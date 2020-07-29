Мещеряков: «Можем сыграть с „Зенитом“ вторым составом»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков раскритиковал календарь нового сезона РПЛ.
Календарь, мягко говоря, странный. Семь игр за 21 день — это явный перебор. Мы будем готовиться к этой игре, но последующий график матчей точно не располагает к хорошей игре, плюс существует вероятность травм. Календарь подталкивает нас к тому, чтобы держать в уме вариант, при котором будем играть вторым составом. Безусловно, Суперкубок — важный трофей, но после него у нас шесть не менее важных игр.
И не только европейские команды учитывают все трофеи, а так же и наши бывшие республики.
15 республик бывшего СССР – кто сейчас там самый титулованный? Сегодня расскажу о самых титулованных клубах в каждой из 15 бывших республик СССР. Пристегнитесь, улыбнитесь, не отвлекайтесь :) "Нефтчи" Азербайджан выиграл 8 чемпионатов. Из них три подряд. Клуб ещё выходил в финал кубка Интертото и стал одним из 22-х финалистов. Как буря небо мглою кроет, так и армянский "Пюник" 14 раз накрыл чемпионат свой страны из 27-ти возможных. Всего у него 31 трофей. БАТЭ – является лучшим клубом Беларуси. У команды 25 достижений за годы независимости. В Грузии с солидным отрывом лидирует тбилисское «Динамо». Команда одержала 17 побед в чемпионате. Хотя официальный сайт ещё не обновил информацию, там до сих пор значатся 15 побед. В Казахстане лучшим по трофеям является клуб "Астана" (14). Немного отстал "Кайрат", у которого на одно достижение меньше. Самым титулованным клубом Кыргызстана является «Дордой» из Бишкека (27 наград). Среди них 2 кубка Президента АФК (это аналог еврокубков). В Латвии больше всего наград у "Сконто" из Риги. К сожалению, этот клуб с 2016 года прекратил своё существование. В Литве самым титулованным считается Жальгирис. В общей сложности у него 26 плюшек. Самый титулованный клуб Таджикистана – "ИстиклОл" (31 титул). "Пахтакор" побеждал в кубке страны, в чемпионате, в кубке лиги, однако ни разу ещё не брал суперкубок. в чемпионате Молдовы нет равный "Шерифу" из Тирасполя. С 2001 года клуб является бессменным чемпионом. В Туркменистане "Алтын Асыр" из Ашхабада выиграл 6 чемпионатов. Такой прогресс достигнут благодаря тому, что его главный оппонент «Копетдаг» был закрыт, но сейчас возрожден вновь. "Флора" из Таллина имеет 29 разных достижений. Лучший в Эстонии. На Украине – У "Динамо" - 35 трофеев + 3 еврокубковых трофея времён СССР. Самый титулованный в России - ЦСКА - 21 трофей. На второе место вышел Зенит Третье место "Спартак" 15 трофеев и четвертое "Локомотив" 14 трофеев. Догоняйте лазурные.
И не только европейские команды учитывают все трофеи, а так же и наши бывшие республики.
