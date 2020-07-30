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Джером Боатенг не исключил своего возвращения в Англию

сегодня, 11:31

Защитник «Баварии» Джером Боатенг в интервью CGTN Sports заявил, что может вернуться в АПЛ. Ранее футболист выступал за «Манчестер Сити».

Никогда не говори никогда. Я люблю смотреть АПЛ, и мне нравилось играть там.

Я не знаю, что будет дальше. Никогда не знаешь, но я бы не сказал, что не хочу играть там. Это определенно одна из моих любимых лиг.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 13:39, ред.
Ему всего 31???
А по игре не скажешь, что он настолько молод, по крайней мере, по тем играм, которых я помню.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:50
Будет еще один нытик по поводу расизма.
handreb
handreb
сегодня в 11:32
Это его дело.
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