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Евсеев о новом регламенте Кубка России: «Почему мы в разных условиях?»

сегодня, 06:10

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев остался недоволен изменениями в регламенте Кубка России. С нового сезона участники еврокубков начнут турнир с 1/8 финала, а остальные команды РПЛ перед этим сыграют на групповом этапе с командами из ФНЛ и ПФЛ.

— Я не знаю про Кубок России, что-то даже непонятное тренеру соорудили. Когда придёт время, тогда и будем к нему возвращаться.

— Там участники еврокубков стартуют этапом позже.

— А другие команды что? Почему мы в разных условиях? У меня негативное отношение к этому. Не понимаю, почему идёт разделение. Они говорят, что в еврокубках играют? Тогда не выходите в еврокубки, играйте в Кубке России.

Ранее стал известен календарь Кубка России сезона-2020/21.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 14:29
Опять всё под зенит и московских клубов подстраивают?
Всё равно российским командам в Европе ничего не светит.
Зенита грохнет тот же Атлетико, Барселона, Интер, Аталанта, МС, МЮ, Челси, Боруссия Д и т.д.
Сп62
Сп62
сегодня в 12:43, ред.
Евсеев прав. Тяжело в еврокубках не играйте на кубок России. А так получается и рыбку съесть и на...
alexamit
alexamit
сегодня в 12:03
Всё на пользу бомжей.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 11:09
Евсеев в своём стиле.
blitz
blitz
сегодня в 10:34
Если не доволен, тогда не играйте в Кубке.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Ярославъ Ивановъ (раскрыть)
сегодня в 09:42
Ну дак ить Федун продвинутый челс, при составлении календаря учитывает и еврокубковый календарь тоже. И высказывает свои пожелания и корректировки (это обсуждается при составлении). А в случае поражения спартачи скажут - да Зенит (ЦСКА) в тонусе ,по 2 раза в неделю играют, это лучше, чем один...
cska1948
cska1948
сегодня в 09:18
"...Тогда не выходите в еврокубки, играйте в Кубке России."
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Или не заявляйтесь на Кубок России!
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 09:18
А еще из года в год
льготы для спартака
как только какой либо из наших клубов играет на неделе в еврокубках,так сразу на ближайшую игру ему ставят отдохнувший спартак.......
Bikcon
Bikcon
сегодня в 09:09
В ФНЛ равные условия.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:45
Интересно рассуждает. А когда участники еврокубков играют с НЕучастниками в чемпионате - это равные условия? Он за 1 игру типа устанет, а лидеры нашего футбола по 6 игр в группах играют. И это не считая квалификации (если пройдут).
"Они говорят, что в еврокубках играют? Тогда не выходите в еврокубки, играйте в Кубке России." Это вообще шедевр! А я слегка подкорректирую: -Хотите иметь преимущество в Кубке России? Выходите в ЛЧ или в ЛЕ...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:26
Слишком уж устают в еврокубках.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:03
да успокойся))хоть фнл победите))))))))))))))))))
mat73
mat73
сегодня в 07:58
Это называется "Популяризация национального футбольного Кубка"
scarp
scarp
сегодня в 07:34
Они говорят, что в еврокубках играют? Тогда не выходите в еврокубки, играйте в Кубке России.
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Хотите на игру меньше в Кубке России? Выходите в еврокубки.
beefs
beefs
сегодня в 06:46
Корона вносит свои коррективы...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 06:30
Вадима понять можно , опять у нас неравенство.
А кто из квалификации вылетит сразу , будут иметь преимущество перед остальными.
Сезон еще не начался, а недовольных уже пруд пруди!!!
Mangur
Mangur
сегодня в 06:11
Так спортивнее будет
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