчас связаны с отъездом в Европу, но при условии, что там он будет получать хорошие деньги. Естественно, встанет вопрос, насколько большая заинтересованность в нём, и готов ли тот или иной клуб удовлетворить запросы Алексея. От этого и зависит его переезд.

Деньги должны уходить на второй план, нужно стараться уезжать и пытаться проявить себя там, где сделать это гораздо сложнее, чем в нашем чемпионате. Но мы видим, что финансовый вопрос опять выходит на первое место.