15 республик бывшего СССР – кто сейчас там самый титулованный? Сегодня расскажу о самых титулованных клубах в каждой из 15 бывших республик СССР. Пристегнитесь, улыбнитесь, не отвлекайтесь :) "Нефтчи" Азербайджан выиграл 8 чемпионатов. Из них три подряд. Клуб ещё выходил в финал кубка Интертото и стал одним из 22-х финалистов. Как буря небо мглою кроет, так и армянский "Пюник" 14 раз накрыл чемпионат свой страны из 27-ти возможных. Всего у него 31 трофей. БАТЭ – является лучшим клубом Беларуси. У команды 25 достижений за годы независимости. В Грузии с солидным отрывом лидирует тбилисское «Динамо». Команда одержала 17 побед в чемпионате. Хотя официальный сайт ещё не обновил информацию, там до сих пор значатся 15 побед. В Казахстане лучшим по трофеям является клуб "Астана" (14). Немного отстал "Кайрат", у которого на одно достижение меньше. Самым титулованным клубом Кыргызстана является «Дордой» из Бишкека (27 наград). Среди них 2 кубка Президента АФК (это аналог еврокубков). В Латвии больше всего наград у "Сконто" из Риги. К сожалению, этот клуб с 2016 года прекратил своё существование. В Литве самым титулованным считается Жальгирис. В общей сложности у него 26 плюшек. Самый титулованный клуб Таджикистана – "ИстиклОл" (31 титул). "Пахтакор" побеждал в кубке страны, в чемпионате, в кубке лиги, однако ни разу ещё не брал суперкубок. в чемпионате Молдовы нет равный "Шерифу" из Тирасполя. С 2001 года клуб является бессменным чемпионом. В Туркменистане "Алтын Асыр" из Ашхабада выиграл 6 чемпионатов. Такой прогресс достигнут благодаря тому, что его главный оппонент «Копетдаг» был закрыт, но сейчас возрожден вновь. "Флора" из Таллина имеет 29 разных достижений. Лучший в Эстонии. На Украине – У "Динамо" - 35 трофеев + 3 еврокубковых трофея времён СССР. Самый титулованный в России - ЦСКА - 21 трофей. На второе место вышел Зенит Третье место "Спартак" 15 трофеев и четвертое "Локомотив" 14 трофеев. Догоняйте лазурные.
А если по делу, так я и затеял этот вопрос из-за того, что принижают цену СК.
Может, и действительно его ценность невелика, так же как и кубка. Но тогда не над так трепетно пересчитывать эти бесполезные чашки, чтобы показать, чьи яйца круче сварены.
Тем более при наличии такого глупого регламента, когда вместо финалиста играет второе место...
А если по делу, так я и затеял этот вопрос из-за того, что принижают цену СК.
Может, и действительно его ценность невелика, так же как и кубка. Но тогда не над так трепетно пересчитывать эти бесполезные чашки, чтобы показать, чьи яйца круче сварены.
Тем более при наличии такого глупого регламента, когда вместо финалиста играет второе место...
Суперкубок России по футболу 2006 прошёл 11 марта 2006 года на московском стадионе «Лужники». В матче встретились чемпион России 2005, а также обладатель Кубка России сезона 2004/05 московский ЦСКА ( золотой дубль) и серебряный призёр чемпионата России сезона 2005 московский «Спартак».
ЦСКА тогда победил 3:2 и оформил хет- трик за сезон по трофеям.
Суперкубок России по футболу 2006 прошёл 11 марта 2006 года на московском стадионе «Лужники». В матче встретились чемпион России 2005, а также обладатель Кубка России сезона 2004/05 московский ЦСКА ( золотой дубль) и серебряный призёр чемпионата России сезона 2005 московский «Спартак».
ЦСКА тогда победил 3:2 и оформил хет- трик за сезон по трофеям.
Не думаю что призовой фонд последующих 6-ти игр будет столь же щедрым....
Не думаю что призовой фонд последующих 6-ти игр будет столь же щедрым....
А в заключение вишенка на торте. ЦСКА в РПЛ имеет три золотых дубля ( ЧР и Кубок), а Спартак и Зенит всего по два. Пустячок, а приятно.
А в заключение вишенка на торте. ЦСКА в РПЛ имеет три золотых дубля ( ЧР и Кубок), а Спартак и Зенит всего по два. Пустячок, а приятно.
Причем некоторые получены по регламенту, вместо Тосно (тогда как сами вылетели в 1/8 этого кубка). Вот такие вы все, как для себя -ТРОФЕЙ, как для других -пупер-жестянка...
Причем некоторые получены по регламенту, вместо Тосно (тогда как сами вылетели в 1/8 этого кубка). Вот такие вы все, как для себя -ТРОФЕЙ, как для других -пупер-жестянка...