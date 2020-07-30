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Кирьяков об Алексее Миранчуке: «Деньги должны уходить на второй план»

сегодня, 03:58

Экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в европейский клуб.

Миранчук провёл сезон на своём уровне. Неплохо себя проявил и помог клубу сохранить второе место в очень непростой ситуации. Этот сезон он точно запишет себе в актив.

Насколько мне известно, все мысли Миранчука сейчас связаны с отъездом в Европу, но при условии, что там он будет получать хорошие деньги. Естественно, встанет вопрос, насколько большая заинтересованность в нём, и готов ли тот или иной клуб удовлетворить запросы Алексея. От этого и зависит его переезд.

Деньги должны уходить на второй план, нужно стараться уезжать и пытаться проявить себя там, где сделать это гораздо сложнее, чем в нашем чемпионате. Но мы видим, что финансовый вопрос опять выходит на первое место.

Недавно сообщалось о том, что «Милан» пытался включить в сделку по Миранчуку защитника Рикардо Родригеса.

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nautilus163
nautilus163
сегодня в 09:20
Кто бы говорил, да не рыжий!
cska1948
cska1948
сегодня в 09:13
"...Деньги должны уходить на второй план..."
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В таком случае нечего было идти в профессиональный футбол, достаточно было и во дворе, в своё удовольствие, мяч гонять. Вон Месси, перед каждым новым подписанием контракта шантажирует свою Барсу тем, что уйдёт, если зарплату не поднимут.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 08:31
Если думать в первую очередь о деньгах, то про Европу можно забыть и продолжить деградировать и тухнуть, как футболист в России. Пройдёт несколько лет, наступит пресыщение деньгами и опять очень захочется поиграть и показать себя в Европе, только там он уже никому и даром не нужен будет. Свежий пример Смолова. Поздно Федя спохватился и понял, что деньги ещё можно будет заработать, а поиграть и засветиться в Европе уже нет, так как его время прошло. Надеюсь, Миранчуки и другие перспективные и молодые россияне, последуют примеру Головина, а не Смолова, Кокорина, Дзагоева и т. д.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 08:06
Лучшего пенальтиста ЧР кто и куда только не отправляет в европу, а в европе тем вреенем он на кол не уперся, там своих таких же пачками в базарный день раздают недорого.
МиХаХа
МиХаХа
сегодня в 07:04
В Европе лучше чем в России получать не будет. Так что сиди ровно.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:09
Хорошие деньги он может получить только в России.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 05:24
Пусть сыграет в ЛЧ , а там и увидим , какой интерес к Лексею на западе будет???
112910415
112910415
сегодня в 05:20
должны-то должны ... но денег так хочется !
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 05:10
Если бы в 92-м в Динамо Рыжему платили больше чем в Карлсруэ он сам бы никуда не уехал.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 04:22
Если уж идти , так в клуб с амбициями, а прозябать в каком то середняке нет смысла.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 04:14
Здесь он прав
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