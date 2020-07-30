Евсеев о новом регламенте Кубка России: «Почему мы в разных условиях?»

Главный тренер «Уфы» остался недоволен изменениями в регламенте Кубка России. С нового сезона участники еврокубков начнут турнир с 1/8 финала, а остальные команды РПЛ перед этим сыграют на групповом этапе с командами из ФНЛ и ПФЛ .

— Я не знаю про Кубок России, что-то даже непонятное тренеру соорудили. Когда придёт время, тогда и будем к нему возвращаться.

— Там участники еврокубков стартуют этапом позже.

— А другие команды что? Почему мы в разных условиях? У меня негативное отношение к этому. Не понимаю, почему идёт разделение. Они говорят, что в еврокубках играют? Тогда не выходите в еврокубки, играйте в Кубке России.