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Мещеряков: «Можем сыграть с „Зенитом“ вторым составом»

вчера, 21:59
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив07.08.2020 в 19:00 Не начался

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков раскритиковал календарь нового сезона РПЛ.

Календарь, мягко говоря, странный. Семь игр за 21 день — это явный перебор. Мы будем готовиться к этой игре, но последующий график матчей точно не располагает к хорошей игре, плюс существует вероятность травм. Календарь подталкивает нас к тому, чтобы держать в уме вариант, при котором будем играть вторым составом. Безусловно, Суперкубок — важный трофей, но после него у нас шесть не менее важных игр.

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Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 02:42
Может одеть Значки "Зенит - Победитель Суперкубка 2019"???Тогда ведь тоже наверняка они были готовы,кто выиграл надеюсь не нужно напоминать.....а то,что-то Вы уж сильно расхорахорились...
4RT
4RT
сегодня в 01:56
Можете вообще не выходить,всё равно проиграете. Левые пенальти ещё ни кто не отменял)))
handreb
handreb
сегодня в 01:22
Да хоть десятым, все равно это право не заслужили.
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 01:19, ред.
Да же европейские команды с удовольствием учитывают Супер кубки как трофеи не говоря уже о Кубке. И мы не исключение. А если кому то это не нужно, это их проблемы.

И не только европейские команды учитывают все трофеи, а так же и наши бывшие республики.

15 республик бывшего СССР – кто сейчас там самый титулованный? Сегодня расскажу о самых титулованных клубах в каждой из 15 бывших республик СССР. Пристегнитесь, улыбнитесь, не отвлекайтесь :) "Нефтчи" Азербайджан выиграл 8 чемпионатов. Из них три подряд. Клуб ещё выходил в финал кубка Интертото и стал одним из 22-х финалистов. Как буря небо мглою кроет, так и армянский "Пюник" 14 раз накрыл чемпионат свой страны из 27-ти возможных. Всего у него 31 трофей. БАТЭ – является лучшим клубом Беларуси. У команды 25 достижений за годы независимости. В Грузии с солидным отрывом лидирует тбилисское «Динамо». Команда одержала 17 побед в чемпионате. Хотя официальный сайт ещё не обновил информацию, там до сих пор значатся 15 побед. В Казахстане лучшим по трофеям является клуб "Астана" (14). Немного отстал "Кайрат", у которого на одно достижение меньше. Самым титулованным клубом Кыргызстана является «Дордой» из Бишкека (27 наград). Среди них 2 кубка Президента АФК (это аналог еврокубков). В Латвии больше всего наград у "Сконто" из Риги. К сожалению, этот клуб с 2016 года прекратил своё существование. В Литве самым титулованным считается Жальгирис. В общей сложности у него 26 плюшек. Самый титулованный клуб Таджикистана – "ИстиклОл" (31 титул). "Пахтакор" побеждал в кубке страны, в чемпионате, в кубке лиги, однако ни разу ещё не брал суперкубок. в чемпионате Молдовы нет равный "Шерифу" из Тирасполя. С 2001 года клуб является бессменным чемпионом. В Туркменистане "Алтын Асыр" из Ашхабада выиграл 6 чемпионатов. Такой прогресс достигнут благодаря тому, что его главный оппонент «Копетдаг» был закрыт, но сейчас возрожден вновь. "Флора" из Таллина имеет 29 разных достижений. Лучший в Эстонии. На Украине – У "Динамо" - 35 трофеев + 3 еврокубковых трофея времён СССР. Самый титулованный в России - ЦСКА - 21 трофей. На второе место вышел Зенит Третье место "Спартак" 15 трофеев и четвертое "Локомотив" 14 трофеев. Догоняйте лазурные.
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 00:39
Конечно перебор,ведь пешеходы могут и устать...))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ ЦСКА Самый титулованный (раскрыть)
сегодня в 00:38, ред.
Хоть ты то не спрятал меня в игнор? Нет, не спрятал (я проверил, Ване Лучшему привет передай и скажи, что от реальности не убежишь).
А если по делу, так я и затеял этот вопрос из-за того, что принижают цену СК.
Может, и действительно его ценность невелика, так же как и кубка. Но тогда не над так трепетно пересчитывать эти бесполезные чашки, чтобы показать, чьи яйца круче сварены.
Тем более при наличии такого глупого регламента, когда вместо финалиста играет второе место...
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 00:18, ред.
Знать надо, что не только ЦСКА играл со второго места за Супер кубок России с чемпионом Локо. Так же и Спартак играл со второго места за Супер кубок.
Суперкубок России по футболу 2006 прошёл 11 марта 2006 года на московском стадионе «Лужники». В матче встретились чемпион России 2005, а также обладатель Кубка России сезона 2004/05 московский ЦСКА ( золотой дубль) и серебряный призёр чемпионата России сезона 2005 московский «Спартак».

