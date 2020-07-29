Мещеряков: «Можем сыграть с „Зенитом“ вторым составом»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков раскритиковал календарь нового сезона РПЛ .

Календарь, мягко говоря, странный. Семь игр за 21 день — это явный перебор. Мы будем готовиться к этой игре, но последующий график матчей точно не располагает к хорошей игре, плюс существует вероятность травм. Календарь подталкивает нас к тому, чтобы держать в уме вариант, при котором будем играть вторым составом. Безусловно, Суперкубок — важный трофей, но после него у нас шесть не менее важных игр.