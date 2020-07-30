Евсеев о новом регламенте Кубка России: «Почему мы в разных условиях?»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев остался недоволен изменениями в регламенте Кубка России. С нового сезона участники еврокубков начнут турнир с 1/8 финала, а остальные команды РПЛ перед этим сыграют на групповом этапе с командами из ФНЛ и ПФЛ.
— Я не знаю про Кубок России, что-то даже непонятное тренеру соорудили. Когда придёт время, тогда и будем к нему возвращаться.
— Там участники еврокубков стартуют этапом позже.
— А другие команды что? Почему мы в разных условиях? У меня негативное отношение к этому. Не понимаю, почему идёт разделение. Они говорят, что в еврокубках играют? Тогда не выходите в еврокубки, играйте в Кубке России.
Ранее стал известен календарь Кубка России сезона-2020/21.
Всё равно российским командам в Европе ничего не светит.
Зенита грохнет тот же Атлетико, Барселона, Интер, Аталанта, МС, МЮ, Челси, Боруссия Д и т.д.
Всё равно российским командам в Европе ничего не светит.
Зенита грохнет тот же Атлетико, Барселона, Интер, Аталанта, МС, МЮ, Челси, Боруссия Д и т.д.
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Или не заявляйтесь на Кубок России!
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Или не заявляйтесь на Кубок России!
льготы для спартака
как только какой либо из наших клубов играет на неделе в еврокубках,так сразу на ближайшую игру ему ставят отдохнувший спартак.......
льготы для спартака
как только какой либо из наших клубов играет на неделе в еврокубках,так сразу на ближайшую игру ему ставят отдохнувший спартак.......
"Они говорят, что в еврокубках играют? Тогда не выходите в еврокубки, играйте в Кубке России." Это вообще шедевр! А я слегка подкорректирую: -Хотите иметь преимущество в Кубке России? Выходите в ЛЧ или в ЛЕ...
"Они говорят, что в еврокубках играют? Тогда не выходите в еврокубки, играйте в Кубке России." Это вообще шедевр! А я слегка подкорректирую: -Хотите иметь преимущество в Кубке России? Выходите в ЛЧ или в ЛЕ...
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Хотите на игру меньше в Кубке России? Выходите в еврокубки.
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Хотите на игру меньше в Кубке России? Выходите в еврокубки.
А кто из квалификации вылетит сразу , будут иметь преимущество перед остальными.
Сезон еще не начался, а недовольных уже пруд пруди!!!
А кто из квалификации вылетит сразу , будут иметь преимущество перед остальными.
Сезон еще не начался, а недовольных уже пруд пруди!!!