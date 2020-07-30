Джером Боатенг не исключил своего возвращения в Англию

Защитник «Баварии» Джером Боатенг в интервью CGTN Sports заявил, что может вернуться в АПЛ. Ранее футболист выступал за «Манчестер Сити».
Никогда не говори никогда. Я люблю смотреть АПЛ, и мне нравилось играть там.
Я не знаю, что будет дальше. Никогда не знаешь, но я бы не сказал, что не хочу играть там. Это определенно одна из моих любимых лиг.
А по игре не скажешь, что он настолько молод, по крайней мере, по тем играм, которых я помню.
А по игре не скажешь, что он настолько молод, по крайней мере, по тем играм, которых я помню.