ЦСКА тогда победил 3:2 и оформил хет- трик за сезон по трофеям.
Glyba
Glyba ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 00:10
Скоро и спартак и Зенит даже здесь вас обгонят.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 00:09
Просто поняли уже..что первым, что вторым составом ловить против газпрома нечего...
Владимир Тимофеевв
Владимир Тимофеевв
сегодня в 00:07
У всех клубов РПЛ такой график игр не только у Локомотива .
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
сегодня в 00:05
если Локо будет играть вторым составом - будет позор.
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 23:54
Сливают
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:30
Понятно что РЖД...и всё такое....но 70% от 30-ти млн тоже немалая сумма....
Не думаю что призовой фонд последующих 6-ти игр будет столь же щедрым....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 23:29, ред.
Здесь много желающих приписывать свою точку зрения и свои взгляды другим людям. Так называемый "Ангел" один из первых в этих рядах. Лично у меня никакой радости и гордости Этот "!Супер" не вызвал и не вызывает. А что касается неучастия Авангарда в матче за этот Супер, то все претензии к регламенту , составленному РФС. который давно уже приватизирован Газпромом. Пожалуй , чтобы время не тратить на обсуждение всякой мути, надо и Ангела в игнор поставить. Среди поклонников Газпрома вообще не с кем общаться уже стало. Воспринимают только два словосочетания "Миллер святой и Зенит превыше всего..
А в заключение вишенка на торте. ЦСКА в РПЛ имеет три золотых дубля ( ЧР и Кубок), а Спартак и Зенит всего по два. Пустячок, а приятно.
Wolf77785
Wolf77785
вчера в 23:16
Ничего, Зениту опять пенку не дадут и будете локтями бить без жк)
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:16
Началось)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:14
Председатель совета директоров формирует состав на игры ??
beefs
beefs
вчера в 23:13
пандемия всех уже достала...
Bikcon
Bikcon
вчера в 23:12
Неужели Зенит так страшен?
Lukajs
Lukajs
вчера в 22:59
В Москве вместе с пандемией эпидемия нытья наступила?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:59
Однако вы все эти Супер-Пупер кубки пересчитываете и от пыли протираете.
Причем некоторые получены по регламенту, вместо Тосно (тогда как сами вылетели в 1/8 этого кубка). Вот такие вы все, как для себя -ТРОФЕЙ, как для других -пупер-жестянка...
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:57
Тем более , что один из претендентов ни к кубку , ни к чемпионству отношения не имеет.
blitz
blitz
вчера в 22:56
Вот будет история если второй состав выиграет.
blitz
blitz ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:53
Хочешь сказать админресурс Зенита уже подсуетился?
blitz
blitz
вчера в 22:51
А что пять замен оставили в силе?
Evilhuman
Evilhuman
вчера в 22:31
Уже нытье, да выходите хоть третьим, а можете вообще на технарь пойти, раскидались блин трофеями
Сп62
Сп62
вчера в 22:29
Можно вообще не.выходить. А то будет, как Сочи-Ростов.
minai
minai
вчера в 22:27
В АПЛ за это время играют 9 игр, и ничего. И это без всяких кубков-шмубков.
Lao-Dzi
Lao-Dzi ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:26
Так у себя так все их и назовите, что останется?
Паровозов
Паровозов
вчера в 22:23
Трепло можно вообще не слушать.
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